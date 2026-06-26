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перенести? В этом мы совпали. Всё началось удачно. День был отличный, солнечный. Катер с крышей и тентом по бокам: можно укрыться, чтобы совсем не дуло, а можно прокатиться с ветерком! Мы, конечно, мчались по волнам с ветерком! Артём чётко уловил наше настроение! Артём экскурсовод отличный - все 30 минут рассказывал нам и о Балтийске, и об акватории, и о военных кораблях, вообщем много интересного мы услышали. Высадил нас на Косе, снабдив полезной информацией и о предстоящей нам самостоятельной пешей прогулке. А также предложил забирать нас обратно в любое время дешевле парома. И каково же было наше удивление, когда собравшись обратно, мы позвонили Артёму, а он ответил, что уже через 3 минуты готов нас забрать!!! Да, водное такси ездит гораздо быстрее автомобиля! Спасибо Артёму за поездку. Благодаря ему, наш день прошел великолепно. Всем рекомендую.