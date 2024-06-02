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приятный городок. Главное, как оказалось, это был мемориальный комплекс космонавта А. Николаева. Вот это точно не ординарное место. Не так много у нас в стране мемориальных комплексов посвящённых космонавтам. Это один из них. Не только домик где родился и рос Николаев но и полноценный музей с хорошей экспозицией про космоснавтику в СССР. По организации все было хорошо. Я рекомендую эту прогулку - экскурсию