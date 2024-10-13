В Барнауле сохранилось множество памятников деревянного зодчества, несмотря на пожар 1917 года.
На экскурсии вы увидите дом Володи Смирнова, дом Шадрина, дом Лесневского и Чертёжную Алтайского горного округа. Узнаете об азбуке
На экскурсии вы увидите дом Володи Смирнова, дом Шадрина, дом Лесневского и Чертёжную Алтайского горного округа. Узнаете об азбуке
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы побываем на улице, где сохранилось немало деревянных зданий. Рассмотрим дом Володи Смирнова, дом Шадрина, дом Лесневского, Чертёжную Алтайского горного округа и другие интересные здания.
- Познакомимся с азбукой деревянного кружевоплетения — основного элемента украшения домов.
- Вспомним трагическую судьбу замечательного архитектора — хозяина одного из здешних «теремков».
- Погрузимся в истории жителей Старого города, которые известны только мне.
- Поговорим о цирке и каменном Народном доме. Да, неожиданно, но эти здания — тоже герои повести о деревянном зодчестве Барнаула.
Организационные детали
- Старый город невелик, но если вы захотите увидеть отдельные его знаковые объекты, можно будет часть пути проехать на трамвае.
- Во время летней жары рекомендую начать экскурсию в 6–7 часов утра.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Барнауле
Провела экскурсии для 314 туристов
Я родилась на Алтае, в Барнауле живу не один десяток лет. По образованию филолог, трудилась в краевой газете, пишу о культуре, образовании, архивном деле. Лауреат Макариевской премии в номинации «Просветительство»,Задать вопрос
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