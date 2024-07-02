Туры выходного дня в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Барнауле, цены от 13 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
1 отзыв
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
6941159 000 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
🚌 На автобусе
2 отзыва
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
14 июля в 08:30
21 июля в 08:30
59 900 за человека
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
🚌 На автобусе
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июля в 08:30
20 июля в 08:30
13 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталий
    2 июля 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Отличный тур для Души. Подходит всем!
    Отличный тур для Души
  • М
    Маша
    26 июня 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось. Маршрут тура выстроен очень грамотно
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    с постепенной нагрузкой от одного дня к другому, в конце тура дни на Телецком озере довольно спокойные, что дает отдохнуть от насыщенных на передвижения предыдущих дней. Останавливались на комфортных базах по маршруту следования, кормили очень сытно и вкусно. На локациях и по пути следования гид рассказывает и знакомит с историей и традициями Алтая. Поездка очень яркая и оставила лишь положительные эмоции. Смело рекомендую организатора, бронирование тура проходит быстро и легко, до тура организатор всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы, в ходе тура гид был внимателен к каждому участнику группы, все прошло по высшему уровню!

    Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
  2. Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
  3. Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Чуйский тракт
  2. Чемальская ГЭС
  3. Гейзерное озеро
  4. Алтайский Марс
  5. Остров Патмос
  6. Ороктойский мост
Сколько стоит тур в Барнауле в июле 2024
Сейчас в Барнауле в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 13 900 до 59 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2024 год на выходные, 3 ⭐ отзыва, цены от 13900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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