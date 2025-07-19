С Светлана Здравствуй, Барнаул читать дальше легкий человек, было ощущение, что гуляю по городу с приятельницей. Барнаул удивил, взяла себе на заметку несколько мест, ради которых стоит вернуться. Была в Барнауле одним днем и не пожалела, что взяла экскурсию с Ольгой! Очень интересно и комфортно. Ольга приятный рассказчик и

К Константин Здравствуй, Барнаул Все отлично прошло! Ольга очень приятная девушка, познакомила нас с городом,рассказала много интересного,порекомендовала куда можно сходить. Однозначно рекомендую!

Е Елена Тайны Нагорного парка Спасибо большое Татьяне! Очень интересная и познавательная экскурсия, были в первый раз в городе, остались самые приятные впечатления. Спасибо!

A Anna Здравствуй, Барнаул Содержательная интересная экскурсия,много интересного,без лишнего материала. С удовольствием провели это время 🌺🌺🌺

Е Елена Первое знакомство с Барнаулом читать дальше которые можно будет самостоятельно посетить. Отличный способ позволяет с городом, создать базу, на которую можно уже самостоятельно нанизывать какие-то элементы. После экскурсии начинаешь смотреть на город абсолютно другими глазами. Всем рекомендую! Спасибо Большое спасибо Оксане за прекрасную экскурсию и интересный рассказ! Прошли весь исторический центр, Оксана обращает внимание на музеи и места,

О Ольга Первое знакомство с Барнаулом Экскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельно.

О Ольга Первое знакомство с Барнаулом читать дальше остался эффект незавершенности, нас оставили на лестнице у входа в видовой парково-церковный ансамбль, где можно было бы логичнее завершить экскурсию, живописным видом на город, указав акценты были в этом городе с коллегами по работе. нашли эту замечательную пешую экскурсию. все хорошо, интересно, понятно, отличный маршрут. Но

П Павел Архитектурные образы Барнаула Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.

Т Татьяна Архитектурные образы Барнаула Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.