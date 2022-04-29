Экскурсии по Брянской области

Экскурсии в городах Брянской области

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Брянск

Индивидуальные экскурсии

Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
5500
за всё
В сказочном Парке «Тридевятое царство», Вы сможете побывать
Брянск
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
5500
за всё
Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» - это масса положительных эмоций, прекрасная природа, а главное,
Брянск
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
5500
за всё
Бессмертному подвигу защитников Родины, храбро дравшихся с врагом, посвящён мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
Брянск
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
6000
за всё
Обзорная по Брянску и автомобильный тур - литературная экскурсия «Я встретил вас»
Брянск
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
8000
за всё
Вас ждет обзорная экскурсия по городу Брянску
Брянск
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
5500
за всё
Мемориальный комплекс «Хацунь», подобно белорусской Хатыни, стала символом стойкости и трагедии русского народа
Брянск
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково
10500
за всё
В ходе экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями одного из древнейших городов России - Чашиным курганом
Брянск
Экскурсия на Партизанскую поляну и в Хацунь
Экскурсия на Партизанскую поляну и в Хацунь
7500
за всё
Экскурсия по партизанским местам начинается с посещения мемориального комплекса «Партизанская поляна»
Брянск
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
8000
за всё
Во время обзорной экскурсии гости увидят «визитные карточки» Брянска, неизменно привлекающие туристов
Брянск

Групповые экскурсии

Мистический Брянск, авторская экскурсия
Мистический Брянск, авторская экскурсия
5
3 отзыва
800
за чел.
Брянск
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Мистический Брянск: по местам городских легенд
5
3 отзыва
750
за чел.
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Брянск

Обзорные по городам

Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
5500
за всё
В сказочном Парке «Тридевятое царство», Вы сможете побывать
Брянск
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
5500
за всё
Посещение конно-спортивного клуба «Брянские просторы» - это масса положительных эмоций, прекрасная природа, а главное,
Брянск
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
5500
за всё
Бессмертному подвигу защитников Родины, храбро дравшихся с врагом, посвящён мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
Брянск
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
На родину великого поэта Ф.И. Тютчева в с. Овстуг
6000
за всё
Обзорная по Брянску и автомобильный тур - литературная экскурсия «Я встретил вас»
Брянск
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
Музей, завод хрусталя и храм в Дятьково + обзорная по Брянску
8000
за всё
Вас ждет обзорная экскурсия по городу Брянску
Брянск
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
Поездка в музей Ф.И. Тютчева «Овстуг» и обзорная экскурсия по Брянску
8000
за всё
Во время обзорной экскурсии гости увидят «визитные карточки» Брянска, неизменно привлекающие туристов
Брянск
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
5500
за всё
Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей Брянска - мы рады
Брянск
Обзорная пешеходная экскурсия по Брянску
Обзорная пешеходная экскурсия по Брянску
5000
за всё
Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Брянску, в ходе который вы увидите главные достопримечательности города
Брянск
Узнать Брянск за 2 часа
Узнать Брянск за 2 часа
4.8
4 отзыва
1999
за всё
Вам расскажут об уникальном расположении Брянской области - единственной
Брянск

Туры на автомобиле

Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
5
3 отзыва
8000
за всё
Познакомиться с историей старинного производства, посетив завод, музей и уникальный храм-памятник
Брянск

Экскурсионные туры на несколько дней

Авторский 2-х дневный тур: По древним городам Брянск - Смоленск
Авторский 2-х дневный тур: По древним городам Брянск - Смоленск
4999
за всё
Авторский двухдневный тур с посещением основных исторических мест, храмов, памятников города - воинской славы Брянска
Брянск

Последние отзывы об экскурсиях по Брянской области

  • Л
    Людмила
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний!
  • А
    Александр
    7 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Был на обзорной экскурсии в Брянске 06.04.2022. Экскурсию проводил Михаил Лиознов. Очень интересно и информативно. Михаил знает всё и очень интересно проводит экскурсию. Однозначно рекомендую.
  • В
    Валентина
    24 февраля 2022
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Великолепная экскурсия! Михаил супергид!Сомневаюсь что кто-то с ним может посоревноваться в компетентности, информированности, харизме! Огромная благодарность!
  • В
    Владимир
    1 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Все хорошо! Спасибо!
  • А
    Анна
    27 января 2022
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Доброго времени суток, дорогие путешественники. Интересная экскурсия "По древнему Брянску" от прекрасного расказчика Михаила для желающих познакомиться с Брянском и его исторической судьбой. Вы услышите не просто рассказ и увидите достопримечательности, вы получите массу положительных эмоций от общения с Михаилом.
  • Н
    Наталия
    11 января 2022
    4
    Отзыв на: Новогодний Брянск
    Экскурсия интересная, Елизавета хороший рассказчик, мы как будто то перенеслись в те времена, о которых гид рассказывала, узнали много о городе и его истории, увидели многие знаковые места города. Но организация Экскурсии немного подкачала. Оговорено было одно время и Экскурсия на автомобиле и пешком. В результате время изменилось, о чем нас не предупредили, нас присоединили к другим людям, которым мы по всей видимости помешали. Как гид - Елизавета великолепна, но хотелось бы более четкой организации Экскурсии, без накладок.
  • В
    Валерий
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Спасибо большое за экскурсию. Нам понравился маршрут и содержание. Михаил показал себя профессионалом своего дела. Ни один вопрос не остался без ответа. Рекомендую Михаила.
  • Л
    Лариса
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Спасибо большое за экскурсию. Нам очень понравилось. 3 часа прошли на одном дыхании. Узнали историю Брянска и Брянской области. Получили ответы на интересующие нас вопросы. Всем рекомендую.
  • А
    Аркадий
    8 января 2022
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Интересная экскурсия и грамотный экскурсовод. Много лет прожили в городе - но по результатам прогулки узнали много нового. Даже если кажется что вы старожил - все равно нужно напоминать себе откуда мы родом…
  • Я
    Яна
    7 января 2022
    5
    Отзыв на: Новогодний Брянск
    Были на Новогодней экскурсии втроем. Машина комфортабельная. Елизавета знает и любит свой город. Очень внимательна и деликатна. Настоящий Профессионал. Рекомендую Елизавету всем!!!
  • Н
    Надежда
    4 января 2022
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень увлекательная! Была интересна нам, как коренным жителям города, так и нашим гостям из Краснодара. Благодаря Михаилу полюбили наш замечательный город ещё больше!
  • О
    Ольга
    22 декабря 2021
    4
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    В общем и целом неплохо. Нам немного не хватило влюбленности экскурсовода в свой город, увлеченности им. Маршрут хороший, но материал не структурирован. Хотя общее впечатление про город сложилось. Спасибо!
  • И
    Ирина
    17 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Большая благодарность Михаилу за экскурсию, за высокий профессионализм, индивидуальный творческий подход, ответственность и отличные человеческие качества. Мы узнали много нового для себя не только по теме экскурсии. Надеемся на новые встречи и всем рекомендуем! Спасибо!
  • Р
    Роман
    29 ноября 2021
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Туристы из Волгограда говорят спасибо гиду, было интересно и познавательно)
  • М
    Михаил
    21 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Мистический Брянск: по местам городских легенд
    Экскурсия интересная, и что характерно, нестандартная. Какие места Вы посетите в уже погружённом в темноту Брянске, ещё предстоит узнать! Вперёд и смелее! Рекомендуем!
  • М
    Михаил
    21 ноября 2021
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Нам очень понравилась экскурсия. Очень рекомендуем.
  • К
    Константин
    20 ноября 2021
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Спасибо Михаил за отличную работу. Брянск с вашей подачи заиграл новыми красками. Были жена и дочь. С восторгом ознакомились с древними церквами и новыми видами города. Были удивлены красотой. Обещали приехать еще
  • А
    Александр
    16 ноября 2021
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Все было интересно и обстоятельно. Понравилось то что экскурсоводом было рассказано много и вместе с тем информация была структурирована. Приятно когда глубина знаний о истории своего города сочетаются с вниманием к тем кому они передаются. Михаил сейчас у нашей семьи будет ассоциироваться с Брянском. Хороших Вам Михаил клиентов: любознательных с положительным восприятием истории и настоящей действительности.
  • С
    Светлана
    7 ноября 2021
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Всем добрый вечер! Были на выходных в Брянске. Экскурсию заказали в день отлета. Многие интересные места посмотрели сами, и было много вопросов. Михаил на все вопросы ответил и еще рассказал много нового об этом замечательном городе. Интересно было посмотреть на старые фото города, сравнить, что осталось и, что построили. Экскурсия познавательная, для меня даже оказалась с продолжением. Приехав домой, порылась в интернете, искала информацию о развязанном шнурке Гагарина. У памятника на местом Арбате, я, конечно же, потерла носок ботинка, загадав желание. Захотелось почитать ужастик Алексея Константиновича Толстого Упырь (1841), это тот самый Алешенька, которому написана сказка Черная курица, или подземные жители. У памятника Ф. И. Тютчеву в голове сразу из детства… Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…. Умом Россию не понять….. Не пожалела, что взяла экскурсию и узнала много нового о Брянске. Спасибо Михаилу и сайту Трипстер за душевность и приятные эмоции.
  • Н
    Надежда
    31 октября 2021
    5
    Отзыв на: По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Понравился сам экскурсовод: на любой вопрос мог подробно ответить. Рассказ о каждом историческом месте очень интересный с демонстрацией старых фото. Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо.
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