Что вас ожидает

Знакомство с животными на конюшне

В первой части программы вы посетите частную конюшню, где ухаживают за скакунами элитных пород. Здесь вы пообщаетесь с добродушными лошадьми и увидите других милых обитателей фермы: козочек, морских свинок, мини-пига, кроликов, а также собак пород русская псовая борзая и западносибирская лайка, которых можно погладить, сфотографировать и угостить лакомством. А после, при желании, прокатитесь по окрестностям верхом или в экипаже!

Ремесленные мастер-классы и дегустация хлеба

В уютном деревенском доме вы рассмотрите русскую печку и старинные предметы быта. На кулинарном мастер-классе своими руками приготовите вкуснейшие блины и проследите путь зерна от мельницы до тарелки. После за ткацким станком смастерите аутентичный сувенир — браслет, пояс или куколку. А в финале продегустируете ароматный бездрожжевой хлеб из русской печи с душистым чаем.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому хочется погрузиться в сельскую жизнь Алтая: программа будет интересна и взрослым, и семьям с детьми.

Организационные детали