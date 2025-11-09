Мои заказы

Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям

Отправиться в снегоходное сафари, увидеть озеро с сотнями лебедей и влюбиться в снежные вершины
Алтай зимой ещё загадочней и волшебней, чем в любое другое время года.

Приглашаем отправиться в путешествие к высоким заснеженным вершинам и густым кедровым лесам, застывшим во льду водопадам и незамерзающему озеру
с причудливыми узорами.

Будем кататься на снегоходах и преодолевать сложные участки на внедорожнике, много гулять и дышать свежим воздухом.

Два дня посвятим курортам «Манжерок» и «Белокуриха», где вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или на тюбинге.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобится:

  • паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис.
  • солнцезащитные очки.
  • фотоаппарат, зарядки.
  • косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
    * средства личной гигиены
    * нижнее бельё.
  • термобелье, теплая кофта, теплые носки (несколько пар), теплые штаны, водолазка, теплая шапка, шарф.
  • утепленный костюм типа горнолыжного или теплый пуховик и теплые штаны.
  • тёплые варежки-перчатки.
  • футболки 2-3 шт.;
  • носки тонкие 3-4 пары.
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов;
  • лекарства: индивидуальные препараты.
  • личное снаряжение.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в село Акташ через перевал Семинский и Чике-Таман

Встретим вас в Барнауле или Горно-Алтайске и отправимся в путешествие по живописному Чуйскому тракту. По дороге вы узнаете историю этих мест, полюбуетесь перевалами Семинский и Чике-Таман и услышите интересные алтайские легенды.

Прибудем в село Акташ и заселимся в отель.

Переезд в село Акташ через перевал Семинский и Чике-ТаманПереезд в село Акташ через перевал Семинский и Чике-ТаманПереезд в село Акташ через перевал Семинский и Чике-ТаманПереезд в село Акташ через перевал Семинский и Чике-Таман
2 день

Замёрзшие водопады и Гейзерное озеро

Позавтракаем и поедем к замёрзшим водопадам. Полюбуемся невероятным зимним зрелищем, а затем переместимся к Гейзерному озеру. Водоём необычного цвета с причудливыми узорами на поверхности не замерзает даже в самые лютые холода! Сделаем эффектные кадры и поедем назад в отель.

Замёрзшие водопады и Гейзерное озероЗамёрзшие водопады и Гейзерное озероЗамёрзшие водопады и Гейзерное озероЗамёрзшие водопады и Гейзерное озеро
3 день

Снегоходное сафари

Сегодня вас ждёт сафари на снегоходах. Отправимся прямо к подножию Северо-Чуйского хребта, любуясь вершинами и ледниками, наслаждаясь скоростью и свежим воздухом.

Снегоходное сафариСнегоходное сафариСнегоходное сафариСнегоходное сафари
4 день

Поездка в горы

Проснёмся рано и на высокопроходимом автомобиле поедем в горную долину. Пейзажи здесь невероятные: суровые ледники, кедры в снежных шапках и гордые вершины. Пройдёмся по лесу, вдыхая свежий воздух, фотографируясь и нагуливая аппетит. Пообедаем в кафе, а вечером вернёмся в отель.

Поездка в горыПоездка в горыПоездка в горыПоездка в горы
5 день

Перевал Кату-Ярык, Красные ворота и тайга

Сегодня отправляемся на перевал Кату-Ярык. По пути полюбуемся Красными воротами. По обеим сторонам от дороге высятся высокие скалы насыщенного алого цвета из-за содержания в них руды. А ещё будем любоваться застывшими озёрами и изумрудной тайгой в снегу.

Со смотровой площадки увидим долину реки Чулышман во всей красе, ленту серпантина перевала Кату-Ярык, крутые обрывы и ледяные водопады.

Будем много гулять, наслаждаться единением с природой и фотографироваться. Затем вернёмся в отель.

Перевал Кату-Ярык, Красные ворота и тайгаПеревал Кату-Ярык, Красные ворота и тайгаПеревал Кату-Ярык, Красные ворота и тайгаПеревал Кату-Ярык, Красные ворота и тайга
6 день

Переезд в Манжерок

По Чуйскому тракту переедем в село Манжерок и заселимся в отель. Ехать будем с остановками в самых живописных и интересных локациях.

Переезд в МанжерокПереезд в МанжерокПереезд в МанжерокПереезд в Манжерок
7 день

Катание на склонах курорта «Манжерок»

Продолжаем наслаждаться зимними развлечениями. На очереди — катание на лыжах и сноубордах на горнолыжном курорте «Манжерок». Вы можете взять снаряжение в аренду, а если впервые собираетесь попробовать себя в спорте — взять урок у инструктора. Если лыжи и сноуборд не для вас, то покорить снежные склоны с ветерком можно и на тюбинге.

Катание на склонах курорта «Манжерок»Катание на склонах курорта «Манжерок»Катание на склонах курорта «Манжерок»Катание на склонах курорта «Манжерок»
8 день

Лебединое озеро и переезд в Белокуриху

Позавтракаем и поедем в удивительное место, которое становится по-настоящему волшебным зимой. Каждый год, когда наступают холода, на озеро прилетают сотни лебедей! Полюбуемся величественными птицами, а затем отправимся на курорт «Белокуриха». После заселения у вас будет свободное время, чтобы погулять в окрестностях.

Лебединое озеро и переезд в БелокурихуЛебединое озеро и переезд в БелокурихуЛебединое озеро и переезд в БелокурихуЛебединое озеро и переезд в БелокурихуЛебединое озеро и переезд в Белокуриху
9 день

Подъём на гору Церковка и катание на курорте «Белокуриху»

Сегодня будем исследовать «Белокуриху». По канатной дороге поднимемся на гору Церковка, чтобы насладиться горной панорамой и погулять, слушая от гида историю про эту вершину. А ещё здесь вы сможете прокатиться на лыжах или сноуборде по трассам разного уровня сложности.

Подъём на гору Церковка и катание на курорте «Белокуриху»Подъём на гору Церковка и катание на курорте «Белокуриху»Подъём на гору Церковка и катание на курорте «Белокуриху»Подъём на гору Церковка и катание на курорте «Белокуриху»Подъём на гору Церковка и катание на курорте «Белокуриху»
10 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет169 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы на микроавтобусе по программе
  • Экскурсии по программе
  • Снегоходное сафари
  • Услуги гида
  • 3-разовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 10-го дня в кафе
  • Страхование от несчастного случая
  • Общая групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно
  • Билеты на канатные дороги
  • Прокат горнолыжного оборудования и ски-пассы на горнолыжных курортах
  • Праздничный ужин в новогодние даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул или Горно-Алтайск, встретим вас в аэропорту или на ж. - д. вокзале, 08:00. При необходимости можем встретить вас в аэропорту Новосибирска (за доплату) или помочь добраться от Новосибирска до Барнаула
Завершение: Барнаул или Горно-Алтайск, доставим вас в аэропорт или на ж. - д. вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

