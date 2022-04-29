Экскурсии в городах Брянской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Брянской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5500
₽
за всё
В сказочном Парке «Тридевятое царство», Вы сможете побывать
5500
₽
за всё
Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» - это масса положительных эмоций, прекрасная природа, а главное,
5500
₽
за всё
Бессмертному подвигу защитников Родины, храбро дравшихся с врагом, посвящён мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
6000
₽
за всё
Обзорная по Брянску и автомобильный тур - литературная экскурсия «Я встретил вас»
8000
₽
за всё
Вас ждет обзорная экскурсия по городу Брянску
5500
₽
за всё
Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа
10500
₽
за всё
В ходе экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями одного из древнейших городов России - Чашиным курганом
7500
₽
за всё
Экскурсия по партизанским местам начинается с посещения мемориального комплекса «Партизанская поляна»
8000
₽
за всё
Во время обзорной экскурсии гости увидят «визитные карточки» Брянска, неизменно привлекающие туристов
Групповые экскурсии
5
3 отзыва
750
₽
за чел.
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Обзорные по городам
5500
₽
за всё
В сказочном Парке «Тридевятое царство», Вы сможете побывать
5500
₽
за всё
Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» - это масса положительных эмоций, прекрасная природа, а главное,
5500
₽
за всё
Бессмертному подвигу защитников Родины, храбро дравшихся с врагом, посвящён мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
6000
₽
за всё
Обзорная по Брянску и автомобильный тур - литературная экскурсия «Я встретил вас»
8000
₽
за всё
Вас ждет обзорная экскурсия по городу Брянску
8000
₽
за всё
Во время обзорной экскурсии гости увидят «визитные карточки» Брянска, неизменно привлекающие туристов
5500
₽
за всё
Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей Брянска - мы рады
5000
₽
за всё
Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Брянску, в ходе который вы увидите главные достопримечательности города
4.8
4 отзыва
1999
₽
за всё
Вам расскажут об уникальном расположении Брянской области - единственной
Туры на автомобиле
5
3 отзыва
8000
₽
за всё
Познакомиться с историей старинного производства, посетив завод, музей и уникальный храм-памятник
Экскурсионные туры на несколько дней
4999
₽
за всё
Авторский двухдневный тур с посещением основных исторических мест, храмов, памятников города - воинской славы Брянска
Последние отзывы об экскурсиях по Брянской области
- ЛЛюдмила29 апреля 2022Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний!
- ААлександр7 апреля 2022Был на обзорной экскурсии в Брянске 06.04.2022. Экскурсию проводил Михаил Лиознов. Очень интересно и информативно. Михаил знает всё и очень интересно проводит экскурсию. Однозначно рекомендую.
- ВВалентина24 февраля 2022Великолепная экскурсия! Михаил супергид!Сомневаюсь что кто-то с ним может посоревноваться в компетентности, информированности, харизме! Огромная благодарность!
- ВВладимир1 февраля 2022Все хорошо! Спасибо!
- ААнна27 января 2022Доброго времени суток, дорогие путешественники. Интересная экскурсия "По древнему Брянску" от прекрасного расказчика Михаила для желающих познакомиться с Брянском и его исторической судьбой. Вы услышите не просто рассказ и увидите достопримечательности, вы получите массу положительных эмоций от общения с Михаилом.
- ННаталия11 января 2022Отзыв на: Новогодний БрянскЭкскурсия интересная, Елизавета хороший рассказчик, мы как будто то перенеслись в те времена, о которых гид рассказывала, узнали много о городе и его истории, увидели многие знаковые места города. Но организация Экскурсии немного подкачала. Оговорено было одно время и Экскурсия на автомобиле и пешком. В результате время изменилось, о чем нас не предупредили, нас присоединили к другим людям, которым мы по всей видимости помешали. Как гид - Елизавета великолепна, но хотелось бы более четкой организации Экскурсии, без накладок.
- ВВалерий10 января 2022Спасибо большое за экскурсию. Нам понравился маршрут и содержание. Михаил показал себя профессионалом своего дела. Ни один вопрос не остался без ответа. Рекомендую Михаила.
- ЛЛариса9 января 2022Спасибо большое за экскурсию. Нам очень понравилось. 3 часа прошли на одном дыхании. Узнали историю Брянска и Брянской области. Получили ответы на интересующие нас вопросы. Всем рекомендую.
- ААркадий8 января 2022Интересная экскурсия и грамотный экскурсовод. Много лет прожили в городе - но по результатам прогулки узнали много нового. Даже если кажется что вы старожил - все равно нужно напоминать себе откуда мы родом…
- ЯЯна7 января 2022Отзыв на: Новогодний БрянскБыли на Новогодней экскурсии втроем. Машина комфортабельная. Елизавета знает и любит свой город. Очень внимательна и деликатна. Настоящий Профессионал. Рекомендую Елизавету всем!!!
- ННадежда4 января 2022Экскурсия очень увлекательная! Была интересна нам, как коренным жителям города, так и нашим гостям из Краснодара. Благодаря Михаилу полюбили наш замечательный город ещё больше!
- ООльга22 декабря 2021В общем и целом неплохо. Нам немного не хватило влюбленности экскурсовода в свой город, увлеченности им. Маршрут хороший, но материал не структурирован. Хотя общее впечатление про город сложилось. Спасибо!
- ИИрина17 декабря 2021Большая благодарность Михаилу за экскурсию, за высокий профессионализм, индивидуальный творческий подход, ответственность и отличные человеческие качества. Мы узнали много нового для себя не только по теме экскурсии. Надеемся на новые встречи и всем рекомендуем! Спасибо!
- РРоман29 ноября 2021Туристы из Волгограда говорят спасибо гиду, было интересно и познавательно)
- ММихаил21 ноября 2021Экскурсия интересная, и что характерно, нестандартная. Какие места Вы посетите в уже погружённом в темноту Брянске, ещё предстоит узнать! Вперёд и смелее! Рекомендуем!
- ММихаил21 ноября 2021Нам очень понравилась экскурсия. Очень рекомендуем.
- ККонстантин20 ноября 2021Спасибо Михаил за отличную работу. Брянск с вашей подачи заиграл новыми красками. Были жена и дочь. С восторгом ознакомились с древними церквами и новыми видами города. Были удивлены красотой. Обещали приехать еще
- ААлександр16 ноября 2021Все было интересно и обстоятельно. Понравилось то что экскурсоводом было рассказано много и вместе с тем информация была структурирована. Приятно когда глубина знаний о истории своего города сочетаются с вниманием к тем кому они передаются. Михаил сейчас у нашей семьи будет ассоциироваться с Брянском. Хороших Вам Михаил клиентов: любознательных с положительным восприятием истории и настоящей действительности.
- ССветлана7 ноября 2021Всем добрый вечер! Были на выходных в Брянске. Экскурсию заказали в день отлета. Многие интересные места посмотрели сами, и было много вопросов. Михаил на все вопросы ответил и еще рассказал много нового об этом замечательном городе. Интересно было посмотреть на старые фото города, сравнить, что осталось и, что построили. Экскурсия познавательная, для меня даже оказалась с продолжением. Приехав домой, порылась в интернете, искала информацию о развязанном шнурке Гагарина. У памятника на местом Арбате, я, конечно же, потерла носок ботинка, загадав желание. Захотелось почитать ужастик Алексея Константиновича Толстого Упырь (1841), это тот самый Алешенька, которому написана сказка Черная курица, или подземные жители. У памятника Ф. И. Тютчеву в голове сразу из детства… Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…. Умом Россию не понять….. Не пожалела, что взяла экскурсию и узнала много нового о Брянске. Спасибо Михаилу и сайту Трипстер за душевность и приятные эмоции.
- ННадежда31 октября 2021Понравился сам экскурсовод: на любой вопрос мог подробно ответить. Рассказ о каждом историческом месте очень интересный с демонстрацией старых фото. Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо.