Представляем наш авторский метод комплексной настройки физического тела, психоэмоционального состояния и биоэнергетики человека на гармоничные здоровые вибрации. Такая настройка достигается с помощью специальных звукотерапевтических инструментов, с резонирующим звучанием которых синхронизируются внутренние вибрации слушателя: в каждой клетке, органе, системе, в энергетических центрах и каналах, в уме и психике.

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Описание

Польза звуковибрационного тюнинга

Тюнинг способствует повышению общего жизненного тонуса, помогая организму справиться с заболеваниями, возникающими из-за нарушения состояния равновесия и имеющими психосоматическую причину. Эта методика эффективно балансирует энергетику, расслабляет мышцы и внутренние органы, мягко воздействует на акупунктурные точки, активирует очистительные и восстановительные процессы, успокаивает ум, нормализует эмоциональное состояние, настраивает на полную гармонию и целостность. И это очень приятная процедура! Ее особенность в том, что вы тактильно чувствуете исцеляющий звук всем своим телом, в каждой клеточке!

Как проходит сеанс

Во время сеанса вы лежите в удобном положении, и вокруг вас создается расслабляющая «звуковая ванна». На её фоне применяется контактный метод, когда специальные «массажные» поющие чаши устанавливаются на разные участки тела и звучат. Они плавно перемещаются по телу, напитывая каждую клеточку полезными микровибрациями. Также могут применяться телесные камертоны и другие инструменты.

Кто проводит сеанс

Массаж проводим мы, Яна и Евгений, дипломированные мастера звуковых оздоровительных практик, закончили Международную академию Sound Healing и Школу аюрведической медицины. В отличие от обычного сеанса звуковибрационного массажа поющими чашами, тюнинг мы проводим вдвоем «в 4 руки», что многократно повышает насыщенность и эффективность сессии.

Дополнительные опции

По вашему желанию в начале сеанса можно провести компьютерную экспресс-диагностику состояния ваших энергетических центров (чакр) на приборе «ВедаПульс Professional», который точно и объективно покажет дисбалансы в системе организма, имеющиеся в настоящий момент.

Организационные детали