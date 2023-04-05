По акватории Балтийска на комфортном скоростном катере

Морская прогулка с гидом: экскурсия на катере по Балтийскому морскому каналу

Описание
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По акватории Балтийска на комфортном скоростном катере
По акватории Балтийска на комфортном скоростном катере
По акватории Балтийска на комфортном скоростном катере
По акватории Балтийска на комфортном скоростном катере
По акватории Балтийска на комфортном скоростном катере
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Калининградский морской канал
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Старинные немецкие береговые укрепления
  • Морской порт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наш маршрут будет проложен по Калининградскому морскому каналу вдоль могучих кораблей военно-морского флота. Выход в открытое море (самая западная точка России). Ощутите ветер в волосах и дух приключений. Попутно узнаете любопытные факты о городе, о судоходстве и работе порта. В конце можем оставить Вас на Балтийской косе для дальнейшего отдыха и отвезти обратно в Балтийск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Морская прогулка с гидом
Место начала и завершения?
Балтийск, ул. Морской бульвар д. 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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