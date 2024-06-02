1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
29 июня в 08:30
30 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Чувашии и Марий Эл: Чувашско-марийский дуэт
Загляните в удивительный мир Чувашии и Марий Эл, сравнив их культуру и историю в одной экскурсии
Начало: По предварительной договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 июня 2024Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
- ННаталия20 мая 2024Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
- ААлександр14 мая 2024В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
- ЖЖанна6 мая 2024Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
- ИИзабела21 августа 2023Все отлично
- ТТатьяна2 августа 2023Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод! Зоя показала нам Чебоксары с необыкновенных ракурсов, провела и по знаковым местам и по закоулочкам
- ККирилл12 мая 2023Это просто хорошая прогулка. Особенно в хорошую погоду. Реально в самом МП смотреть особо нечего, но тем не менее милый,
- ААнна24 марта 2023Экскурсовод Татьяна что-то перепутала, поэтому в 10.00 за нами никто не приехал. Но после звонка, Татьяна быстро нашла себе замену,
- ССергей18 июля 2021Замечательный город Мариинский посад узнали благодаря Наталье. Огромное спасибо ей за интересный рассказ. Очень понравился музей космонавтики.
- ММайя19 июня 2021Потрясающая экскурсия! Если Вы хотите узнать Чувашию поближе, то очень рекомендую съездить на эту экскурсию. Обязателен к посещению краеведческий музей
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На весь день»
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