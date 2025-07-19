Мои заказы

Экскурсии по паркам Барнаула

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Барнауле, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
«Чтобы вернуться в день сегодняшний, мы прогуляемся по «барнаульскому Арбату», поднимемся на смотровую площадку террасы Нагорного парка, откуда вам откроется замечательный вид на город»
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
2.5 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
«Я покажу город с лучших ракурсов и проведу вас в Нагорный парк»
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Здравствуй, Барнаул
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
«Центральный парк — старейший в городе»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны Нагорного парка
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
Тайны Нагорного парка
Погрузитесь в атмосферу Барнаула на групповой экскурсии. Увидите древний склеп, 7-метровые буквы и мини-копию старинного города. Узнайте секреты Нагорного парка
Начало: В Нагорном парке
«Какие секреты и легенды таит Нагорный парк»
3 авг в 17:00
9 авг в 17:00
600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 июля 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Была в Барнауле одним днем и не пожалела, что взяла экскурсию с Ольгой! Очень интересно и комфортно. Ольга приятный рассказчик и
    читать дальше

    легкий человек, было ощущение, что гуляю по городу с приятельницей. Барнаул удивил, взяла себе на заметку несколько мест, ради которых стоит вернуться.

  • К
    Константин
    19 июля 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Все отлично прошло! Ольга очень приятная девушка, познакомила нас с городом,рассказала много интересного,порекомендовала куда можно сходить. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    7 июля 2025
    Тайны Нагорного парка
    Спасибо большое Татьяне! Очень интересная и познавательная экскурсия, были в первый раз в городе, остались самые приятные впечатления. Спасибо!
  • A
    Anna
    24 июня 2025
    Здравствуй, Барнаул
    Содержательная интересная экскурсия,много интересного,без лишнего материала. С удовольствием провели это время 🌺🌺🌺
  • Е
    Елена
    23 февраля 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Большое спасибо Оксане за прекрасную экскурсию и интересный рассказ! Прошли весь исторический центр, Оксана обращает внимание на музеи и места,
    читать дальше

    которые можно будет самостоятельно посетить. Отличный способ позволяет с городом, создать базу, на которую можно уже самостоятельно нанизывать какие-то элементы. После экскурсии начинаешь смотреть на город абсолютно другими глазами. Всем рекомендую! Спасибо

  • О
    Ольга
    19 февраля 2025
    Первое знакомство с Барнаулом
    Экскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельно.
    Экскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельноЭкскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельноЭкскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельноЭкскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельноЭкскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельноЭкскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельноЭкскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельноЭкскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельноЭкскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельно
  • О
    Ольга
    16 ноября 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    были в этом городе с коллегами по работе. нашли эту замечательную пешую экскурсию. все хорошо, интересно, понятно, отличный маршрут. Но
    читать дальше

    остался эффект незавершенности, нас оставили на лестнице у входа в видовой парково-церковный ансамбль, где можно было бы логичнее завершить экскурсию, живописным видом на город, указав акценты

  • П
    Павел
    31 декабря 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    15 сентября 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
    читать дальше

    перестроила маршрут более оптимальным образом. Экскурсия даёт такое объёмное восприятие города,что позволяет впоследствии самостоятельно ориентироваться в нём. А противоречивое впечатление от Барнаула зависит не от гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Архитектурные образы Барнаула
  2. Первое знакомство с Барнаулом
  3. Здравствуй, Барнаул
  4. Тайны Нагорного парка
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Нагорный парк
  3. Демидовская площадь
  4. Дом Шадриных
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июле 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 8000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2025 год по теме «Парки», 124 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь