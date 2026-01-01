Главное на Чуйском тракте с отдыхом на базе и релаксом в баньке. Всё включено
Прогуляться до озёр и древностей, полюбоваться видами с перевалов и насладиться пикником на природе
Начало: Барнаул, аэропорт, 7:30 или ж/д вокзал, 8:30. Такж...
«В 3-й день обед-пикник на перевале Кату-Ярык»
21 июн в 08:00
5 июл в 08:00
60 990 ₽ за человека
Сиреневые горы, Алтай и май: главные места во время цветения маральника в мини-группе (всё включено)
Насладиться пикником на перевале Кату-Ярык, полюбоваться реками и вершинами и погреться в баньке
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30 (возможно другое время по ...
«Здесь у нас будет время для дегустации чая с алтайскими травами, алтайских лепёшек и фотосъёмки»
1 мая в 07:30
9 мая в 07:30
61 191 ₽
67 990 ₽ за человека
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Начало: Барнаул, 7:00. Горно-Алтайск 11:00. Мы встретим ва...
«Отдохнём, любуясь красотой места, и устроим пикник»
7 июн в 08:00
1 июл в 08:00
59 800 ₽ за человека
