Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс

Познакомиться с породистыми лошадями, испечь блины своими руками и открыть тайны ткачества

Индивидуальная
На один день вы станете настоящим жителем алтайской глубинки: пообщаетесь с животными на частной конюшне, узнаете об устройстве деревенского дома, посидите за ткацким станком и попробуете свежий горячий хлеб из печи.

На мастер-классах испечете домашние блины и изготовите сувенир — тканый пояс или браслет.

А еще сможете прокатиться верхом по лесам Алтая.
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
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Что вас ожидает

Знакомство с животными на конюшне

В первой части программы вы посетите частную конюшню, где ухаживают за скакунами элитных пород. Здесь вы пообщаетесь с добродушными лошадьми и увидите других милых обитателей фермы: козочек, морских свинок, мини-пига, кроликов, а также собак пород русская псовая борзая и западносибирская лайка, которых можно погладить, сфотографировать и угостить лакомством. А после, при желании, прокатитесь по окрестностям верхом или в экипаже!

Ремесленные мастер-классы и дегустация хлеба

В уютном деревенском доме вы рассмотрите русскую печку и старинные предметы быта. На кулинарном мастер-классе своими руками приготовите вкуснейшие блины и проследите путь зерна от мельницы до тарелки. После за ткацким станком смастерите аутентичный сувенир — браслет, пояс или куколку. А в финале продегустируете ароматный бездрожжевой хлеб из русской печи с душистым чаем.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому хочется погрузиться в сельскую жизнь Алтая: программа будет интересна и взрослым, и семьям с детьми.

Организационные детали

  • Дом и конюшня, где проходит программа, находятся в селе Старобелокуриха, в 7 км от Белокурихи (такси будет стоить около 300 руб.)
  • Дополнительные опции (по желанию): фотограф – 1500 руб., верховые конные прогулки – 850 руб. /час, катание на лошади или пони 7-10 мин – 200 руб., костюмированные фотосессии – от 3000 руб., катание в экипаже – 2000 руб. /час (3-4 человека)
  • По предварительной договоренности можно приобрести ткацкие сувениры, хлеб и блины

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Старобелокуриха
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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