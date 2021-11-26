Конная прогулка в окрестностях Белокурихи

Познакомиться с обитателями частной конюшни и прогуляться верхом среди пейзажей Алтая

Чистокровные скакуны, русские борзые и лайки, милые козочки и кролики — на нашей конюшне вас ждет настоящая терапия от общения с животными.

Вы погладите и угостите лакомством пушистых обитателей нашего комплекса, узнаете самое интересное об элитных породах лошадей.

А после отправитесь на конную прогулку или прокатитесь на санях, любуясь горами Алтая.
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знакомство с животными для всей семьи

На нашей конюшне вы познакомитесь с чистокровными английскими скакунами и узнаете, почему эта порода лошадей считается одной из самых элитных в мире. Кроме того, вас встретят милые козочки, морские свинки, мини-пиг и кролики, которых можно будет угостить лакомствами и погладить. А наши собаки пород русская псовая борзая и западно-сибирская лайка, о которых мы тоже обязательно расскажем, с удовольствием попозируют вам для фото.

Конная прогулка по полям Алтая

Вторая часть экскурсии не менее захватывающая, ведь вы проведете ее в седле: наш инструктор подберет вам лошадь, расскажет о технике безопасности и нюансах управления, а затем будет сопровождать на всем маршруте. Вы сможете выехать за пределы конюшни и проехать по бескрайним полям с видами на горы Белокурихи.

Также вместо верховой прогулки можно выбрать катание на санях или в экипаже — в зависимости от времени года.

Организационные детали

  • В стоимость входит экскурсия по конюшне (1 — 1,5 часа), а также часовая прогулка верхом (для 1-2 человек) или на санях (для 1-4 человек) на ваш выбор
  • За дополнительную плату мы можем пригласить профессионального фотографа. Самостоятельная съемка бесплатна.
  • Конюшня находится в в селе Старобелокуриха, в 7 км от Белокурихи (такси будет стоить около 300 руб. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Старобелокуриха
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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