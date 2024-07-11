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На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска

Познавательная экскурсия по Калининградскому судоходному каналу в Балтийске
Уникальная возможность увидеть с воды самый западный город России, восхититься красотой Балтийской косы, впечатлиться Балтийской военно-морской базой, её мощью и силой.

На скоростном катере вы отправитесь в часовую прогулку по Калининградскому судоходному каналу в компании профессионального капитана.
4.9
11 отзывов
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска

Описание экскурсии

Бороздя морские просторы Балтийска На индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России. Отсюда открываются прекрасные виды на пограничные военные корабли, пустынные дюны Балтийской косы, старинный маяк. Капитан, местный житель, расскажет вам о военных кораблях и внутренних гаванях, грузовом терминале, где швартуются огромные паромы, обеспечивающие Калининградскую область, Зубре на воздушной подушке и о многом другом. Важная информация: Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах — они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии. По желанию мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и отвезти обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности). Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых. С вами буду я или другой профессиональный капитан из нашей команды.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Калининградский судоходный канал
  • Памятник Петру
  • Памятник Елизавете
  • Маяк
  • Военные гавани
  • Балтийская коса
  • Аэродром «Нойтиф»
  • Судоремонтный завод
  • Памятник Хагену
  • Северный и Южный моллы
Что включено
  • Услуги гида-капитана
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста (еда, напитки и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Балтийск, памятник Петру 1
Завершение: Причал у Петра I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 39 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах - они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии
  • По желанию мы можем высадить вас на Балтийской косе, а через некоторое время забрать и отвезти обратно в Балтийск (за небольшую доплату по договоренности)
  • Дети допускаются на катер только в сопровождении взрослых
  • С вами буду я или другой профессиональный капитан из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
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1
2
1
Р
Интересная познавательная поездка. Капитан Евгений супер, все рассказал с юмором, покатал на носу катера.
Впечатлила Балтийская коса и заброшенный аэродром, военные корабли, под носом которого чувствуешь себя соломинкой.
Ну и посмотреть на самую западную точку России всегда интересно
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Н
Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
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О
Отличная прогулка. Увидели самую западную точку России с воды, посетили немецкий аэродром на балтийской косе, полюбовались военными кораблями и гражданскими судами. Капитан Евгений - интересный собеседник. Очень атмосферная прогулка!
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O
Отличная прогулка. Увидели самую западную точку России с воды, посетили немецкий аэродром на балтийской косе, полюбовались военными кораблями и гражданскими судами. Капитан Евгений - интересный собеседник. Очень атмосферная прогулка!
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Н
С экскурсоводом оперативная связь, находит подход ко всем участникам, внимателен. Нам понравился подход с юмором, интересные факты, которые мы узнали и захватывающая прогулка по воде.
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Д
Прекрасная поездка на катере, с юмором и интересным рассказом) потрясающие виды, чудесно проведенное время запомнились надолго 🔥 с удовольствием хотелось бы поехать ещё)
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