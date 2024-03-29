Пройти авторскую методику очищения и расслабления, найти силу в себе и почувствовать спокойствие
Мастера звуковых практик проведут для вас свою авторскую методику по очищению от потока мыслей и тревог, расслаблению, поиску гармонии и своего источника силы.
Вы укрепите здоровье с помощью традиционного комплекса упражнений под бережным вниманием тренера по цигуну.
Займётесь голосовой практикой, нейрографикой, сформулируете намерения и посетите место силы на Алтае.
По вечерам сможете выбирать занятия по душе: от индивидуальной консультации с психологом до звукового массажа и обновления в бане.
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апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 200 ₽
Описание
Организационные детали
Тур ориентирован на женщин. Участие строго 18+. Питомцев тоже лучше оставить дома.
Противопоказания для участия: беременность, эпилепсия.
После бронирования и внесения предоплаты (15%), необходимо перевести ещё часть от суммы напрямую организатору на бронирование жилья и прочие расходы.
Программа тура по дням
Очищение и подготовка
Встречаемся в 17:00 в нашем доме в Белокурихе. Точные координаты вы получите после бронирования.
После расселения по комнатам соберёмся на церемонии открытия. Познакомимся, сформулируем намерения, проведём практику с метафорическими картами и звуковую медитацию. Для полной перезагрузки необходимо очиститься и подготовиться.
Вечером вы сами выберете занятие по душе. Сможете посетить индивидуальную консультацию с психологом, мастер-класс по игре на алтайском комусе и поющих чашах, порисовать в технике У-Син, обновиться в бане и на звуковом массаже.
Полная перезагрузка
Утром мастер цигун проведёт для вас комплекс традиционных упражнений из китайской медицины, направленных на укрепление здоровья.
Далее в программе расслабляющая практика — йога-нидра. Это психофизиологическая техника глубокой релаксации под голос ведущего и живые звуки поющих чаш, ханга, гонга, било и других инструментов. Практика способствует снятию напряжения, тревожности и нормализации сна.
Продолжим перезагрузку голосовой практикой и пешей прогулкой по тропе в лесу. Алтай — особая территория в нашей стране с сильной энергетикой. А ещё здесь чистый воздух и невероятные виды со всех сторон!
Для вас будет проведено занятие по нейрографике — новому направлению, которое помогает настроить диалог со своим подсознанием через творчество. Дополним перезагрузку танцевально-двигательной практикой под живую музыку.
Вечером вы вновь сами выберете занятие по душе и настроению.
Гармония и наполнение впечатлениями
После завтрака проведём заключительную церемонию нашего ретрита. Поделимся ощущениями и впечатлениями.
Поднимемся по канатной дороге на гору Церковка, откуда полюбуемся панорамой Белокурихи. Локация считается местом силы.
Тур завершится в 14:00 после обеда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Белокуриха, 17:00 (точное месторасположение гостевого дома вы узнаете после бронирования)Завершение: Белокуриха, 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.