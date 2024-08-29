7 дней
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: Г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Встреча нового года в самом атмосферном отеле Алтая "Золотые пески", расположенном на берегу Катуни»
29 дек в 10:00
от 69 900₽ за человека
3 дня
Новогодний Алтай на 3 дня
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
«Новый год — волшебная пора, которую мы любим с детства»
Расписание: С 31.12.23 по 2.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
36 000₽ за человека
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Встретить первые дни года среди снежных вершин, увидеть лебедей и выбрать развлечения на свой вкус
Начало: Аэропорт Барнаула, 8:30 / аэропорт Горно-Алтайска,...
«Если данный день выпадает на 31 декабря, вы сможете встретить Новый год за торжественным ужином с фейерверком и послушать поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (банкет и программа за доплату)»
31 дек в 08:00
7 янв в 08:00
79 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра29 августа 2024Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
- ООльга21 августа 2024Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
- ЕЕкатерина15 августа 2024Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим ростом 175 см., автобус был не комфортным, хотя заявлено было о комфортабельном автобусе.
- ННадежда12 марта 2023Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 днейПровела семь дней в Горном Алтае и осталась в полном восторге! За столь небольшой (для Горного Алтая) отрезок времени успели
- ННатали1 марта 2023Спасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая!
- OOlga1 марта 2023«Новый год на Алтае»: автотур на 5 днейВместе с дочерью посетили Алтай. Восторг невероятный и любовь с первого взгляда! Виды завораживают. Нашей группе очень повезло с гидом
- ААлексей27 февраля 2023Огромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
- ННаталья20 февраля 2023Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 днейМы были в семидневном туре, впечатления остались только самые лучшие! Все условия, в том числе и погодные, сложились лучшим образом,
- ККорнеева20 февраля 2023Это было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему
- ООлеся14 февраля 2023«Новый год на Алтае»: автотур на 5 днейДобрый день, мой тур был пятидневный. Побывали во множестве очень красивых мест в горном Алтае. Хочу сказать огромное спасибо лучшему
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Новогодние туры 2025»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Барнауле в сентябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 79 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Думаете где отметить новый год 2025? Проведите свой отдых в Барнауле в многодневном новогоднем туре с проживанием в отеле, ужином, развлечением, турми по Барнаулу с гидом, который решит главный вопрос "Куда поехать праздновать?!" за Вас!