Экскурсии выходного дня в Боровске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Боровске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровск: история и легенды древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
7 июля в 13:00
8 июля в 08:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Исторические приключения в Боровске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
79 отзывов
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 333 за всё до 5 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: На ул. Советская
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 июня 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Евгений нас отлично встретил, есть различные образы, которые дополняют и делают общение интересным и необыкновенным в нашем представлении экскурсии. Я рекомендую 100%, обращайтесь и не пожалеете.
    Евгений нас отлично встретил, есть различные образы, которые дополняют и делают общение интересным и необыкновенным вЕвгений нас отлично встретил, есть различные образы, которые дополняют и делают общение интересным и необыкновенным в
  • С
    Светлана
    25 июня 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Очень понравилась экскурсия, Юлия отличный, опытный экскурсовод, не ожидала, что город такой интересный, благодаря рассказам нашей Юлии.
    Очень понравилась экскурсия, Юлия отличный, опытный экскурсовод, не ожидала, что город такой интересный, благодаря рассказам нашей Юлии
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    очень понравилась экскурсия! с юмором! много интересной информации!
  • О
    Ольга
    15 июня 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Сегодня мы были на экскурсии в Боровске с гидом Юлией Козиковой. Нам все очень понравилось,Юлия увлекательно и в доступной форме
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    преподносила нам материал. Не торопила, отвечала на вопросы, рассказывала о городе с любовью и знанием материала. Я была уже на экскурсии с Юлией зимой и привезла своих друзей вновь на ее экскурсию. Спасибо Трипстеру за организацию экскурсий и подбор экскурсоводов!

  • О
    Ольга
    10 июня 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Интересная экскурсия, необычная подача, хорошо провели время, рекомендуем!
  • О
    Ольга
    10 июня 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Прекрасный рассказ гида позволил посмотреть на город глазами не обывателя, а местного жителя. Юлия порекомендовала нам музеи, где поесть, как еще замечательно провести время в городе. Приедем еще, и не раз в Боровск!
    Прекрасный рассказ гида позволил посмотреть на город глазами не обывателя, а местного жителя. Юлия порекомендовала нам
  • T
    Tatyana
    6 июня 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
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    восторге! Рассказали родителям и родственникам, они теперь тоже хотят приехать и взять экскурсию у Александра. В общем берите, не раздумывая! Точно будете в восторге, как и мы.

  • М
    Маргарита
    12 мая 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
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    городе и его жителях, еще и получили массу положительных эмоция от актерского таланта Евгения) Более 3-х часов прогулки промчались незаметно. Отдельным удовольствием было личное знакомство с местной знаменитостью - выдающимся художником Владимиром Овчинниковым, Боровским Бэнкси, который своей настенной живописью фактически создал бренд города!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
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Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в июле 2024
Сейчас в Боровске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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