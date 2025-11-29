Уникальная экскурсия на Чуйский тракт и лебединое озеро подарит незабываемые впечатления. Путешествие начинается с купеческого Бийска, где сохранились старинные особняки и крепость. В музее Чуйского тракта узнаете о его истории.
5 причин купить эту экскурсию
- 🦢 Увидеть лебедей на зимовке
- 🏛 Посетить музей Чуйского тракта
- 🏰 Узнать историю купеческого Бийска
- 🎭 Посетить музей Михаила Евдокимова
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с ноября по февраль, когда лебеди собираются на озере. Это время года позволяет увидеть их в естественной среде обитания, создавая уникальные впечатления.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Купеческая часть Бийска
- Музей Чуйского тракта
- Музей Михаила Евдокимова
- Лебединый заказник
Описание экскурсии
- Купеческая часть Бийска: старинные особняки и остатки древней крепости.
- Музей Чуйского тракта — единственный в стране музей, посвящённый дороге.
- Музей Михаила Евдокимова в селе Верх-Обское, где находится и его надгробие.
- Лебединый заказник с озером, где зимуют более тысячи лебедей.
Я расскажу:
- почему Чуйский тракт считается самой красивой дорогой страны.
- как Бийск в Средние века защищал государство от воинственных кочевых племён.
- какие истории ходят про нашего земляка — Михаила Евдокимова.
- чем именно привлекает озеро лебедей, если они каждый год устремляются туда на зимовку.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Benz GLK или Honda Stepwgn (зависит от количества участников). По запросу предоставлю детские кресла и бустеры (сообщите о такой необходимости заранее).
- Вход на озеро оплачивается дополнительно — 200 ₽ за чел.
- За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа участников — подробности в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Николай — ваша команда гидов в Барнауле
Провели экскурсии для 337 туристов
Меня зовут Николай, всю жизнь я прожил на Алтае. Стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своей
