На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска

Познавательная экскурсия по Калининградскому судоходному каналу в Балтийске

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Уникальная возможность увидеть с воды самый западный город России, восхититься красотой Балтийской косы, впечатлиться Балтийской военно-морской базой, её мощью и силой.

На скоростном катере вы отправитесь в часовую прогулку по Калининградскому судоходному каналу в компании профессионального капитана.
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Калининградский судоходный канал
  • Памятник Петру
  • Памятник Елизавете
  • Маяк
  • Военные гавани
  • Балтийская коса
  • Аэродром «Нойтиф»
  • Судоремонтный завод
  • Памятник Хагену
  • Северный и Южный моллы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бороздя морские просторы БалтийскаНа индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России. Капитан, местный житель, расскажет вам о военных кораблях и внутренних гаванях, грузовом терминале, где швартуются огромные паромы, обеспечивающие Калининградскую область, Зубре на воздушной подушке и о многом другом.
По окончании экскурсии (по желанию) высадим на Балтийской косе. Заберем в любое удобное время.

11.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Видовые места
Что не входит
  • Личные расходы туриста (еда, напитки и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Балтийск памятник Петру 1
Завершение: Причал у Петра 1
Когда и сколько длится?
Когда: 11.00
Экскурсия длится около 39 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
24 июля 2023
Прекрасная поездка на катере, с юмором и интересным рассказом) потрясающие виды, чудесно проведенное время запомнились надолго 🔥 с удовольствием хотелось бы поехать ещё)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Балтийска

Индивидуальные
Водные развлечения
Необычные
Популярные места

Похожие туры из Балтийска

Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
г. Балтийск, ул. Морской бульвар, д. 7
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
2 450 за всё до 5 чел.
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Здание ЖД вокзала Балтийска
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
3 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по улицам Балтийска и Янтарного
Индивидуальная
4.5 часа
15 отзывов
Прогулка по улицам Балтийска и Янтарного
просп. Ленина, 12, Балтийск
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
6 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Балтийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Балтийске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ