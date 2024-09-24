1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Барнаулу
Погрузитесь в тайны Барнаула, где куртизанки и публичные дома были частью городской жизни. Узнайте, как государство контролировало эту сферу
Начало: На площади Спартака
Завтра в 14:00
15 ноя в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла24 сентября 2024Прежде всего выражаю благодарность Антону за гибкость и вариативность. Он принял во внимание мой ограниченный временной ресурс и организовал для
- ГГолышкина17 августа 2024Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Необычные дома»
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