Увидеть самое главное в Боровске

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Боровске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
10 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000 за всё до 7 чел.
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340 за всё до 5 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: Ул. Советская 5
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 700 за всё до 45 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
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    и доходчиво, учитывая именно материал про особенности религии староверов. Особенный колорит городу придают фрески Владимира Овчинникова. Сплошное очарование! Благодарим за интересную экскурсию.

    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
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    корректный юмор. Нам очень понравился Боровск, чувствуется, что человек влюблен в свой город. С нами был ребёнок 12 лет, под впечатлением, мы были даже на колокольне. Ирина, спасибо вам.

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске. Сняла одну звезду за
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    отдельную экскурсию в тюремный замок. Как-то по описанию поняла, что это заведение типа выставочного зала в старинном здании тюрьмы. На самом деле намешано всё, что можно вместить не особо заботясь о достоверности сведений, типа неграмотные туристы и так съедят. Наполовину повторена история Боровска, прекрасно преподнесенная Юлией, поэтому второй, не сильно грамотный вариант портил впечатление. Единственный интерес представила часть экскурсии об истории самой тюрьмы, превращенной в 30е годы прошлого века в общежитие. Но потом пошла часть экскурсии на потребу толпе, это разные варианты пыток, которые в наших тюрьмах и не применялись никогда, и всякие позорные маски и т. п. орудия инквизиции. Это все коробило, потому что туристы слушали и принимали за чистую монету всю эту галиматью. Окончилась экскурсия экспонатами не очень понятного авторства, некоторые из музея мусора, некоторые вообще не понятно чьи, экскурсовод устал и не стала пояснять. Музей этот частный, ни для кого скидок нет, ни студентам, ни пенсионерам. Владелица выкупила эту бывшую тюрьму для создания этакой рекреационной зоны. В помещении тюрьмы отделываются две камеры для номеров гостиницы, а на верхнем этаже большой ресторан. А во дворе виселица, отдыхай не хочу… Хочу посоветовать туристам: обязательно выбирайте экскурсию с Юлией по Боровску - интересно, наполнено, дружелюбно, а на тюремном замке можно сэкономить 500р совершенно спокойно.

    Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Благодарим Юлию за экскурсию по Боровску! Нашей разновозрастной компании было интересно её слушать. Чувствуется, что она очень любит свой город
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    и с душой о нем рассказывает. Благодаря тому, что мы были на машине, мы увидели много достопримечательностей. Какие же видовые панорамы в Боровске, просто влюбляют в себя! Юлия очень много знает о городе, и, конечно же, 3-4-х часов мало для полного погружения в историю города. Но для первичного знакомства очень даже! Юлия, спасибо Вам! ❤

  • А
    Александр
    16 марта 2024
    Боровский край в шести веках
    Прекрасный экскурсовод, много интересного рассказала именно об истории края, событиях, людях. Боровск открылся для нас живым городом с удивительной историей. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине за очень хорошую познавательную и живую экскурсию
  • С
    Светлана
    21 октября 2023
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
    Очень интересно. И детям и взрослым советую, прекрасный экскурсовод.
  • Я
    Яна
    1 октября 2023
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
    Ирина- отличный гид, очень интересно рассказывает, много знает, да и в целом душевный человек. Огромное вам спасибо, мы провели отлично этот день, да и с погодой нам очень повезло. Всё сложилось как надо. Спасибо
  • О
    Ольга
    13 сентября 2023
    Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
    Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об истории нашей Родины и о подвигах русских людей. Увидели красоту русской природы и наших городов. Спасибо Трипстеру)
    Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты обБольшое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июне 2024
Сейчас в Боровске в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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