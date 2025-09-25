Погружение в историю Благовещенска 20 века - это уникальная возможность увидеть памятники и архитектуру, отражающие советскую эпоху. Тур включает посещение знаковых мест, таких как площадь Ленина и мемориал воинам-амурцам. Участники смогут насладиться мини-концертом песен под гитару и посетить тематический музей «Капсула времени». Это идеальный способ узнать больше о советско-китайских отношениях и истории региона

Описание экскурсии

Торговая площадь, ныне сквер им. В. И. Ленина. Здесь стоит, как и полагается, сам Ильич.

Памятник-бронекатер времён Великой Отечественной войны, охранявший берега Амура от Квантунской армии.

Площадь Победы с мемориалом воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной.

Полукапонир — его соорудили для обороны от японцев.

Центральная площадь города — площадь Ленина. Единственная в своём роде, так как выходит на государственную границу. Символизирует развитие промышленности и сельского хозяйства Амурской области.

Общественно-культурный центр — советское здание с футуристической архитектурой.

Погружение в «Капсулу времени». В этом тематическом музее, который располагается в бомбоубежище и включает две диорамы и семь экспозиций, вы прочувствуете атмосферу Советского Союза. Увидите сцены из Сталинградской битвы, кафетерий 70–80-х годов, жилые комнаты 40–50-х и 70–80-х годов, игрушки СССР, теле- и радиоаппаратуру.

Мини-концерт песен под гитару «Отражение эпохи». Я исполню как известные, так и свои собственные песни, написанные в лучших бардовских традициях того времени.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Qashqai 2019 года выпуска.