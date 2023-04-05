Морская прогулка с гидом: экскурсия на катере по Балтийскому морскому каналу
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Что вас ожидает:
- Калининградский морской канал
- Памятник Елизавете Петровне
- Старинные немецкие береговые укрепления
- Морской порт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наш маршрут будет проложен по Калининградскому морскому каналу вдоль могучих кораблей военно-морского флота. Выход в открытое море (самая западная точка России). Ощутите ветер в волосах и дух приключений. Попутно узнаете любопытные факты о городе, о судоходстве и работе порта. В конце можем оставить Вас на Балтийской косе для дальнейшего отдыха и отвезти обратно в Балтийск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Морская прогулка с гидом
- Место начала и завершения?
- Балтийск, ул. Морской бульвар д. 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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