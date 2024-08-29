Туры на новогодние праздники 2025 в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Барнауле, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: Г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Встреча нового года в самом атмосферном отеле Алтая "Золотые пески", расположенном на берегу Катуни»
29 дек в 10:00
от 69 900 за человека
Новогодний Алтай на 3 дня
На автобусе
10 отзывов
3 дня
Новогодний Алтай на 3 дня
Начало: Барнаул / Горно-Алтайск
«Новый год — волшебная пора, которую мы любим с детства»
Расписание: С 31.12.23 по 2.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
36 000 за человека
Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
На автобусе
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Встретить первые дни года среди снежных вершин, увидеть лебедей и выбрать развлечения на свой вкус
Начало: Аэропорт Барнаула, 8:30 / аэропорт Горно-Алтайска,...
«Если данный день выпадает на 31 декабря, вы сможете встретить Новый год за торжественным ужином с фейерверком и послушать поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (банкет и программа за доплату)»
31 дек в 08:00
7 янв в 08:00
79 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    29 августа 2024
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
    Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
    Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2024
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим ростом 175 см., автобус был не комфортным, хотя заявлено было о комфортабельном автобусе.
    Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим
  • Н
    Надежда
    12 марта 2023
    Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 дней
    Провела семь дней в Горном Алтае и осталась в полном восторге! За столь небольшой (для Горного Алтая) отрезок времени успели
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    посетить его культовые места: Телецое озеро, Чемал, Чуйский тракт, Марс, ледники Актру… И с погодой очень повезло. Отдельная сердечная благодарность гиду Игорю - чудесный человек, заботился и поддерживал, и конечно всё успел показать и рассказать, и даже больше!)

  • Н
    Натали
    1 марта 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Спасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая!
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    За эти три дня наша группа стала одной командой! Благодаря нашему гиду Татьяне теперь знаем много о истории и традициях этого уникального края и уехали с великолепными фотографиями! В ходе этой поездки я просто влюбилась в Алтай и обязательно сюда вернусь! Рекомендую всем этот Тур!!!

  • O
    Olga
    1 марта 2023
    «Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
    Вместе с дочерью посетили Алтай. Восторг невероятный и любовь с первого взгляда! Виды завораживают. Нашей группе очень повезло с гидом
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    Евгением, который был еще водителем и поваром. Об Алтае на переездах рассказывал многими способами – мы слушали образовательные программы про места края, наблюдали великолепные виды, слушали горловое пение. И еще очень подкупало, что Евгений действительно искренне любит Алтай.

  • А
    Алексей
    27 февраля 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Огромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
  • Н
    Наталья
    20 февраля 2023
    Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 дней
    Мы были в семидневном туре, впечатления остались только самые лучшие! Все условия, в том числе и погодные, сложились лучшим образом,
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    поэтому мы увидели всё и даже больше. Катунь, Алтайский Марс, Телецкое озеро - уникальные места со своей неповторимой энергетикой. В Горный Алтай невозможно не влюбиться, а за семь дней как раз можно с ним познакомиться. Отдельной удачей стала наш гид Марина - профессионал, знает об Алтае все и даже больше, находит лучшие ракурсы для фотографий и оперативно решает всевозможные вопросы, возникающие у группы. К слову, группа подобралась отличная, семь в дней с ней пролетели незаметно. Спасибо.

  • К
    Корнеева
    20 февраля 2023
    Новогодний Алтай на 3 дня
    Это было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему
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    душевному гиду Игорю за то, что эти несколько дней стали для меня одними из самых классных за долгий опыт путешествий. Сомневайтесь, раздумывайте, взвешивайте — но в итоге обязательно соглашайтесь и доверяйтесь чудесному Алтаю!

  • О
    Олеся
    14 февраля 2023
    «Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
    Добрый день, мой тур был пятидневный. Побывали во множестве очень красивых мест в горном Алтае. Хочу сказать огромное спасибо лучшему
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    гиду на Алтае Алексею, благодаря ему, у нас осталось много эмоций и впечатлений! Огромное спасибо тебе Алексей,за нереальное терпение, проявленную заботу и любовь, это дорогого стоит!!Алексей любит всем сердцем свой Алтай "по тому что он,коренной житель" Горного Алтая", знает всю историю края❤️Спасибо за нереальное душевное путешествие, мы стали одной большой семьей! 😍❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Новогодние туры 2025»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
  2. Новогодний Алтай на 3 дня
  3. Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемал
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемальская ГЭС
  6. Остров Патмос
Сколько стоит тур в Барнауле в сентябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 79 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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