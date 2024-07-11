На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Уникальная возможность увидеть с воды самый западный город России, восхититься красотой Балтийской косы, впечатлиться Балтийской военно-морской базой, её мощью и силой.



На скоростном катере вы отправитесь в часовую прогулку по Калининградскому судоходному каналу в компании профессионального капитана. 4.9 11 отзывов

Балтийские Ваш гид в Балтийске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 11 отзывов 39 минут 1-6 человек На катере Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Бороздя морские просторы Балтийска На индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России. Отсюда открываются прекрасные виды на пограничные военные корабли, пустынные дюны Балтийской косы, старинный маяк. Капитан, местный житель, расскажет вам о военных кораблях и внутренних гаванях, грузовом терминале, где швартуются огромные паромы, обеспечивающие Калининградскую область, Зубре на воздушной подушке и о многом другом. Важная информация: Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах — они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии. По желанию мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и отвезти обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности). Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых. С вами буду я или другой профессиональный капитан из нашей команды.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Калининградский судоходный канал

Памятник Петру

Памятник Елизавете

Маяк

Военные гавани

Балтийская коса

Аэродром «Нойтиф»

Судоремонтный завод

Памятник Хагену

Северный и Южный моллы Что включено Услуги гида-капитана

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы туриста (еда, напитки и т. д.) Где начинаем и завершаем? Начало: Город Балтийск, памятник Петру 1 Завершение: Причал у Петра I Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 39 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах - они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии

По желанию мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и отвезти обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности)

Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых

С вами буду я или другой профессиональный капитан из нашей команды Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.