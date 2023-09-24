Сплав по всей Катуни от с
Вокруг Катуни сконцентрировались большие и маленькие села, вдоль нее проходит значительная часть Чуйского тракта.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автопереезд Новосибирск - Барнаул - Бийск - Тюнгур
Встречаемся в Новосибирске, Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске и выезжаем в село Тюнгур.
Из Бийска едем по Чуйскому тракту, который имеет статус дороги федерального значения с 1922 года.
В пути мы преодолеем множество крутых подъемов и спусков, в том числе, самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал (1717 метров над уровнем моря).
Вы сможете наблюдать из окон автобуса прекрасные горные реки, живописные пейзажи с заснеженными горными вершинами, кедровый лес и зеленые луга.
После перевала трасса ведет вниз, к реке Урсул, и поднимается на Ябоганский перевал.
Далее следует еще один спуск, на этот раз в Усть-Канскую степь.
Затем дорога следует через перевал Кырлык, сквозь Абайскую степь.
Наконец, после отрезка пути вдоль реки Кокса, нас ждет подъем на перевал Громотуха, с высоты которого можно увидеть Катунь.
Оказавшись в селе Тюнгур, размещаемся на ночлег в палатках кемпинга.
Здесь туристов ждет сытный ужин и вечер у костра.
Авто (от Барнаула): 680 км. Время в пути: 12 часов, без учета пробок и санитарных остановок.
С. Тюнгур - устье Аргута
После завтрака гид проведет инструктаж по технике безопасности.
Сегодня Вы пройдете «Аккемский прорыв», которому присвоена 4-5 категория сложности.
Это самое серьезное водное препятствие на Верхней Катуни.
Начинается оно чуть ниже устья р. Ак-Кем, и имеет большую протяженность.
Река здесь превращается в бурный поток, протекая через узкое ущелье с высокими скалами.
«Аккемский прорыв» - это несколько ступеней, которые заканчиваются пологими сливами; валы этого порога достигают 2-3 метров.
Ночуем в палаточном лагере в точке слияния рек Катунь и Аргут.
Здесь находится своеобразный музей — экспонаты из камня, металла и дерева, расположенные под открытым небом.
По воде: 35 км. Время в пути: 5-6 часов.
Устье Аргута - устье реки Чуя
Сегодня Вам предстоит сравнительно спокойный сплав по Катуни от устья Аргута до устья Чуи.
Во время рафтинга по верхней Катуни можно насладиться горными видами, которые открываются по обоим берегам.
В пути легко проходим пороги и перекаты 2 категории сложности, и заканчиваем сплав в точке слияния рек Катунь и Чуя.
Ночуем в палатках на берегу.
По воде: 20 км. Время в пути: 3-4 часа.
Устье реки Чуя - «Свадебная поляна»
Сегодня начинаем движение по Средней Катуни.
Здесь течение становится заметно быстрее и мощнее, даже на шиверах попадаются 2-3-метровые валы, встречается множество водоворотов и бочек.
Первый порог четвертого дня – «Ильгумень» (4 к. с.).
Затем, сразу после устья реки Кадрин, проходим сложный участок и выходим на порог «Кадринская труба» (4 к. с.).
На протяжении нескольких километров бурная река будет держать в напряжении всех участников похода.
Ночуем в палатках на Свадебной поляне.
По воде: 50 км. Время в пути: 7-8 часов.
Свадебная поляна «- стоянка» Петроглифы
Сегодня Вы пройдете самый сложный порог Средней Катуни - «Шабаш».
Это двухступенчатое водное препятствие 5 категории сложности, перед прохождением которого необходимо выйти на берег для его осмотра и планирования действий.
Желающие могут обойти опасное место по берегу.
После преодоления «Шабаша» проходим живописные пороги «Каянча 1» и «Каянча 2».
Разбиваем лагерь у ручья Кемикапчан.
Здесь выходим на небольшую экскурсию и осматриваем петроглифы, возраст которых составляет 5 тысяч лет.
По воде: 25 км. Время в пути: 4-5 часов.
Стоянка «Петроглифы» - с. Куюс
Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.
Завершаем сплав в с. Куюс.
Ночевка в палаточном кемпинге, баня.
По воде: 30 км, 4-5 часов.
с. Куюс - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск.
В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.
Питание включено: завтрак, обед.
Авто (до Барнаула): 390 км. Время в пути: 7 часов, без учета пробок и санитарных остановок.
Проживание
На активной части туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В 1-й и 6-й день тура размещение в палатках на территории палаточного кемпинга.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещаемся в 2-3х-местных современных палатках с тентом. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно, внутри маршрутные переезды по программе
- Услуги гидов-инструкторов
- Питание с ужина в день заезда по обед в день отъезда
- Групповое снаряжение: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты, палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
- Личное снаряжение: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка, спальник, коврик под спальник (каремат)
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Баня, в шестой день тура
- Регистрация группы в МЧС
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Баня, возможна в первый и пятый дни тура
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками; Неопреновую обувь не выдаем;
- на маршруте выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем, запрашивайте заранее). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (миска, кружка, ложка);
- спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
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Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Группа, выходящая в рафтинг тур по рекам Алтая, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- аспирин (1 уп.);
- цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Могут ли принять участие в туре дети 14-16 лет?
Нет, на маршруте строгое ограничение с 16 до 60 лет.
Как забронировать тур иностранному туристу?
При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) нужно подать (с нашей стороны) заявление в погранслужбу, не менее чем за 30 календарных дней. Следовательно, данные нужно прислать чуть раньше, не позднее чем за 35 дней до заезда. Для пропуска нужны полные паспортные данные, включая разборчивые сканы. С собой обязательно иметь паспорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание на маршруте?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.
Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.
Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.
Кухонный костер обслуживает гид-проводник.
Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Бывают ли ситуации, когда рафт переворачивается в пороге и как защитить свои вещи в такой ситуации?
Да, такие ситуации иногда случаются, но на данном маршруте очень редко и являются рабочим моментом. Все наши инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы.
Все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.
Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
- на ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
- в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Возможно прибытие на несколько часов раньше обозначенного времени.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Какая температура воды в Катуни?
Вода в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.
Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Будет ли в походе возможность помыться?
Да, в первый день тура у нас предусмотрена баня.
Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?
В горах сотовой связи нет, но в некоторые дни будут места с покрытием МТС. Более менее уверенная сотовая связь будет в 1-й, 2-й и 7-й дни тура.
Зарядить гаджеты можно будет только в Тюнгуре, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.
Кто будет нас сопровождать на маршруте?
На маршруте с вами будут работать 2-4 гида-инструктора в зависимости от количества человек в группе.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.
Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Какие требования к участнику тура?
Для прохождения тура требуется хорошая физическая форма, так как тур сложный, целый ряд порогов и весь маршрут в целом оценивается 4 к. с. (из 6 возможных). Если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.
Для участников турпоходов существуют возрастные ограничения в обратную сторону, не более 55-60 лет. Исключения возможны, но все условия заранее оговариваются с менеджером. При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста. Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев. Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично. «Как-нибудь справлюсь» - такой подход категорически не приемлем, тем более в горах.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму.