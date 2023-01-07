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Описание
Польза звуковибрационного тюнинга
Тюнинг способствует повышению общего жизненного тонуса, помогая организму справиться с заболеваниями, возникающими из-за нарушения состояния равновесия и имеющими психосоматическую причину. Эта методика эффективно балансирует энергетику, расслабляет мышцы и внутренние органы, мягко воздействует на акупунктурные точки, активирует очистительные и восстановительные процессы, успокаивает ум, нормализует эмоциональное состояние, настраивает на полную гармонию и целостность. И это очень приятная процедура! Ее особенность в том, что вы тактильно чувствуете исцеляющий звук всем своим телом, в каждой клеточке!
Как проходит сеанс
Во время сеанса вы лежите в удобном положении, и вокруг вас создается расслабляющая «звуковая ванна». На её фоне применяется контактный метод, когда специальные «массажные» поющие чаши устанавливаются на разные участки тела и звучат. Они плавно перемещаются по телу, напитывая каждую клеточку полезными микровибрациями. Также могут применяться телесные камертоны и другие инструменты.
Кто проводит сеанс
Массаж проводим мы, Яна и Евгений, дипломированные мастера звуковых оздоровительных практик, закончили Международную академию Sound Healing и Школу аюрведической медицины. В отличие от обычного сеанса звуковибрационного массажа поющими чашами, тюнинг мы проводим вдвоем «в 4 руки», что многократно повышает насыщенность и эффективность сессии.
Дополнительные опции
По вашему желанию в начале сеанса можно провести компьютерную экспресс-диагностику состояния ваших энергетических центров (чакр) на приборе «ВедаПульс Professional», который точно и объективно покажет дисбалансы в системе организма, имеющиеся в настоящий момент.
Организационные детали
Противопоказания для посещения любых звуковых сеансов: эпилепсия, интенсивные судороги, постинсультный или постинфарктный период
Противопоказания для контактного метода: возраст до 18 лет, ранний послеоперационный период, беременность, тромбозы, наличие кардиостимулятора, онкологические заболевания. При этом бесконтактный метод «звуковая ванна» разрешается.
Ограничения для контактного метода: сеанс проводится не раньше, чем через 1,5 часа после еды и интенсивных физиопроцедур, проводимых для всего тела
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Белокурихе
Мы — Яна, Евгений и Андрей — команда профессиональных звукотерапевтов, мастера звуковых оздоровительных практик, проводники в мир целительных звуков и вибраций. Будем рады видеть вас в нашем музее и центре.