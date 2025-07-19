Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
«Чтобы вернуться в день сегодняшний, мы прогуляемся по «барнаульскому Арбату», поднимемся на смотровую площадку террасы Нагорного парка, откуда вам откроется замечательный вид на город»
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
«Я покажу город с лучших ракурсов и проведу вас в Нагорный парк»
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
«Центральный парк — старейший в городе»
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Тайны Нагорного парка
Погрузитесь в атмосферу Барнаула на групповой экскурсии. Увидите древний склеп, 7-метровые буквы и мини-копию старинного города. Узнайте секреты Нагорного парка
Начало: В Нагорном парке
«Какие секреты и легенды таит Нагорный парк»
3 авг в 17:00
9 авг в 17:00
600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 июля 2025Была в Барнауле одним днем и не пожалела, что взяла экскурсию с Ольгой! Очень интересно и комфортно. Ольга приятный рассказчик и
- ККонстантин19 июля 2025Все отлично прошло! Ольга очень приятная девушка, познакомила нас с городом,рассказала много интересного,порекомендовала куда можно сходить. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена7 июля 2025Спасибо большое Татьяне! Очень интересная и познавательная экскурсия, были в первый раз в городе, остались самые приятные впечатления. Спасибо!
- AAnna24 июня 2025Содержательная интересная экскурсия,много интересного,без лишнего материала. С удовольствием провели это время 🌺🌺🌺
- ЕЕлена23 февраля 2025Большое спасибо Оксане за прекрасную экскурсию и интересный рассказ! Прошли весь исторический центр, Оксана обращает внимание на музеи и места,
- ООльга19 февраля 2025Экскурсия понравилась. Оксана провела нас по основным достопримечательностям, рассказала историю Барнаула. Подсказала где можно прогуляться самостоятельно.
- ООльга16 ноября 2024были в этом городе с коллегами по работе. нашли эту замечательную пешую экскурсию. все хорошо, интересно, понятно, отличный маршрут. Но
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна15 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
- ТТатьяна24 августа 2023Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Парки»
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