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Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и алтайский Марс
Полюбоваться Гейзерным озером, высадиться на «Марсе» и увидеть слияние Чуи и Катуни
Начало: Аэропорт Барнаула, 07:00. Автовокзал Барнаула, 07:...
2 янв в 08:00
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Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Увидеть озеро, где зимуют белые лебеди, покататься по склонам и найти Зубы дракона
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
2 янв в 10:00
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5480049 320₽ за человека
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Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Встретить первые дни года среди снежных вершин, увидеть лебедей и выбрать развлечения на свой вкус
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31 дек в 08:00
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Последние отзывы на туры
- ЮЮлия6 января 2024Каникулы получились великолепные! Организация на высоте, всё продумано, отличные места для проживания и питания. Потрясающе красивые виды 😍. Это действительно стоит
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «В январе»
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