1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
7 июля в 13:00
8 июля в 08:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 333₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: На ул. Советская
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 июня 2024Евгений нас отлично встретил, есть различные образы, которые дополняют и делают общение интересным и необыкновенным в нашем представлении экскурсии. Я рекомендую 100%, обращайтесь и не пожалеете.
- ССветлана25 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Юлия отличный, опытный экскурсовод, не ожидала, что город такой интересный, благодаря рассказам нашей Юлии.
- ММария17 июня 2024очень понравилась экскурсия! с юмором! много интересной информации!
- ООльга15 июня 2024Сегодня мы были на экскурсии в Боровске с гидом Юлией Козиковой. Нам все очень понравилось,Юлия увлекательно и в доступной форме
- ООльга10 июня 2024Интересная экскурсия, необычная подача, хорошо провели время, рекомендуем!
- ООльга10 июня 2024Прекрасный рассказ гида позволил посмотреть на город глазами не обывателя, а местного жителя. Юлия порекомендовала нам музеи, где поесть, как еще замечательно провести время в городе. Приедем еще, и не раз в Боровск!
- TTatyana6 июня 2024Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
- ММаргарита12 мая 2024Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
- ЕЕлена10 мая 2024Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
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