читать дальше

прокатитесь на квадроцикле в окружении таёжных елей и кедров и проследуете на авто по знаменитому Чуйскому тракту.



А также подниметесь ещё выше, почти к самым облакам: на высокопроходимых машинах проедете по зрелищному ущелью Актру и мимо «бараньих лбов» продолжите путь пешком.



Финальной точкой треккинга будут ледник Большой Актру и Голубое озеро — царство монументальных вершин и вечных снегов, где от видов замирает сердце.