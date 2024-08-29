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поэтому мы увидели всё и даже больше. Катунь, Алтайский Марс, Телецкое озеро - уникальные места со своей неповторимой энергетикой. В Горный Алтай невозможно не влюбиться, а за семь дней как раз можно с ним познакомиться. Отдельной удачей стала наш гид Марина - профессионал, знает об Алтае все и даже больше, находит лучшие ракурсы для фотографий и оперативно решает всевозможные вопросы, возникающие у группы. К слову, группа подобралась отличная, семь в дней с ней пролетели незаметно. Спасибо.