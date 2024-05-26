1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
10 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: Ул. Советская 5
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 700₽ за всё до 45 чел.
Мини-группа
4 часа
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2024Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
- ААнна12 мая 2024Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
- EElena10 мая 2024Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
- ТТатьяна2 мая 2024Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске. Сняла одну звезду за
- ННаталья30 апреля 2024Благодарим Юлию за экскурсию по Боровску! Нашей разновозрастной компании было интересно её слушать. Чувствуется, что она очень любит свой город
- ААлександр16 марта 2024Прекрасный экскурсовод, много интересного рассказала именно об истории края, событиях, людях. Боровск открылся для нас живым городом с удивительной историей. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине за очень хорошую познавательную и живую экскурсию
- ССветлана21 октября 2023Очень интересно. И детям и взрослым советую, прекрасный экскурсовод.
- ЯЯна1 октября 2023Ирина- отличный гид, очень интересно рассказывает, много знает, да и в целом душевный человек. Огромное вам спасибо, мы провели отлично этот день, да и с погодой нам очень повезло. Всё сложилось как надо. Спасибо
- ООльга13 сентября 2023Большое спасибо за интересную экскурсию нашему гиду Ольге. День был очень интересный. Узнали новые факты об истории нашей Родины и о подвигах русских людей. Увидели красоту русской природы и наших городов. Спасибо Трипстеру)
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