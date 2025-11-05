Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 45 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 4444 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборБоровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
- ООльга5 ноября 2025Замечательная экскурсия, познакомились с городом, узнали много интересного. Ирина интересно провела экскурсию, спасибо.
- ЛЛюбовь14 августа 2025Все очень интересно, познавательно и красиво. Экскурсия нам всем понравилась. Искренне советуем прогуляться по Боровску с Ириной.
- ЮЮлия7 августа 2025Отличная экскурсия! Большое спасибо!
- ЮЮлия23 июля 2025Ирина – отличнейший гид и приятнейший человек. Экскурсия пролетела совершенно незаметно благодаря ей. Ирина рассказывала очень интересно, легко, с юмором, отвечала на все вопросы. Несколько раз к нам обращались сторонние люди, настолько увлекательным был рассказ о городе.
Рекомендую настоятельно!
- ЮЮлия14 июля 2025Большое спасибо Ирине за экскурсию, мы долго выбирали экскурсовода и не прогадали. Это было очень интересно, легко, с юмором, деталями из жизни местных жителей. Не могу представить себе экскурсию по Боровску лучше. Искренне рекомендую Ирину, вся наша компания осталась довольна
- ММарина26 июня 2025Спасибо большое Ольге, было очень интересно и познавательно!)
- ООльга20 июня 2025Спасибо Александру за познавательную экскурсию! Экскурсия понравилась, несмотря на постоянный дождь, из-за которого часть экскурсии пришлось провести в кафе. В
- ММихаил16 июня 2025В Боровске были в первый раз. Для ознакомления отличная экскурсия. Подача материала, тайминг, вовлечённость все замечательно. Ирина отвечала на все
- ААлександр23 мая 2025Замечательный гид. Много знает и интересно рассказывает. Знает и светскую и религиозную жизни города, поэтому подойдет, наверное, всем. Только заранее
- ААлександр12 мая 2025Провела экскурсию Ольга. Вполне профессионально и интересно.
- ААнна4 мая 2025Спасибо Александру за обзорную экскурсию по Боровску - в живой манере, простым языком, с мягким юмором, останавливаясь на значимых фактах
- ННина4 мая 2025Мы опоздали на экскурсию на час из за огромной пробки на Киевском шоссе. Экскурсовода предупредили что опаздываем. Экскурсия была очень
- ИИгорь20 апреля 2025Спасибо Александру за знакомство с Боровском, в том числе с прекрасным творчеством художника Владимира Овчинникова! Было приятно, познавательно и интересно, а погода этому благоволила! 👍
- ЕЕлена3 апреля 2025Спасибо большое Александру за экскурсию! Было интересно всем и детям и врослым. Отличная подача материала.
- ВВалентина26 марта 2025Большое спасибо за экскурсию с Ириной, было интересно и познавательно.
Мы восхитились видами города с различных смотровых площадок, увидели интересные дома и посетили самый старинный храм, 1621 года постройки.
- ННаталия19 марта 2025Большое спасибо Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Боровску! Узнали много нового про этот красивый, старинный, купеческий город. Очень рекомендую!
- ИИрина9 марта 2025Были на экскурсии 8 марта Все очень понравилось, узнали историю города и множество современных фактов! Экскурсовод Ирина показывала старые фотографии
- ТТатьяна12 февраля 2025Хочу поблагодарить гида за терпение и готовность менять алан экскурсии под клиента. Мы не удобные экскурсанты - задаем много вопросов,
- ССавва9 февраля 2025Спасибо большое Александру за интересную экскурсию!
- ЛЛюдмила6 февраля 2025Прекрасная легкая экскурсия по очень атмосферному Боровску.
