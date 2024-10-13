Деревянное кружево Барнаула: ускользающая красота

В Барнауле сохранилось немало деревянных памятников, несмотря на пожар 1917 года. Успейте увидеть и запечатлеть их уникальную красоту, пока они не исчезли
В Барнауле сохранилось множество памятников деревянного зодчества, несмотря на пожар 1917 года.

На экскурсии вы увидите дом Володи Смирнова, дом Шадрина, дом Лесневского и Чертёжную Алтайского горного округа. Узнаете об азбуке
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деревянного кружевоплетения и трагической судьбе архитектора одного из теремков.

Погрузитесь в истории жителей Старого города и обсудите неожиданные связи деревянного зодчества с цирком и Народным домом. Экскурсия включает возможность проезда на трамвае для осмотра знаковых объектов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные деревянные здания
  • 🏡 Истории жителей Старого города
  • 🛠️ Азбука деревянного кружевоплетения
  • 🎭 Связь с цирком и Народным домом
  • 🚋 Возможность проезда на трамвае
    • Деревянное кружево Барнаула: ускользающая красота
    Деревянное кружево Барнаула: ускользающая красота
    Деревянное кружево Барнаула: ускользающая красота
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Дом Володи Смирнова
  • Дом Шадрина
  • Дом Лесневского
  • Чертёжная Алтайского горного округа
  • Цирк
  • Народный дом

    • Описание экскурсии

    • Мы побываем на улице, где сохранилось немало деревянных зданий. Рассмотрим дом Володи Смирнова, дом Шадрина, дом Лесневского, Чертёжную Алтайского горного округа и другие интересные здания.
    • Познакомимся с азбукой деревянного кружевоплетения — основного элемента украшения домов.
    • Вспомним трагическую судьбу замечательного архитектора — хозяина одного из здешних «теремков».
    • Погрузимся в истории жителей Старого города, которые известны только мне.
    • Поговорим о цирке и каменном Народном доме. Да, неожиданно, но эти здания — тоже герои повести о деревянном зодчестве Барнаула.

    Организационные детали

    • Старый город невелик, но если вы захотите увидеть отдельные его знаковые объекты, можно будет часть пути проехать на трамвае.
    • Во время летней жары рекомендую начать экскурсию в 6–7 часов утра.

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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