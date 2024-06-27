читать дальше преподносила нам материал. Не торопила, отвечала на вопросы, рассказывала о городе с любовью и знанием материала. Я была уже на экскурсии с Юлией зимой и привезла своих друзей вновь на ее экскурсию. Спасибо Трипстеру за организацию экскурсий и подбор экскурсоводов!

Сегодня мы были на экскурсии в Боровске с гидом Юлией Козиковой. Нам все очень понравилось,Юлия увлекательно и в доступной форме