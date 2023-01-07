Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга

Оценить целебный эффект от массажа терапевтическими музыкальными инструментами «в 4 руки»

Представляем наш авторский метод комплексной настройки физического тела, психоэмоционального состояния и биоэнергетики человека на гармоничные здоровые вибрации.

Такая настройка достигается с помощью специальных звукотерапевтических инструментов, с резонирующим звучанием которых синхронизируются внутренние вибрации слушателя: в каждой клетке, органе, системе, в энергетических центрах и каналах, в уме и психике.
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Польза звуковибрационного тюнинга

Тюнинг способствует повышению общего жизненного тонуса, помогая организму справиться с заболеваниями, возникающими из-за нарушения состояния равновесия и имеющими психосоматическую причину. Эта методика эффективно балансирует энергетику, расслабляет мышцы и внутренние органы, мягко воздействует на акупунктурные точки, активирует очистительные и восстановительные процессы, успокаивает ум, нормализует эмоциональное состояние, настраивает на полную гармонию и целостность. И это очень приятная процедура! Ее особенность в том, что вы тактильно чувствуете исцеляющий звук всем своим телом, в каждой клеточке!

Как проходит сеанс

Во время сеанса вы лежите в удобном положении, и вокруг вас создается расслабляющая «звуковая ванна». На её фоне применяется контактный метод, когда специальные «массажные» поющие чаши устанавливаются на разные участки тела и звучат. Они плавно перемещаются по телу, напитывая каждую клеточку полезными микровибрациями. Также могут применяться телесные камертоны и другие инструменты.

Кто проводит сеанс

Массаж проводим мы, Яна и Евгений, дипломированные мастера звуковых оздоровительных практик, закончили Международную академию Sound Healing и Школу аюрведической медицины. В отличие от обычного сеанса звуковибрационного массажа поющими чашами, тюнинг мы проводим вдвоем «в 4 руки», что многократно повышает насыщенность и эффективность сессии.

Дополнительные опции

По вашему желанию в начале сеанса можно провести компьютерную экспресс-диагностику состояния ваших энергетических центров (чакр) на приборе «ВедаПульс Professional», который точно и объективно покажет дисбалансы в системе организма, имеющиеся в настоящий момент.

Организационные детали

  • Противопоказания для посещения любых звуковых сеансов: эпилепсия, интенсивные судороги, постинсультный или постинфарктный период
  • Противопоказания для контактного метода: возраст до 18 лет, ранний послеоперационный период, беременность, тромбозы, наличие кардиостимулятора, онкологические заболевания. При этом бесконтактный метод «звуковая ванна» разрешается.
  • Ограничения для контактного метода: сеанс проводится не раньше, чем через 1,5 часа после еды и интенсивных физиопроцедур, проводимых для всего тела

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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