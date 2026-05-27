В Боровске спрятано много слоёв. Чтобы прочитать этот город как увлекательную книгу, отправляйтесь с нами на автомобильную прогулку. Вы увидите храмы, купеческие дома, знаковые скульптуры.
А также рассмотрите местный стрит-арт и работы современного художника, который превратил Боровск в город-музей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- храм на Высоком, монастырскую трапезную и святой источник с купелью.
- купеческие дома Шокиных, Полежаевых, Санина.
- благовещенский собор, старообрядческие церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- Текиженский овраг.
- часовню боярыни Морозовой (внешний осмотр).
- памятники протопопу Аввакуму, Циолковскому в валенках, Юрию Гагарину, святому Пафнутию Боровскому, адмиралу Сенявину и философу Николаю Фёдорову.
- боровские шедевры Владимира Овчинникова и местный стрит-арт.
- Тюремный замок (внешний осмотр).
Вы узнаете:
- где стояла городская крепость.
- чем жили боровские купцы.
- как на городскую жизнь повлияла старообрядческая община.
- как с Боровском связаны непростые судьбы боярыни Морозовой, княгини Урусовой и протопопа Аввакума.
- как Циолковский связан с городом и Калужским краем.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне Toyota Alphard или легковом автомобиле.
- Экскурсию можно провести для большего числа людей: условия уточняйте при бронировании.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительно оплачиваются:
- билет в музей-квартиру К. Э. Циолковского в Боровске — 500 ₽ за взрослых, 350 ₽ за студентов и пенсионеров, 200 ₽ за детей от 7 до 17 лет, бесплатно — детям до 7 лет.
- билет и экскурсия в Тюремном замке — 600 ₽.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Боровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2132 туристов
Я аттестованный экскурсовод (гид), автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
