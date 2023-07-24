На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска

Познавательная экскурсия по Калининградскому судоходному каналу в Балтийске
Уникальная возможность увидеть с воды самый западный город России, восхититься красотой Балтийской косы, впечатлиться Балтийской военно-морской базой, её мощью и силой.
На скоростном катере вы отправитесь в часовую прогулку по Калининградскому судоходному каналу в компании профессионального капитана.
На скоростном катере вы отправитесь в часовую прогулку по Калининградскому судоходному каналу в компании профессионального капитана.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Калининградский судоходный канал
- Памятник Петру
- Памятник Елизавете
- Маяк
- Военные гавани
- Балтийская коса
- Аэродром «Нойтиф»
- Судоремонтный завод
- Памятник Хагену
- Северный и Южный моллы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бороздя морские просторы БалтийскаНа индивидуальном комфортном катере (только ваша компания) вы отправитесь в плавание по Калининградскому судоходному каналу, где находятся западные морские ворота России. Капитан, местный житель, расскажет вам о военных кораблях и внутренних гаванях, грузовом терминале, где швартуются огромные паромы, обеспечивающие Калининградскую область, Зубре на воздушной подушке и о многом другом.
По окончании экскурсии (по желанию) высадим на Балтийской косе. Заберем в любое удобное время.
11.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Видовые места
- Что не входит
- Личные расходы туриста (еда, напитки и т. д.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Город Балтийск памятник Петру 1Завершение: Причал у Петра 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: 11.00Экскурсия длится около 39 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
24 июля 2023
Прекрасная поездка на катере, с юмором и интересным рассказом) потрясающие виды, чудесно проведенное время запомнились надолго 🔥 с удовольствием хотелось бы поехать ещё)
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