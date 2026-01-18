Водная прогулка
Балтийск: город с характером
Почувствовать особую атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в удивительном танце истории
Начало: По договорённости с организатором
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
5400 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - самая западная точка России (с фотосессией)
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу: от рыцарских земель до современных достопримечательностей. Уникальные места и исторические факты ждут вас
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка на яхте с профессиональным фотографом
Индивидуальная фотопрогулка на яхте в Балтийске подарит вам незабываемые эмоции и стильные фотографии на фоне живописных пейзажей Калининградского залива
Начало: В Балтийске
Завтра в 15:00
20 янв в 10:00
16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в январе 2026
Сейчас в Балтийске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2026 год по теме «Развлечения», 6 ⭐ отзывов, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март