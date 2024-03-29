Источник энергии: женский ретрит на Алтае со звуковыми практиками
Индивидуальный тур в Белокурихе

Пройти авторскую методику очищения и расслабления, найти силу в себе и почувствовать спокойствие

Экспресс-перезагрузка для женщин в энергетически сильном месте на планете — на алтайском курорте Белокуриха.

Мастера звуковых практик проведут для вас свою авторскую методику по очищению от потока мыслей и тревог, расслаблению, поиску гармонии и своего источника силы.

Вы укрепите здоровье с помощью традиционного комплекса упражнений под бережным вниманием тренера по цигуну.

Займётесь голосовой практикой, нейрографикой, сформулируете намерения и посетите место силы на Алтае.

По вечерам сможете выбирать занятия по душе: от индивидуальной консультации с психологом до звукового массажа и обновления в бане.
Источник энергии: женский ретрит на Алтае со звуковыми практиками
Источник энергии: женский ретрит на Алтае со звуковыми практиками
Источник энергии: женский ретрит на Алтае со звуковыми практиками
Ближайшие даты:
29
мар
26
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур ориентирован на женщин. Участие строго 18+. Питомцев тоже лучше оставить дома.

Противопоказания для участия: беременность, эпилепсия.

После бронирования и внесения предоплаты (15%), необходимо перевести ещё часть от суммы напрямую организатору на бронирование жилья и прочие расходы.

Программа тура по дням

1 день

Очищение и подготовка

Встречаемся в 17:00 в нашем доме в Белокурихе. Точные координаты вы получите после бронирования.

После расселения по комнатам соберёмся на церемонии открытия. Познакомимся, сформулируем намерения, проведём практику с метафорическими картами и звуковую медитацию. Для полной перезагрузки необходимо очиститься и подготовиться.

Вечером вы сами выберете занятие по душе. Сможете посетить индивидуальную консультацию с психологом, мастер-класс по игре на алтайском комусе и поющих чашах, порисовать в технике У-Син, обновиться в бане и на звуковом массаже.

Очищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовкаОчищение и подготовка
2 день

Полная перезагрузка

Утром мастер цигун проведёт для вас комплекс традиционных упражнений из китайской медицины, направленных на укрепление здоровья.

Далее в программе расслабляющая практика — йога-нидра. Это психофизиологическая техника глубокой релаксации под голос ведущего и живые звуки поющих чаш, ханга, гонга, било и других инструментов. Практика способствует снятию напряжения, тревожности и нормализации сна.

Продолжим перезагрузку голосовой практикой и пешей прогулкой по тропе в лесу. Алтай — особая территория в нашей стране с сильной энергетикой. А ещё здесь чистый воздух и невероятные виды со всех сторон!

Для вас будет проведено занятие по нейрографике — новому направлению, которое помогает настроить диалог со своим подсознанием через творчество. Дополним перезагрузку танцевально-двигательной практикой под живую музыку.

Вечером вы вновь сами выберете занятие по душе и настроению.

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3 день

Гармония и наполнение впечатлениями

После завтрака проведём заключительную церемонию нашего ретрита. Поделимся ощущениями и впечатлениями.

Поднимемся по канатной дороге на гору Церковка, откуда полюбуемся панорамой Белокурихи. Локация считается местом силы.

Тур завершится в 14:00 после обеда.

Гармония и наполнение впечатлениямиГармония и наполнение впечатлениямиГармония и наполнение впечатлениямиГармония и наполнение впечатлениямиГармония и наполнение впечатлениямиГармония и наполнение впечатлениямиГармония и наполнение впечатлениями

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Белокуриха, 17:00 (точное месторасположение гостевого дома вы узнаете после бронирования)
Завершение: Белокуриха, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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