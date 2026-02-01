-
15%
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
1 мар в 08:00
15 мар в 08:00
49 045 ₽
57 700 ₽ за человека
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул 5:00, Бийск 8:00 и Горно-Алтайск 10:00
2 мая в 08:00
9 мая в 08:00
23 900 ₽ за человека
-
10%
Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
23 апр в 08:00
30 апр в 08:00
42 894 ₽
47 660 ₽ за человека
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Начало: Барнаул, 7:00. Горно-Алтайск 11:00. Мы встретим ва...
7 июн в 08:00
1 июл в 08:00
59 800 ₽ за человека
Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе
Познакомиться с местными обычаями, полюбоваться Голубыми озёрами и погулять по парку Рериха
Начало: Барнаул, аэропорт, 8:00 / Горно-Алтайск, аэропорт,...
20 фев в 08:00
6 мар в 08:00
18 500 ₽ за человека
Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь
Посетить «Манжерок», Белокуриху, Горно-Алтайск, полюбоваться Голубыми озёрами, горами и лебедями
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отели Барнаула, 8:00-9:00 / ...
20 фев в 08:00
13 мар в 08:00
37 000 ₽ за человека
Горнолыжная тусовка на курортах Сибири: "Шерегеш", "Манжерок" и "Телецкое"
Обкатать трассы разного уровня сложности, попариться в бане, повеселиться в барах и влюбиться в горы
Начало: Барнаул, ж/д вокзал или аэропорт, 8:00
9 мар в 08:00
64 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7:
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Барнауле в феврале 2026
Сейчас в Барнауле в категории "С детьми" можно забронировать 7 авторских туров от 18 500 до 64 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Барнауле на 2026 год по теме «С детьми», 20 ⭐ отзывов, цены от 18500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель