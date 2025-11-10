Мои заказы

Алтай дарит эмоции: автотур с активностями и треккингом к леднику

Изучить Телецкое озеро на лодке, а тайгу - на квадроцикле и пешком добраться к Большому Актру
Это будет насыщенная впечатлениями и природными красотами неделя в горах Алтая.

Вы рассечёте водную гладь Телецкого озера на лодке и изучите достопримечательности вдоль берегов: водопады Корбу, Киште, Эстюба, Каменный залив.

С ветерком
прокатитесь на квадроцикле в окружении таёжных елей и кедров и проследуете на авто по знаменитому Чуйскому тракту.

А также подниметесь ещё выше, почти к самым облакам: на высокопроходимых машинах проедете по зрелищному ущелью Актру и мимо «бараньих лбов» продолжите путь пешком.

Финальной точкой треккинга будут ледник Большой Актру и Голубое озеро — царство монументальных вершин и вечных снегов, где от видов замирает сердце.

Ближайшие даты:
2
янв22
фев2
мар30
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Алтай

Заберём вас в Барнауле или Горно-Алтайске и поедем в село Артыбаш. После заселения в отель — свободное время.

Добро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на Алтай
2 день

На лодке по Телецкому озеру

Сегодня вы увидите одну из жемчужин республики — Телецкое озеро, самое большое на Алтае. Мы исследуем его гладь на лодке и осмотрим множество природных красот вдоль берега: водопады Корбу, Киште, Эстюба, Каменный залив, хребты, скалы. Наслаждаясь живописными пейзажами, погрузимся в мир преданий и легенд и к вечеру вернёмся в гостиницу.

На лодке по Телецкому озеруНа лодке по Телецкому озеруНа лодке по Телецкому озеруНа лодке по Телецкому озеру
3 день

На квадроциклах по прителецкой тайге

Ещё одно незабываемое приключение — путешествие на квадроциклах по прителецкой тайге. Вы с ветерком прокатитесь между елей и кедров, растущих вокруг озера. При желании сможете добраться на кресельном подъёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открываются впечатляющие панорамы.

На квадроциклах по прителецкой тайгеНа квадроциклах по прителецкой тайгеНа квадроциклах по прителецкой тайгеНа квадроциклах по прителецкой тайге
4 день

С ветерком по Чуйскому тракту

Вас ждёт путешествие по Чуйскому тракту, входящему в список самых красивых дорог мира. Вы узнаете историю некогда важного торгового пути, через который купцы проникали в Монголию и Китай, и насладитесь завораживающими пейзажами. Проедем по перевалам Семинский и Чике-Таман и заселимся в отель в селе Акташ.

С ветерком по Чуйскому трактуС ветерком по Чуйскому трактуС ветерком по Чуйскому трактуС ветерком по Чуйскому тракту
5 день

Поход к леднику Большой Актру и Голубому озеру

Сегодня встанем пораньше и поедем в высокогорье, откуда начинают восхождения альпинисты. В селе Курай пересядем на высокопроходимые машины и отправимся в ущелье Актру по живописной дороге мимо грозных вершин. Затем вас ждёт треккинг к самому крупному в районе леднику Большой Актру и Голубому озеру. Поднимаясь, вы преодолеете «бараньи лбы» и попадёте в царство льда и камня — невероятные впечатления!

Поход к леднику Большой Актру и Голубому озеруПоход к леднику Большой Актру и Голубому озеруПоход к леднику Большой Актру и Голубому озеруПоход к леднику Большой Актру и Голубому озеру
6 день

Переезд в Усть-Сему

Начинаем обратный путь. Заедем в село Усть-Сема, где Василий Шукшин снял часть сцен к фильму «Живёт такой парень», а здание кафе из киноленты сохранилось до сих пор. Эти места на берегах бирюзовой Катуни в окружении густых хвойных лесов очень живописны. По дороге вы полюбуетесь предгорьями, услышите местные легенды и погрузитесь в историю Алтая.

Переезд в Усть-СемуПереезд в Усть-СемуПереезд в Усть-СемуПереезд в Усть-Сему
7 день

Возвращение домой

Если позволит время, на обратном пути заедем в посёлок Манжерок. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха и насладимся видом горных вершин, укрытых лесами. Затем прибудем в Барнаул или Горно-Алтайск и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет104 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
  • Общая аптечка
  • Рекреационные сборы
  • Страхование от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Билеты на кресельный подъёмник и канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в Барнауле, 8:00. Также можем забрать вас из Горно-Алтайска
Завершение: Барнаул в 22:00 / Горно-Алтайск в 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Задать вопрос

