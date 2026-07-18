Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Авторский метод настройки физического тела и биоэнергетики на гармоничные вибрации.
Сеанс включает использование звукотерапевтических инструментов, которые синхронизируют внутренние вибрации слушателя.
Процедура повышает жизненный тонус, помогает справиться с заболеваниями, балансирует энергетику, расслабляет мышцы и внутренние органы, активирует очистительные процессы, успокаивает ум и нормализует эмоциональное состояние.
Специалисты Яна и Евгений, дипломированные мастера звуковых оздоровительных практик, проводят сеанс вдвоем, что многократно повышает его эффективность
🌿 Возможность проведения диагностики состояния чакр
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для посещения звуковибрационного тюнинга в Белокурихе - это весенние месяцы, такие как апрель и май. В это время погода становится более тёплой и комфортной, что позволяет насладиться природой региона до или после сеанса. Летние месяцы, особенно июнь и июль, также подходят для посещения, так как в это время можно совместить экскурсию с отдыхом на свежем воздухе. Осенью, в сентябре и октябре, можно насладиться спокойствием и уединением, так как туристический поток снижается. Зимой, с ноября по март, хотя и холодно, можно насладиться уютом и теплом сеансов в помещении, что создаёт особую атмосферу уюта и расслабления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Звуковая ванна
Массажные поющие чаши
Телесные камертоны
Описание экскурсии
Польза звуковибрационного тюнинга
Тюнинг способствует повышению общего жизненного тонуса, помогая организму справиться с заболеваниями, возникающими из-за нарушения состояния равновесия и имеющими психосоматическую причину. Эта методика эффективно балансирует энергетику, расслабляет мышцы и внутренние органы, мягко воздействует на акупунктурные точки, активирует очистительные и восстановительные процессы, успокаивает ум, нормализует эмоциональное состояние, настраивает на полную гармонию и целостность. И это очень приятная процедура! Ее особенность в том, что вы тактильно чувствуете исцеляющий звук всем своим телом, в каждой клеточке!
Как проходит сеанс
Во время сеанса вы лежите в удобном положении, и вокруг вас создается расслабляющая «звуковая ванна». На её фоне применяется контактный метод, когда специальные «массажные» поющие чаши устанавливаются на разные участки тела и звучат. Они плавно перемещаются по телу, напитывая каждую клеточку полезными микровибрациями. Также могут применяться телесные камертоны и другие инструменты.
Кто проводит сеанс
Сессию проводим мы, Яна и Евгений, дипломированные мастера звуковых оздоровительных практик, закончили Международную академию Sound Healing и Школу аюрведической медицины. В отличие от обычного сеанса звуковибрационного массажа поющими чашами, тюнинг мы проводим вдвоем в 4 руки, что многократно повышает насыщенность и эффективность сессии.
Дополнительные опции
По вашему желанию в начале сеанса можно провести компьютерную экспресс-диагностику состояния ваших энергетических центров (чакр) на приборе «ВедаПульс Professional», который точно и объективно покажет дисбалансы в системе организма, имеющиеся в настоящий момент.
Организационные детали
Противопоказания для посещения любых звуковых сеансов: эпилепсия, интенсивные судороги, постинсультный или постинфарктный период
Противопоказания для контактного метода: возраст до 18 лет, ранний послеоперационный период, беременность, тромбозы, наличие кардиостимулятора, онкологические заболевания. При этом бесконтактный метод «звуковая ванна» разрешается.
Ограничения для контактного метода: сеанс проводится не раньше, чем через 1,5 часа после еды и интенсивных физиопроцедур, проводимых для всего тела
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Белокурихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 40 туристов
Мы — Яна и Евгений — дипломированные мастера звуковых оздоровительных практик, проводники в мир целительных звуков и вибраций. Закончили Международную академию Sound Healing и Школу аюрведической медицины. Опыт с 2013 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Дата посещения: 11 мая 2026
Огромная благодарность Яне и Евгению за потрясающий сеанс звукотерапии. Приятно удивила предшествующая и последующая после сеанса диагностика вегетативной нервной системы.. Ну а чарующие звуки чаш, хэндПана и ещё каких то интуитивных читать дальшеуменьшить
музыкальных инструментов унесли меня далеко за пределы земного пространства. Мягкие волны звуковых вибраций успокаивали, стабилизировали мою клеточную структуру и на протяжении нескольких дней после данного музыкального Путешествия сохранялось тонкое послевкусие чего - то Божественного. Рекомендую данную звуковую терапию не только тем, кто интересуется волновой генетикой, но и тем, кто желает заботиться о своём физическом, энергетическом и ментальном здоровье...
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Е
Елена
Яна и Евгений -приятные молодые люди и,как мне показалось, хорошие специалисты. Всем советую!
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Е
Елена
Очень понравилось! Звуки и вибрации чаш, запахи эфирных масел, атмосфера уюта настраивают на гармонизацию своего внутреннего Я. Получился отличный, расслабляющий отдых и новые впечатления!
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Анна
Это прекрасная релаксация, очищение, восстановление энергии, после процедуры появилась легкость и тонус тела, с радостью посещаю ещё🤗
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Мария
Решила начать свое мини-путешествие в Белокуриху с перезагрузки организма и выбрала сеанс звуковибрационного массажа. Ничего подобного ранее не испытывала! Яна и Евгений очень внимательные мастера, сразу располагают к себе, дарят настоящую атмосферу расслабления! После сеанса ощущаешь умиротворение, спокойствие и легкость. Спасибо за чудесный опыт, хочется вернуться снова!
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Е
Елена
Массаж с помощью звуковых чаш посетила в начале своего отпуска, перед туром "Золотое кольцо Горного Алтая". Это помогло мне быстро переключиться с трудовой деятельности на отдых, расслабиться после длительного перелёта, настроиться на мистические места Горного Алтая. Для меня это первый опыт такого необычного массажа, но при возможности, я с удовольствием бы его повторила. Рекомендую.
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