Подарите себе увлекательное морское приключение, отправившись в тур по акватории Балтийска на комфортабельном скоростном катере! Узнайте больше о городе и судоходстве, выйдите в открытое море и ощутите ветер в волосах, а еще вы сможете прогуляться по мягкому песку Балтийской косы.
Описание экскурсииВдоль могучих кораблей Маршрут путешествия будет проложен по Калининградскому морскому каналу вдоль могучих кораблей военно-морского флота. Затем мы выйдем в открытое море (самая западная точка России). Ощутите дух приключений и насладитесь соленым морским воздухом! В ходе поездки вы узнаете любопытные факты о городе, судоходстве и работе порта. В конце экскурсии мы можем оставить вас на Балтийской косе для дальнейшего отдыха либо отвезти обратно в Балтийск.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Калининградский морской канал
- Памятник императрице Елизавете Петровне
- Старинные немецкие береговые укрепления
- Морской порт
- Балтийская коса
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка на скоростном катере
Что не входит в цену
- Обед и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Морская набережная, 3
Завершение: Г. Балтийск, Балтийская коса
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Одно из самых ярких впечатлений из путешествия по Калининградской области - это поездка на катере в Балтийске. Понравилось как детям так и мне. Весело, красиво, а еще бонусом познавательная экскурсия.
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А
Интересно о чем рассказывали, но сам катерок уже достаточно старый, закрытого типа, грязные окна, да и ничего не успеваешь посмотреть. В целом сложилось впечатление, что не соответствует цена/качество
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И
23.05.2025 катались на катере по акватории Балтийска с гидом Артёмом. Записались заранее, за несколько дней. Утром Артём позвонил, предложил немного ранее поехать, а мы и сами думали как бы пораньше
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К
23.05.2025 катались на катере по акватории Балтийска с гидом Артёмом. Записались заранее, за несколько дней. Утром Артём позвонил, предложил немного ранее поехать, а мы и сами думали как бы пораньше
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А
Полчаса конечно же маловато, НО! Мы в диком восторге. Балтика - это любовь, которую не забыть! Экскурсия интересная, экскурсовод учтив, сделали замечательные фото с моря. Послевкусие - приятная истома. Спасибо.
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Е
нашим гидом и капитаном был Кирилл. все прошло отлично, Кирилл уютно устроил нас на катере и мы не замёрзли, наслаждаясь прогулкой. в экскурсии был упор на интересные детали, а не
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