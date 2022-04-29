Л Людмила 5 Отзыв на: Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний!

А Александр 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Был на обзорной экскурсии в Брянске 06.04.2022. Экскурсию проводил Михаил Лиознов. Очень интересно и информативно. Михаил знает всё и очень интересно проводит экскурсию. Однозначно рекомендую.

В Валентина 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Великолепная экскурсия! Михаил супергид!Сомневаюсь что кто-то с ним может посоревноваться в компетентности, информированности, харизме! Огромная благодарность!

В Владимир 5 Отзыв на: Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково Все хорошо! Спасибо!

А Анна 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Доброго времени суток, дорогие путешественники. Интересная экскурсия "По древнему Брянску" от прекрасного расказчика Михаила для желающих познакомиться с Брянском и его исторической судьбой. Вы услышите не просто рассказ и увидите достопримечательности, вы получите массу положительных эмоций от общения с Михаилом.

Н Наталия 4 Отзыв на: Новогодний Брянск Экскурсия интересная, Елизавета хороший рассказчик, мы как будто то перенеслись в те времена, о которых гид рассказывала, узнали много о городе и его истории, увидели многие знаковые места города. Но организация Экскурсии немного подкачала. Оговорено было одно время и Экскурсия на автомобиле и пешком. В результате время изменилось, о чем нас не предупредили, нас присоединили к другим людям, которым мы по всей видимости помешали. Как гид - Елизавета великолепна, но хотелось бы более четкой организации Экскурсии, без накладок.

В Валерий 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Спасибо большое за экскурсию. Нам понравился маршрут и содержание. Михаил показал себя профессионалом своего дела. Ни один вопрос не остался без ответа. Рекомендую Михаила.

Л Лариса 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Спасибо большое за экскурсию. Нам очень понравилось. 3 часа прошли на одном дыхании. Узнали историю Брянска и Брянской области. Получили ответы на интересующие нас вопросы. Всем рекомендую.

А Аркадий 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Интересная экскурсия и грамотный экскурсовод. Много лет прожили в городе - но по результатам прогулки узнали много нового. Даже если кажется что вы старожил - все равно нужно напоминать себе откуда мы родом…

Я Яна 5 Отзыв на: Новогодний Брянск Были на Новогодней экскурсии втроем. Машина комфортабельная. Елизавета знает и любит свой город. Очень внимательна и деликатна. Настоящий Профессионал. Рекомендую Елизавету всем!!!

Н Надежда 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Экскурсия очень увлекательная! Была интересна нам, как коренным жителям города, так и нашим гостям из Краснодара. Благодаря Михаилу полюбили наш замечательный город ещё больше!

О Ольга 4 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия В общем и целом неплохо. Нам немного не хватило влюбленности экскурсовода в свой город, увлеченности им. Маршрут хороший, но материал не структурирован. Хотя общее впечатление про город сложилось. Спасибо!

И Ирина 5 Отзыв на: Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково Большая благодарность Михаилу за экскурсию, за высокий профессионализм, индивидуальный творческий подход, ответственность и отличные человеческие качества. Мы узнали много нового для себя не только по теме экскурсии. Надеемся на новые встречи и всем рекомендуем! Спасибо!

Р Роман 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Туристы из Волгограда говорят спасибо гиду, было интересно и познавательно)

М Михаил 5 Отзыв на: Мистический Брянск: по местам городских легенд Экскурсия интересная, и что характерно, нестандартная. Какие места Вы посетите в уже погружённом в темноту Брянске, ещё предстоит узнать! Вперёд и смелее! Рекомендуем!

М Михаил 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Нам очень понравилась экскурсия. Очень рекомендуем.

К Константин 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Спасибо Михаил за отличную работу. Брянск с вашей подачи заиграл новыми красками. Были жена и дочь. С восторгом ознакомились с древними церквами и новыми видами города. Были удивлены красотой. Обещали приехать еще

А Александр 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Все было интересно и обстоятельно. Понравилось то что экскурсоводом было рассказано много и вместе с тем информация была структурирована. Приятно когда глубина знаний о истории своего города сочетаются с вниманием к тем кому они передаются. Михаил сейчас у нашей семьи будет ассоциироваться с Брянском. Хороших Вам Михаил клиентов: любознательных с положительным восприятием истории и настоящей действительности.

С Светлана 5 Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия Всем добрый вечер! Были на выходных в Брянске. Экскурсию заказали в день отлета. Многие интересные места посмотрели сами, и было много вопросов. Михаил на все вопросы ответил и еще рассказал много нового об этом замечательном городе. Интересно было посмотреть на старые фото города, сравнить, что осталось и, что построили. Экскурсия познавательная, для меня даже оказалась с продолжением. Приехав домой, порылась в интернете, искала информацию о развязанном шнурке Гагарина. У памятника на местом Арбате, я, конечно же, потерла носок ботинка, загадав желание. Захотелось почитать ужастик Алексея Константиновича Толстого Упырь (1841), это тот самый Алешенька, которому написана сказка Черная курица, или подземные жители. У памятника Ф. И. Тютчеву в голове сразу из детства… Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…. Умом Россию не понять….. Не пожалела, что взяла экскурсию и узнала много нового о Брянске. Спасибо Михаилу и сайту Трипстер за душевность и приятные эмоции.