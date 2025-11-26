-
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
26 апр в 08:30
3 мая в 08:30
69 903 ₽
77 670 ₽ за человека
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул 5:00, Бийск 8:00 и Горно-Алтайск 10:00
2 мая в 08:00
9 мая в 08:00
23 900 ₽ за человека
История и места силы: автотрип на Алтай
Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
Начало: Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - ...
2 янв в 07:00
21 фев в 07:00
78 400 ₽ за человека
