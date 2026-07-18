Идеальное время для посещения звуковибрационного тюнинга в Белокурихе - это весенние месяцы, такие как апрель и май. В это время погода становится более тёплой и комфортной, что позволяет насладиться природой региона до или после сеанса. Летние месяцы, особенно июнь и июль, также подходят для посещения, так как в это время можно совместить экскурсию с отдыхом на свежем воздухе. Осенью, в сентябре и октябре, можно насладиться спокойствием и уединением, так как туристический поток снижается. Зимой, с ноября по март, хотя и холодно, можно насладиться уютом и теплом сеансов в помещении, что создаёт особую атмосферу уюта и расслабления.

Авторский метод настройки физического тела и биоэнергетики на гармоничные вибрации. Сеанс включает использование звукотерапевтических инструментов, которые синхронизируют внутренние вибрации слушателя. Процедура повышает жизненный тонус, помогает справиться с заболеваниями, балансирует энергетику, расслабляет мышцы и внутренние органы, активирует очистительные процессы, успокаивает ум и нормализует эмоциональное состояние. Специалисты Яна и Евгений, дипломированные мастера звуковых оздоровительных практик, проводят сеанс вдвоем, что многократно повышает его эффективность

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Описание экскурсии

Польза звуковибрационного тюнинга

Тюнинг способствует повышению общего жизненного тонуса, помогая организму справиться с заболеваниями, возникающими из-за нарушения состояния равновесия и имеющими психосоматическую причину. Эта методика эффективно балансирует энергетику, расслабляет мышцы и внутренние органы, мягко воздействует на акупунктурные точки, активирует очистительные и восстановительные процессы, успокаивает ум, нормализует эмоциональное состояние, настраивает на полную гармонию и целостность. И это очень приятная процедура! Ее особенность в том, что вы тактильно чувствуете исцеляющий звук всем своим телом, в каждой клеточке!

Как проходит сеанс

Во время сеанса вы лежите в удобном положении, и вокруг вас создается расслабляющая «звуковая ванна». На её фоне применяется контактный метод, когда специальные «массажные» поющие чаши устанавливаются на разные участки тела и звучат. Они плавно перемещаются по телу, напитывая каждую клеточку полезными микровибрациями. Также могут применяться телесные камертоны и другие инструменты.

Кто проводит сеанс

Сессию проводим мы, Яна и Евгений, дипломированные мастера звуковых оздоровительных практик, закончили Международную академию Sound Healing и Школу аюрведической медицины. В отличие от обычного сеанса звуковибрационного массажа поющими чашами, тюнинг мы проводим вдвоем в 4 руки, что многократно повышает насыщенность и эффективность сессии.

Дополнительные опции

По вашему желанию в начале сеанса можно провести компьютерную экспресс-диагностику состояния ваших энергетических центров (чакр) на приборе «ВедаПульс Professional», который точно и объективно покажет дисбалансы в системе организма, имеющиеся в настоящий момент.

Организационные детали