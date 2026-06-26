На скоростном катере к Балтийской косе и в открытое море

Морская прогулка с гидом: экскурсия на катере по Балтийскому морскому каналу
Подарите себе увлекательное морское приключение, отправившись в тур по акватории Балтийска на комфортабельном скоростном катере! Узнайте больше о городе и судоходстве, выйдите в открытое море и ощутите ветер в волосах, а еще вы сможете прогуляться по мягкому песку Балтийской косы.
5
77 отзывов
На скоростном катере к Балтийской косе и в открытое море
На скоростном катере к Балтийской косе и в открытое море
На скоростном катере к Балтийской косе и в открытое море

Описание экскурсии

Вдоль могучих кораблей Маршрут путешествия будет проложен по Калининградскому морскому каналу вдоль могучих кораблей военно-морского флота. Затем мы выйдем в открытое море (самая западная точка России). Ощутите дух приключений и насладитесь соленым морским воздухом! В ходе поездки вы узнаете любопытные факты о городе, судоходстве и работе порта. В конце экскурсии мы можем оставить вас на Балтийской косе для дальнейшего отдыха либо отвезти обратно в Балтийск.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Калининградский морской канал
  • Памятник императрице Елизавете Петровне
  • Старинные немецкие береговые укрепления
  • Морской порт
  • Балтийская коса
Что включено
  • Услуги гида
  • Прогулка на скоростном катере
Что не входит в цену
  • Обед и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морская набережная, 3
Завершение: Г. Балтийск, Балтийская коса
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
1
3
2
2
1
Е
Одно из самых ярких впечатлений из путешествия по Калининградской области - это поездка на катере в Балтийске. Понравилось как детям так и мне. Весело, красиво, а еще бонусом познавательная экскурсия.
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А
Интересно о чем рассказывали, но сам катерок уже достаточно старый, закрытого типа, грязные окна, да и ничего не успеваешь посмотреть. В целом сложилось впечатление, что не соответствует цена/качество
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И
23.05.2025 катались на катере по акватории Балтийска с гидом Артёмом. Записались заранее, за несколько дней. Утром Артём позвонил, предложил немного ранее поехать, а мы и сами думали как бы пораньше
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перенести? В этом мы совпали. Всё началось удачно. День был отличный, солнечный. Катер с крышей и тентом по бокам: можно укрыться, чтобы совсем не дуло, а можно прокатиться с ветерком! Мы, конечно, мчались по волнам с ветерком! Артём чётко уловил наше настроение! Артём экскурсовод отличный - все 30 минут рассказывал нам и о Балтийске, и об акватории, и о военных кораблях, вообщем много интересного мы услышали. Высадил нас на Косе, снабдив полезной информацией и о предстоящей нам самостоятельной пешей прогулке. А также предложил забирать нас обратно в любое время дешевле парома. И каково же было наше удивление, когда собравшись обратно, мы позвонили Артёму, а он ответил, что уже через 3 минуты готов нас забрать!!! Да, водное такси ездит гораздо быстрее автомобиля! Спасибо Артёму за поездку. Благодаря ему, наш день прошел великолепно. Всем рекомендую.

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К
23.05.2025 катались на катере по акватории Балтийска с гидом Артёмом. Записались заранее, за несколько дней. Утром Артём позвонил, предложил немного ранее поехать, а мы и сами думали как бы пораньше
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перенести? В этом мы совпали. Всё началось удачно. День был отличный, солнечный. Катер с крышей и тентом по бокам: можно укрыться, чтобы совсем не дуло, а можно прокатиться с ветерком! Мы, конечно, мчались по волнам с ветерком! Артём чётко уловил наше настроение! Артём экскурсовод отличный - все 30 минут рассказывал нам и о Балтийске, и об акватории, и о военных кораблях, вообщем много интересного мы услышали. Высадил нас на Косе, снабдив полезной информацией и о предстоящей нам самостоятельной пешей прогулке. А также предложил забирать нас обратно в любое время дешевле парома. И каково же было наше удивление, когда собравшись обратно, мы позвонили Артёму, а он ответил, что уже через 3 минуты готов нас забрать!!! Да, водное такси ездит гораздо быстрее автомобиля! Спасибо Артёму за поездку. Благодаря ему, наш день прошел великолепно. Всем рекомендую.

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А
Полчаса конечно же маловато, НО! Мы в диком восторге. Балтика - это любовь, которую не забыть! Экскурсия интересная, экскурсовод учтив, сделали замечательные фото с моря. Послевкусие - приятная истома. Спасибо.
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Е
нашим гидом и капитаном был Кирилл. все прошло отлично, Кирилл уютно устроил нас на катере и мы не замёрзли, наслаждаясь прогулкой. в экскурсии был упор на интересные детали, а не
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общеизвестную информацию, т. к. в компании были дети, их надо было заинтересовать. для наилучшего результата я бы предложила добавить карту прогулки для ориентирования на местности и побольше информации о кораблях и работе порта. после прогулки нас отвезли на Балтийскую косу и забрали оттуда дешевле и быстрее парома. вышла отличная прогулка!

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