Отражение эпохи: погружение в Благовещенск 20 века

Путешествие по памятным местам Благовещенска, где история оживает в архитектуре и песнях. Откройте для себя уникальные грани прошлого
Погружение в историю Благовещенска 20 века - это уникальная возможность увидеть памятники и архитектуру, отражающие советскую эпоху. Тур включает посещение знаковых мест, таких как площадь Ленина и мемориал воинам-амурцам.

Участники смогут насладиться мини-концертом песен под гитару и посетить тематический музей «Капсула времени». Это идеальный способ узнать больше о советско-китайских отношениях и истории региона
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🎶 Песни советской эпохи
  • 🗺️ Исторические памятники
  • 🌉 Вид на Китай
  • 🕰️ Погружение в историю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Сквер ИМ.В.И. Ленина
  • Памятник-бронекатер
  • Площадь Победы
  • Полукапонир
  • Площадь Ленина
  • Общественно-культурный центр
  • Капсула времени

Описание экскурсии

Торговая площадь, ныне сквер им. В. И. Ленина. Здесь стоит, как и полагается, сам Ильич.

Памятник-бронекатер времён Великой Отечественной войны, охранявший берега Амура от Квантунской армии.

Площадь Победы с мемориалом воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной.

Полукапонир — его соорудили для обороны от японцев.

Центральная площадь города — площадь Ленина. Единственная в своём роде, так как выходит на государственную границу. Символизирует развитие промышленности и сельского хозяйства Амурской области.

Общественно-культурный центр — советское здание с футуристической архитектурой.

Погружение в «Капсулу времени». В этом тематическом музее, который располагается в бомбоубежище и включает две диорамы и семь экспозиций, вы прочувствуете атмосферу Советского Союза. Увидите сцены из Сталинградской битвы, кафетерий 70–80-х годов, жилые комнаты 40–50-х и 70–80-х годов, игрушки СССР, теле- и радиоаппаратуру.

Мини-концерт песен под гитару «Отражение эпохи». Я исполню как известные, так и свои собственные песни, написанные в лучших бардовских традициях того времени.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Qashqai 2019 года выпуска.

Сергей
Сергей — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 119 туристов
Я Сергей, кандидат географических наук и аттестованный гид. Всю жизнь живу в Благовещенске, знаю о нём многое и пишу песни о родном крае. Во время экскурсии вы их обязательно услышите в моем исполнении с гитарой! С радостью покажу все главные места города и расскажу о них в дружеском формате.
Отзывы и рейтинг

Елена
Елена
26 сен 2025
Огромное спасибо Сергею за очень познавательную экскурсию! Было интересно узнать о Благовещенске факты, которых нет в открытых источниках. А песни под гитару в музее оставили своё неповторимое послевкусие от поездки))))
Очень рекомендую к посещению!

