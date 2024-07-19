Нагорный парк – экскурсии в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Нагорный парк» в Барнауле, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
79 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
31 июл в 08:00
1 авг в 09:00
5 334 за всё до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
7 334 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    19 июля 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Отличная экскурсия, для первого знакомства самое то. Я был до этого несколько раз в городе, но в историческую часть попал впервые, узнал много нового, спасибо Оксане за интересную информацию и хорошее настроение.
  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Все отлично! И гид, и маршрут, и информация.
    Все отлично! И гид, и маршрут, и информацияВсе отлично! И гид, и маршрут, и информацияВсе отлично! И гид, и маршрут, и информация
  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Замечательная экскурсия. Очень интересно рассказано о городе. Рекомендую, вы также полюбите Барнаул!
  • П
    Павел
    31 декабря 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
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    перестроила маршрут более оптимальным образом. Экскурсия даёт такое объёмное восприятие города,что позволяет впоследствии самостоятельно ориентироваться в нём. А противоречивое впечатление от Барнаула зависит не от гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Нагорный парк»

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Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в июле 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Нагорный парк" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 334. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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