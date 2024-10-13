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а также Всероссийской и Губернаторской премий за краеведческие работы. У меня немало публикаций по краеведческой тематике, издано три книги. Специализируюсь на истории Просвещения на Алтае. Восстанавливаю судьбы землячек-сестер милосердия Первой мировой и журналистов «Алтайской правды» (в том числе — репрессированных, погибших на Великой Отечественной). Помогаю потомкам земляков в поисках архивных документов. Мне бы очень хотелось, чтобы гости края узнали, что из себя представлял Барнаул в прошлом веке, судьбы каких фантастических людей связаны с городом. Также я могу помочь в составлении туристического маршрута по краю.