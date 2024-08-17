3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
21 сен в 19:00
29 сен в 17:00
600₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул 18+
Узнать о жизни куртизанок 19-20 веков, увидеть бывшие публичные дома и по-новому взглянуть на город
Начало: На площади Спартака
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГолышкина17 августа 2024Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна16 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
- ТТатьяна24 августа 2023Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Нескучные экскурсии»
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