Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
1 фев в 08:00
8 фев в 08:00
48 000 ₽ за человека
Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе
Познакомиться с местными обычаями, полюбоваться Голубыми озёрами и погулять по парку Рериха
Начало: Барнаул, аэропорт, 8:00 / Горно-Алтайск, аэропорт,...
2 янв в 08:00
7 янв в 08:00
18 500 ₽ за человека
Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь
Посетить «Манжерок», Белокуриху, Горно-Алтайск, полюбоваться Голубыми озёрами, горами и лебедями
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отели Барнаула, 8:00-9:00 / ...
2 янв в 08:00
7 янв в 08:00
37 000 ₽ за человека
Горнолыжная перезагрузка на склонах «Манжерока»
Испытать яркие эмоции на трассах, насладиться алтайской природой и увидеть Камышлинский водопад
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-...
11 дек в 08:00
25 дек в 08:00
37 500 ₽ за человека
