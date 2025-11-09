Приглашаем отправиться в путешествие к высоким заснеженным вершинам и густым кедровым лесам, застывшим во льду водопадам и незамерзающему озеру
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобится:
- паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис.
- солнцезащитные очки.
- фотоаппарат, зарядки.
- косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
* средства личной гигиены
* нижнее бельё.
- термобелье, теплая кофта, теплые носки (несколько пар), теплые штаны, водолазка, теплая шапка, шарф.
- утепленный костюм типа горнолыжного или теплый пуховик и теплые штаны.
- тёплые варежки-перчатки.
- футболки 2-3 шт.;
- носки тонкие 3-4 пары.
- маленький рюкзачок для радиальных выходов;
- лекарства: индивидуальные препараты.
- личное снаряжение.
Программа тура по дням
Переезд в село Акташ через перевал Семинский и Чике-Таман
Встретим вас в Барнауле или Горно-Алтайске и отправимся в путешествие по живописному Чуйскому тракту. По дороге вы узнаете историю этих мест, полюбуетесь перевалами Семинский и Чике-Таман и услышите интересные алтайские легенды.
Прибудем в село Акташ и заселимся в отель.
Замёрзшие водопады и Гейзерное озеро
Позавтракаем и поедем к замёрзшим водопадам. Полюбуемся невероятным зимним зрелищем, а затем переместимся к Гейзерному озеру. Водоём необычного цвета с причудливыми узорами на поверхности не замерзает даже в самые лютые холода! Сделаем эффектные кадры и поедем назад в отель.
Снегоходное сафари
Сегодня вас ждёт сафари на снегоходах. Отправимся прямо к подножию Северо-Чуйского хребта, любуясь вершинами и ледниками, наслаждаясь скоростью и свежим воздухом.
Поездка в горы
Проснёмся рано и на высокопроходимом автомобиле поедем в горную долину. Пейзажи здесь невероятные: суровые ледники, кедры в снежных шапках и гордые вершины. Пройдёмся по лесу, вдыхая свежий воздух, фотографируясь и нагуливая аппетит. Пообедаем в кафе, а вечером вернёмся в отель.
Перевал Кату-Ярык, Красные ворота и тайга
Сегодня отправляемся на перевал Кату-Ярык. По пути полюбуемся Красными воротами. По обеим сторонам от дороге высятся высокие скалы насыщенного алого цвета из-за содержания в них руды. А ещё будем любоваться застывшими озёрами и изумрудной тайгой в снегу.
Со смотровой площадки увидим долину реки Чулышман во всей красе, ленту серпантина перевала Кату-Ярык, крутые обрывы и ледяные водопады.
Будем много гулять, наслаждаться единением с природой и фотографироваться. Затем вернёмся в отель.
Переезд в Манжерок
По Чуйскому тракту переедем в село Манжерок и заселимся в отель. Ехать будем с остановками в самых живописных и интересных локациях.
Катание на склонах курорта «Манжерок»
Продолжаем наслаждаться зимними развлечениями. На очереди — катание на лыжах и сноубордах на горнолыжном курорте «Манжерок». Вы можете взять снаряжение в аренду, а если впервые собираетесь попробовать себя в спорте — взять урок у инструктора. Если лыжи и сноуборд не для вас, то покорить снежные склоны с ветерком можно и на тюбинге.
Лебединое озеро и переезд в Белокуриху
Позавтракаем и поедем в удивительное место, которое становится по-настоящему волшебным зимой. Каждый год, когда наступают холода, на озеро прилетают сотни лебедей! Полюбуемся величественными птицами, а затем отправимся на курорт «Белокуриха». После заселения у вас будет свободное время, чтобы погулять в окрестностях.
Подъём на гору Церковка и катание на курорте «Белокуриху»
Сегодня будем исследовать «Белокуриху». По канатной дороге поднимемся на гору Церковка, чтобы насладиться горной панорамой и погулять, слушая от гида историю про эту вершину. А ещё здесь вы сможете прокатиться на лыжах или сноуборде по трассам разного уровня сложности.
Отъезд
Позавтракаем и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|169 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы на микроавтобусе по программе
- Экскурсии по программе
- Снегоходное сафари
- Услуги гида
- 3-разовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 10-го дня в кафе
- Страхование от несчастного случая
- Общая групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Билеты на канатные дороги
- Прокат горнолыжного оборудования и ски-пассы на горнолыжных курортах
- Праздничный ужин в новогодние даты