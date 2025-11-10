Заберём вас в Барнауле или Горно-Алтайске и поедем в село Артыбаш. После заселения в отель — свободное время.
2 день
На лодке по Телецкому озеру
Сегодня вы увидите одну из жемчужин республики — Телецкое озеро, самое большое на Алтае. Мы исследуем его гладь на лодке и осмотрим множество природных красот вдоль берега: водопады Корбу, Киште, Эстюба, Каменный залив, хребты, скалы. Наслаждаясь живописными пейзажами, погрузимся в мир преданий и легенд и к вечеру вернёмся в гостиницу.
3 день
На квадроциклах по прителецкой тайге
Ещё одно незабываемое приключение — путешествие на квадроциклах по прителецкой тайге. Вы с ветерком прокатитесь между елей и кедров, растущих вокруг озера. При желании сможете добраться на кресельном подъёмнике на вершину горы Кокуя, откуда открываются впечатляющие панорамы.
4 день
С ветерком по Чуйскому тракту
Вас ждёт путешествие по Чуйскому тракту, входящему в список самых красивых дорог мира. Вы узнаете историю некогда важного торгового пути, через который купцы проникали в Монголию и Китай, и насладитесь завораживающими пейзажами. Проедем по перевалам Семинский и Чике-Таман и заселимся в отель в селе Акташ.
5 день
Поход к леднику Большой Актру и Голубому озеру
Сегодня встанем пораньше и поедем в высокогорье, откуда начинают восхождения альпинисты. В селе Курай пересядем на высокопроходимые машины и отправимся в ущелье Актру по живописной дороге мимо грозных вершин. Затем вас ждёт треккинг к самому крупному в районе леднику Большой Актру и Голубому озеру. Поднимаясь, вы преодолеете «бараньи лбы» и попадёте в царство льда и камня — невероятные впечатления!
6 день
Переезд в Усть-Сему
Начинаем обратный путь. Заедем в село Усть-Сема, где Василий Шукшин снял часть сцен к фильму «Живёт такой парень», а здание кафе из киноленты сохранилось до сих пор. Эти места на берегах бирюзовой Катуни в окружении густых хвойных лесов очень живописны. По дороге вы полюбуетесь предгорьями, услышите местные легенды и погрузитесь в историю Алтая.
7 день
Возвращение домой
Если позволит время, на обратном пути заедем в посёлок Манжерок. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха и насладимся видом горных вершин, укрытых лесами. Затем прибудем в Барнаул или Горно-Алтайск и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Общая аптечка
Рекреационные сборы
Страхование от несчастного случая
Что не входит в цену
Билеты в Барнаул и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Билеты на кресельный подъёмник и канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в Барнауле, 8:00. Также можем забрать вас из Горно-Алтайска
Завершение: Барнаул в 22:00 / Горно-Алтайск в 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Анастасия — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде читать дальше
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.