хотим знать много того, что не входит в план экскурсии. Александр все эти перепетии перенес достойно, за что му бльшая благодарность. Единственное что хочу отметить для других туристов, котрые будут выбирать гида, имейте ввиду следующее. У нас сложилось общее впечатление, что гид не очень вовлеченно расскаывал о городе, часто отвечал формально, не было ощущения глубокой заинтереснованности в объекте экскурсии. Всегда хочется из таких поездок возвращастся немного влюбленными в тот город, в котором побывали. Как то не хватило колорита, штрихов, баек и рассуждений. Мы на следующий день побывали на экскурсии "Тюремный замок", на которй и о городе узнали, и полюбили его горадо больше чем на более чем 2-х часовой экскурсии по городу.

Но это важно только для тех, кто ищет увлеченного гида, как мы, если у вас нет таких требований, вы будете довольны спокойным расскаом и интеллигентным поведением экскурсовода. В целом экскурсии твердая четверка.