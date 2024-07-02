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7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
6941159 000₽ за человека
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
14 июля в 08:30
21 июля в 08:30
59 900₽ за человека
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июля в 08:30
20 июля в 08:30
13 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиталий2 июля 2024Отличный тур для Души. Подходит всем!
- ММаша26 июня 2024Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось. Маршрут тура выстроен очень грамотно
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На выходные»
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