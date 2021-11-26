Что вас ожидает

Знакомство с животными для всей семьи

На нашей конюшне вы познакомитесь с чистокровными английскими скакунами и узнаете, почему эта порода лошадей считается одной из самых элитных в мире. Кроме того, вас встретят милые козочки, морские свинки, мини-пиг и кролики, которых можно будет угостить лакомствами и погладить. А наши собаки пород русская псовая борзая и западно-сибирская лайка, о которых мы тоже обязательно расскажем, с удовольствием попозируют вам для фото.

Конная прогулка по полям Алтая

Вторая часть экскурсии не менее захватывающая, ведь вы проведете ее в седле: наш инструктор подберет вам лошадь, расскажет о технике безопасности и нюансах управления, а затем будет сопровождать на всем маршруте. Вы сможете выехать за пределы конюшни и проехать по бескрайним полям с видами на горы Белокурихи.

Также вместо верховой прогулки можно выбрать катание на санях или в экипаже — в зависимости от времени года.

Организационные детали