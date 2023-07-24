На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска

Бороздя морские просторы БалтийскаНа индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России. Капитан, местный житель, расскажет вам о военных кораблях и внутренних гаванях, грузовом терминале, где швартуются огромные паромы, обеспечивающие Калининградскую область, Зубре на воздушной подушке и о многом другом.

По окончании экскурсии (по желанию) высадим на Балтийской косе. Заберем в любое удобное время.