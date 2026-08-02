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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
5500
₽
за всё
Совместите знакомство с историей Брянска и волшебное приключение в уникальном парке сказок. Вы увидите Курган Бессмертия, древний монастырь, величеств...
7500
₽
за всё
Погружение в мир конного спорта в клубе «Брянские просторы» — это шанс насладиться живописной природой и познакомиться с грациозными лошадьми. Вас ждё...
6500
₽
за всё
Отправьтесь от святынь Брянска к легендарной «Партизанской поляне». Увидите монастыри, площадь Партизан и парк скульптур, а затем погрузитесь в истори...
4
1 отзыв
6900
₽
за всё
Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия в родовой музей-усадьбу с. Овстуг великого русского поэта Ф. Тютчева. Вы увидите отре...
9900
₽
за всё
Совместите обзорную экскурсию по Брянску с поездкой в Дятьково — столицу хрусталя. Увидите храмы и памятники города, а затем уникальный музей хрусталя...
5500
₽
за всё
Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа. На площади возле музея установлены 28...
4.6
5 отзывов
9000
₽
за всё
Познакомиться с историей старинного производства, посетив завод, музей и уникальный храм-памятник
4.9
29 отзывов
3100
₽
за всё
Откройте для себя знаковые места города — от величественных соборов до уникального парка деревянных скульптур. Вас ждёт увлекательное путешествие по с...
4.9
101 отзыв
3100
₽
за всё
Познакомиться с главными памятниками и историей города и понять, в чем его уникальность
Обзорные по городам
5
1 отзыв
5500
₽
за всё
Совместите знакомство с историей Брянска и волшебное приключение в уникальном парке сказок. Вы увидите Курган Бессмертия, древний монастырь, величеств...
6500
₽
за всё
Отправьтесь от святынь Брянска к легендарной «Партизанской поляне». Увидите монастыри, площадь Партизан и парк скульптур, а затем погрузитесь в истори...
4
1 отзыв
6900
₽
за всё
Обзорная по Брянску и автомобильный тур — литературная экскурсия в родовой музей-усадьбу с. Овстуг великого русского поэта Ф. Тютчева. Вы увидите отре...
9900
₽
за всё
Совместите обзорную экскурсию по Брянску с поездкой в Дятьково — столицу хрусталя. Увидите храмы и памятники города, а затем уникальный музей хрусталя...
4.9
101 отзыв
3100
₽
за всё
Познакомиться с главными памятниками и историей города и понять, в чем его уникальность
5
21 отзыв
3100
₽
за всё
Погрузитесь в историю Брянска на экскурсии по его легендарным достопримечательностям! Узнайте секреты создания Кургана Воинской славы, прогуляйтесь по...
Туры на автомобиле
4.6
5 отзывов
9000
₽
за всё
Познакомиться с историей старинного производства, посетив завод, музей и уникальный храм-памятник
Последние отзывы об экскурсиях по Брянской области
Здравствуйте.
Сегодня мне посчастливилось быть на экскурсии, которую провел Михаил. Он очень увлечен своим делом, любит и знает брянскую землю.
Сегодня мне посчастливилось быть на экскурсии, которую провел Михаил. Он очень увлечен своим делом, любит и знает брянскую землю.
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Е
Обзорную экскурсию по Брянску для нас провел Михаил Лиознов, настоящий профессионал своего дела. За пару часов Мы погрузились в историю города и узнали интересные факты о нем. Рекомендую!
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М
Прекрасно провели время, гуляя по городу, даже не заметили как пролетело время. Познавательно и не утомительно. Ребенок 8 лет, ни разу не заскучал
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Е
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
Самое раннее время для бронирования экскурсии было 13/00,мы к сожалению никак не укладывались в этот временной
Самое раннее время для бронирования экскурсии было 13/00,мы к сожалению никак не укладывались в этот временной
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Ю
Всё отлично!!! Человек своё дело знает! Вообщем, рекомендуем.
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Мы очень благодарны Михаилу за проведённую экскурсию. Слушая его, просто впитывали информацию о городе Брянске. Он настолько проникновенно расскаказывал о
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А
Обзорной экскурией остались очень довольны, Михаил знает свое дело и с удовольствием ответит на интересующиеся вопросы.
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Экскурсия в целом понравилась. Гид Михаил - большой Профессионал, человек с огромным запасом знаний и любовью к своему городу. Мне
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Н
Экскурсия обзорная, пешком, по основным точкам города. Для поверхностного знакомства именно с городом подойдет хорошо! Знания Михаила по истории отличные!
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Е
"Хочу оставить отзыв о замечательной экскурсии по Брянску, которую для нас провел гид Михаил. Мы были сборной компанией — приехали
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