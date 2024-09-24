Необычные дома в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Барнауле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Мистический Барнаул
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Групповая
Мистический Барнаул
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Начало: На проспекте Ленина
600 за человека
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Барнаул 18+
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Барнаулу
Погрузитесь в тайны Барнаула, где куртизанки и публичные дома были частью городской жизни. Узнайте, как государство контролировало эту сферу
Начало: На площади Спартака
Завтра в 14:00
15 ноя в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    24 сентября 2024
    Мистический Барнаул
    Прежде всего выражаю благодарность Антону за гибкость и вариативность. Он принял во внимание мой ограниченный временной ресурс и организовал для
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    меня экскурсию в максимально комфортное время. Очень интересная экскурсия с точки зрения истории города, насыщенной различными событиями. Понравились глубокое знание истории города, интересный маршрут, изумительной красоты старые здания. Полагаю, что тема мистики в истории Барнаула имеет широкие возможности для дальнейшего раскрытия и не ограничивается только городскими байками о последствиях драматических событий былых времен. Достаточно вспомнить, что Барнаул был посещаем знаменитыми мистиками прошлого, а Елена Рерих назвала этот город "Духовной столицей мира". Надеюсь, что этот аспект истории Барнаула найдет отражение в будущих экскурсиях. Благодарю за экскурсию!

  • Г
    Голышкина
    17 августа 2024
    Мистический Барнаул
    Здравствуйте, всё было здорово. Но где обещанное приведение?

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Необычные дома»

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Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в ноябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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