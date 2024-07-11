На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска

Уникальная возможность увидеть с воды самый западный город России, восхититься красотой Балтийской косы, впечатлиться Балтийской военно-морской базой, её мощью и силой.
На скоростном катере вы отправитесь в часовую прогулку по Калининградскому судоходному каналу в компании профессионального капитана.
На скоростном катере вы отправитесь в часовую прогулку по Калининградскому судоходному каналу в компании профессионального капитана.
Описание экскурсииБороздя морские просторы Балтийска На индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России. Отсюда открываются прекрасные виды на пограничные военные корабли, пустынные дюны Балтийской косы, старинный маяк. Капитан, местный житель, расскажет вам о военных кораблях и внутренних гаванях, грузовом терминале, где швартуются огромные паромы, обеспечивающие Калининградскую область, Зубре на воздушной подушке и о многом другом. Важная информация: Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах — они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии. По желанию мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и отвезти обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности). Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых. С вами буду я или другой профессиональный капитан из нашей команды.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калининградский судоходный канал
- Памятник Петру
- Памятник Елизавете
- Маяк
- Военные гавани
- Балтийская коса
- Аэродром «Нойтиф»
- Судоремонтный завод
- Памятник Хагену
- Северный и Южный моллы
Что включено
- Услуги гида-капитана
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста (еда, напитки и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Балтийск, памятник Петру 1
Завершение: Причал у Петра I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 39 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах - они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии
- По желанию мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и отвезти обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности)
- Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых
- С вами буду я или другой профессиональный капитан из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Интересная познавательная поездка. Капитан Евгений супер, все рассказал с юмором, покатал на носу катера.
Впечатлила Балтийская коса и заброшенный аэродром, военные корабли, под носом которого чувствуешь себя соломинкой.
Ну и посмотреть на самую западную точку России всегда интересно
Впечатлила Балтийская коса и заброшенный аэродром, военные корабли, под носом которого чувствуешь себя соломинкой.
Ну и посмотреть на самую западную точку России всегда интересно
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Н
Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
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О
Отличная прогулка. Увидели самую западную точку России с воды, посетили немецкий аэродром на балтийской косе, полюбовались военными кораблями и гражданскими судами. Капитан Евгений - интересный собеседник. Очень атмосферная прогулка!
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O
Отличная прогулка. Увидели самую западную точку России с воды, посетили немецкий аэродром на балтийской косе, полюбовались военными кораблями и гражданскими судами. Капитан Евгений - интересный собеседник. Очень атмосферная прогулка!
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Н
С экскурсоводом оперативная связь, находит подход ко всем участникам, внимателен. Нам понравился подход с юмором, интересные факты, которые мы узнали и захватывающая прогулка по воде.
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Д
Прекрасная поездка на катере, с юмором и интересным рассказом) потрясающие виды, чудесно проведенное время запомнились надолго 🔥 с удовольствием хотелось бы поехать ещё)
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