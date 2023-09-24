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Автопереезд Новосибирск - Барнаул - Бийск - Тюнгур

Встречаемся в Новосибирске, Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске и выезжаем в село Тюнгур.

Из Бийска едем по Чуйскому тракту, который имеет статус дороги федерального значения с 1922 года.

В пути мы преодолеем множество крутых подъемов и спусков, в том числе, самую высокую точку Чуйского тракта — Семинский перевал (1717 метров над уровнем моря).

Вы сможете наблюдать из окон автобуса прекрасные горные реки, живописные пейзажи с заснеженными горными вершинами, кедровый лес и зеленые луга.

После перевала трасса ведет вниз, к реке Урсул, и поднимается на Ябоганский перевал.

Далее следует еще один спуск, на этот раз в Усть-Канскую степь.

Затем дорога следует через перевал Кырлык, сквозь Абайскую степь.

Наконец, после отрезка пути вдоль реки Кокса, нас ждет подъем на перевал Громотуха, с высоты которого можно увидеть Катунь.

Оказавшись в селе Тюнгур, размещаемся на ночлег в палатках кемпинга.

Здесь туристов ждет сытный ужин и вечер у костра.

Авто (от Барнаула): 680 км. Время в пути: 12 часов, без учета пробок и санитарных остановок.