Утром мастер цигун проведёт для вас комплекс традиционных упражнений из китайской медицины, направленных на укрепление здоровья.

Далее в программе расслабляющая практика — йога-нидра. Это психофизиологическая техника глубокой релаксации под голос ведущего и живые звуки поющих чаш, ханга, гонга, било и других инструментов. Практика способствует снятию напряжения, тревожности и нормализации сна.

Продолжим перезагрузку голосовой практикой и пешей прогулкой по тропе в лесу. Алтай — особая территория в нашей стране с сильной энергетикой. А ещё здесь чистый воздух и невероятные виды со всех сторон!

Для вас будет проведено занятие по нейрографике — новому направлению, которое помогает настроить диалог со своим подсознанием через творчество. Дополним перезагрузку танцевально-двигательной практикой под живую музыку.

Вечером вы вновь сами выберете занятие по душе и настроению.