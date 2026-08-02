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Экскурсии по Брянской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Брянской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Брянск

Индивидуальные экскурсии

Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
5
1 отзыв
5500
за всё
Совместите знакомство с историей Брянска и волшебное приключение в уникальном парке сказок. Вы увидите Курган Бессмертия, древний монастырь, величеств...
Брянск
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
7500
за всё
Погружение в мир конного спорта в клубе «Брянские просторы» — это шанс насладиться живописной природой и познакомиться с грациозными лошадьми. Вас ждё...
Брянск
Шумел сурово Брянский лес «- мемориал» Партизанская поляна
Шумел сурово Брянский лес «- мемориал» Партизанская поляна
6500
за всё
Отправьтесь от святынь Брянска к легендарной «Партизанской поляне». Увидите монастыри, площадь Партизан и парк скульптур, а затем погрузитесь в истори...
Брянск
Экскурсия в село Овстуг - на родину великого поэта Тютчева
Экскурсия в село Овстуг - на родину великого поэта Тютчева
4
1 отзыв
6900
за всё
Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия в родовой музей-усадьбу с. Овстуг великого русского поэта Ф. Тютчева. Вы увидите отре...
Брянск
Обзорная экскурсия по Брянску: Музей хрусталя и храм в Дятьково
Обзорная экскурсия по Брянску: Музей хрусталя и храм в Дятьково
9900
за всё
Совместите обзорную экскурсию по Брянску с поездкой в Дятьково — столицу хрусталя. Увидите храмы и памятники города, а затем уникальный музей хрусталя...
Брянск
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
5500
за всё
Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа. На площади возле музея установлены 28...
Брянск
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
4.6
5 отзывов
9000
за всё
Познакомиться с историей старинного производства, посетив завод, музей и уникальный храм-памятник
Брянск
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Узнать Брянск за 2 часа»
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Узнать Брянск за 2 часа»
4.9
29 отзывов
3100
за всё
Откройте для себя знаковые места города — от величественных соборов до уникального парка деревянных скульптур. Вас ждёт увлекательное путешествие по с...
Брянск
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
4.9
101 отзыв
3100
за всё
Познакомиться с главными памятниками и историей города и понять, в чем его уникальность
Брянск

Обзорные по городам

Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
5
1 отзыв
5500
за всё
Совместите знакомство с историей Брянска и волшебное приключение в уникальном парке сказок. Вы увидите Курган Бессмертия, древний монастырь, величеств...
Брянск
Шумел сурово Брянский лес «- мемориал» Партизанская поляна
Шумел сурово Брянский лес «- мемориал» Партизанская поляна
6500
за всё
Отправьтесь от святынь Брянска к легендарной «Партизанской поляне». Увидите монастыри, площадь Партизан и парк скульптур, а затем погрузитесь в истори...
Брянск
Экскурсия в село Овстуг - на родину великого поэта Тютчева
Экскурсия в село Овстуг - на родину великого поэта Тютчева
4
1 отзыв
6900
за всё
Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия в родовой музей-усадьбу с. Овстуг великого русского поэта Ф. Тютчева. Вы увидите отре...
Брянск
Обзорная экскурсия по Брянску: Музей хрусталя и храм в Дятьково
Обзорная экскурсия по Брянску: Музей хрусталя и храм в Дятьково
9900
за всё
Совместите обзорную экскурсию по Брянску с поездкой в Дятьково — столицу хрусталя. Увидите храмы и памятники города, а затем уникальный музей хрусталя...
Брянск
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
4.9
101 отзыв
3100
за всё
Познакомиться с главными памятниками и историей города и понять, в чем его уникальность
Брянск
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
5
21 отзыв
3100
за всё
Погрузитесь в историю Брянска на экскурсии по его легендарным достопримечательностям! Узнайте секреты создания Кургана Воинской славы, прогуляйтесь по...
Брянск

Туры на автомобиле

Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
4.6
5 отзывов
9000
за всё
Познакомиться с историей старинного производства, посетив завод, музей и уникальный храм-памятник
Брянск

Последние отзывы об экскурсиях по Брянской области

Анзор
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Здравствуйте.
Сегодня мне посчастливилось быть на экскурсии, которую провел Михаил. Он очень увлечен своим делом, любит и знает брянскую землю.
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Е
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Узнать Брянск за 2 часа»
Обзорную экскурсию по Брянску для нас провел Михаил Лиознов, настоящий профессионал своего дела. За пару часов Мы погрузились в историю города и узнали интересные факты о нем. Рекомендую!
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М
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прекрасно провели время, гуляя по городу, даже не заметили как пролетело время. Познавательно и не утомительно. Ребенок 8 лет, ни разу не заскучал
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Е
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
Самое раннее время для бронирования экскурсии было 13/00,мы к сожалению никак не укладывались в этот временной
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диапазон, т. к. этим же днем уезжали. Михаилу написали для согласования более раннего времени (день в день), он любезно согласился и более того, мы были в стезе его экскурса уже через час наших договоренностей.
Ёмко/содержательно/легко - очень здорово.

Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
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Ю
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Узнать Брянск за 2 часа»
Всё отлично!!! Человек своё дело знает! Вообщем, рекомендуем.
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Наталия
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Мы очень благодарны Михаилу за проведённую экскурсию. Слушая его, просто впитывали информацию о городе Брянске. Он настолько проникновенно расскаказывал о
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Великой Отечественной войне, что мы решили в этот же день посетить и партизанскую поляну. Спасибо Вам огромное за полученные впечатления и информацию! 🤗💫

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А
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Обзорной экскурией остались очень довольны, Михаил знает свое дело и с удовольствием ответит на интересующиеся вопросы.
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Любовь
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Экскурсия в целом понравилась. Гид Михаил - большой Профессионал, человек с огромным запасом знаний и любовью к своему городу. Мне
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не хватило структурности экскурсии: гид перескакивал с одной темы на другую, что сбивало с логики повествования. Однако, от экскурсии осталось приятное впечатление, поэтому, спасибо Михаилу за знакомство с Брянском!

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Н
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Экскурсия обзорная, пешком, по основным точкам города. Для поверхностного знакомства именно с городом подойдет хорошо! Знания Михаила по истории отличные!
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Е
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
"Хочу оставить отзыв о замечательной экскурсии по Брянску, которую для нас провел гид Михаил. Мы были сборной компанией — приехали
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взрослые и дети из разных городов Брянск, Ногинск, Владимир.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы не только увидели основные достопримечательности города, но и узнали удивительные исторические факты, которые сделали прогулку по-настоящему живой и запоминающейся. Город открылся для нас с новой стороны. Михаил, спасибо за ваш труд и любовь к своему делу, и отлично проведённое время!"

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