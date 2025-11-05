Мои заказы

Торговая площадь

Найдено 8 экскурсий в категории «Торговая площадь» в Боровске, цены от 4444 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Боровск старообрядческий
Пешая
2 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Старинный Боровск
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 45 чел.
Исторические приключения в Боровске
Пешая
2.5 часа
129 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 4444 ₽ за всё до 10 чел.
Боровский край в шести веках
На машине
2.5 часа
174 отзыва
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Пешая
2.5 часа
160 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Боровский край в шести веках
    Замечательная экскурсия, познакомились с городом, узнали много интересного. Ирина интересно провела экскурсию, спасибо.
  • Л
    Любовь
    14 августа 2025
    Боровский край в шести веках
    Все очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с Ириной.
    Все очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с ИринойВсе очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с ИринойВсе очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с Ириной
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2025
    Боровский край в шести веках
    Отличная экскурсия! Большое спасибо!
    Отличная экскурсия! Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    23 июля 2025
    Боровский край в шести веках
    Ирина – отличнейший гид и приятнейший человек. Экскурсия пролетела совершенно незаметно благодаря ей. Ирина рассказывала очень интересно, легко, с юмором, отвечала на все вопросы. Несколько раз к нам обращались сторонние люди, настолько увлекательным был рассказ о городе.
    Рекомендую настоятельно!
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2025
    Боровский край в шести веках
    Большое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересно, легко, с юмором, деталями из жизни местных жителей. Не могу представить себе экскурсию по Боровску лучше. Искренне рекомендую Ирину, вся наша компания осталась довольна🩷
    Большое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересноБольшое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересноБольшое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересно
  • М
    Марина
    26 июня 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)
    Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)
  • О
    Ольга
    20 июня 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию! Экскурсия понравилась, несмотря на постоянный дождь, из-за которого часть экскурсии пришлось провести в кафе. В
    читать дальше

    общем, мы довольны спокойным рассказом и интеллигентным поведением экскурсовода. Но нам показалось, что гид - не местный житель Боровска, который бы жил городом, болел и переживал о его судьбе, как-то не хватило какого-то колорита, штрихов, интересных историй, баек о нем. Рекомендую этого экскурсовода, но лучше для взрослых, детям -"как-будто читаешь учебник" - по оценке внука!

  • М
    Михаил
    16 июня 2025
    Боровский край в шести веках
    В Боровске были в первый раз. Для ознакомления отличная экскурсия. Подача материала, тайминг, вовлечённость все замечательно. Ирина отвечала на все
    читать дальше

    вопросы и спрашивала, что больше интересует нас. Побывали в очень интересно месте, вход которого для обычных туристов закрыт на замок. Однозначно рекомендую

  • А
    Александр
    23 мая 2025
    Боровский край в шести веках
    Замечательный гид. Много знает и интересно рассказывает. Знает и светскую и религиозную жизни города, поэтому подойдет, наверное, всем. Только заранее
    читать дальше

    обозначьте, что вы хотите от экскурсии - Ирина готова выслушать ваши пожелания. В монастырь мы с ней не ездили, Ирина сразу предупредила, что там свои экскурсоводы от паломнического центра, поэтому туда мы ездили отдельно. Да и, на мой взгляд, его посещение сложно совместить с экскурсией по городу - мы там провели больше двух часов, полтора из которых заняла экскурсия, и все равно все до конца не увидели. Ирина в свои 2,5 часа вместила очень много, но все равно, конечно, тоже показала нам далеко не весь Боровск. Хотите увидеть практически все - планируйте приезд на три дня.

  • А
    Александр
    12 мая 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Провела экскурсию Ольга. Вполне профессионально и интересно.
  • А
    Анна
    4 мая 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо Александру за обзорную экскурсию по Боровску - в живой манере, простым языком, с мягким юмором, останавливаясь на значимых фактах
    читать дальше

    и событих. Не скучали ни минуты, общались как с хорошим знакомым. Александр прекрасно знает историю, отвечает на все вопросы. Получили удовольствие от визита и экскурсии.

  • Н
    Нина
    4 мая 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Мы опоздали на экскурсию на час из за огромной пробки на Киевском шоссе. Экскурсовода предупредили что опаздываем. Экскурсия была очень
    читать дальше

    интересная, познавательная. Очень понравилась несмотря на постоянный дождь. В конце экскурсии подвезли экскурсовода в центр города, он ушел от нас не попрощавшись.

  • И
    Игорь
    20 апреля 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! Было приятно, познавательно и интересно, а погода этому благоволила! 👍
    Спасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! БылоСпасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! Было
  • Е
    Елена
    3 апреля 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо большое Александру за экскурсию! Было интересно всем и детям и врослым. Отличная подача материала.
  • В
    Валентина
    26 марта 2025
    Боровский край в шести веках
    Большое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательно.
    Мы восхитились видами города с различных смотровых площадок, увидели интересные дома и посетили самый старинный храм, 1621 года постройки.
    Большое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательноБольшое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательноБольшое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательноБольшое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательно
  • Н
    Наталия
    19 марта 2025
    Боровский край в шести веках
    Большое спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Боровску! Узнали много нового про этот красивый, старинный, купеческий город. Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    9 марта 2025
    Боровский край в шести веках
    Были на экскурсии 8 марта Все очень понравилось, узнали историю города и множество современных фактов! Экскурсовод Ирина показывала старые фотографии
    читать дальше

    города и мы их сравнивали с современностью. Благодарю Ирине по новому посмотрели на это город. Теперь ещё больше хочется туда возвращаться снова и снова!

  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Хочу поблагодарить гида за терпение и готовность менять алан экскурсии под клиента. Мы не удобные экскурсанты - задаем много вопросов,
    читать дальше

    хотим знать много того, что не входит в план экскурсии. Александр все эти перепетии перенес достойно, за что му бльшая благодарность. Единственное что хочу отметить для других туристов, котрые будут выбирать гида, имейте ввиду следующее. У нас сложилось общее впечатление, что гид не очень вовлеченно расскаывал о городе, часто отвечал формально, не было ощущения глубокой заинтереснованности в объекте экскурсии. Всегда хочется из таких поездок возвращастся немного влюбленными в тот город, в котором побывали. Как то не хватило колорита, штрихов, баек и рассуждений. Мы на следующий день побывали на экскурсии "Тюремный замок", на которй и о городе узнали, и полюбили его горадо больше чем на более чем 2-х часовой экскурсии по городу.
    Но это важно только для тех, кто ищет увлеченного гида, как мы, если у вас нет таких требований, вы будете довольны спокойным расскаом и интеллигентным поведением экскурсовода. В целом экскурсии твердая четверка.

  • С
    Савва
    9 февраля 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо большое Александру за интересную экскурсию!
  • Л
    Людмила
    6 февраля 2025
    Боровск: история и легенды древнего города
    Прекрасная легкая экскурсия по очень атмосферному Боровску.

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Торговая площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
  2. Боровск старообрядческий
  3. Старинный Боровск
  4. Исторические приключения в Боровске
  5. Боровский край в шести веках
Какие места ещё посмотреть в Боровске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Благовещенский собор
  2. «Кружевной» дом
  3. Покровский храм
  4. Торговая площадь
  5. Самое главное
  6. Высоковская церковь
  7. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Боровску в декабре 2025
Сейчас в Боровске в категории "Торговая площадь" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4444 до 6000. Туристы уже оставили гидам 637 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Боровске на 2025 год по теме «Торговая площадь», 637 ⭐ отзывов, цены от 4444₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль