Уникальная экскурсия на Чуйский тракт и лебединое озеро подарит незабываемые впечатления. Путешествие начинается с купеческого Бийска, где сохранились старинные особняки и крепость. В музее Чуйского тракта узнаете о его истории.

В селе Верх-Обское посетите музей Михаила Евдокимова. Финальная точка - лебединое озеро, где более тысячи лебедей зимуют ежегодно. Это путешествие на комфортабельном автомобиле подходит для всех, кто хочет увидеть Алтай во всей красе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с ноября по февраль, когда лебеди собираются на озере. Это время года позволяет увидеть их в естественной среде обитания, создавая уникальные впечатления.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.