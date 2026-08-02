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диапазон, т. к. этим же днем уезжали. Михаилу написали для согласования более раннего времени (день в день), он любезно согласился и более того, мы были в стезе его экскурса уже через час наших договоренностей.

Ёмко/содержательно/легко - очень здорово.