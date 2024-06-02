Экскурсии на 1 день в Чебоксарах

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Чебоксарах, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900 за всё до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
29 июня в 08:30
30 июня в 08:30
6 000 за всё до 3 чел.
Город-сад - Мариинский Посад
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Чувашско-марийский дуэт
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Путешествие по Чувашии и Марий Эл: Чувашско-марийский дуэт
Загляните в удивительный мир Чувашии и Марий Эл, сравнив их культуру и историю в одной экскурсии
Начало: По предварительной договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 07:00
5 500 за всё до 19 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Индивидуальная
6 часов
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
22 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
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    Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!

  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
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    маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!

    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    В данном случае я оцениваю не Зою, которую вообще ни разу не видел, а заменявшую ее Людмилу Дмитриевну. Она прекрасный
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    экскурсовод, к собственно экскурсии никаких претензий нет. Но в организационном плане имели место определенные проблемы, видимо, именно из-за того, что пришлось менять экскурсовода. И организатор небезупречно обеспечил организацию.

  • Ж
    Жанна
    6 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Отличная экскурсия по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы открыли для себя совершенно незнакомые места, которые приятно поразили и удивили. Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала и показывала об особенностях этих городов. Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!
  • И
    Изабела
    21 августа 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Все отлично
  • Т
    Татьяна
    2 августа 2023
    Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
    Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод! Зоя показала нам Чебоксары с необыкновенных ракурсов, провела и по знаковым местам и по закоулочкам
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    любимого города. У моего 12 летнего внука особенный восторг вызвало посещение этнопарка Сувар в Заволжье с рассказами о чувашских легендах и традициях и, конечно же, купание в Волге. Я восхищалась эрудицией Зои. Как легко она переходит от древней истории к послереволюционным и современным событиям. Семь часов с обзорной экскурсией, этнопарком, заездом в магазин чувашских деликатесов и посещением Национального музея пролетели быстро и легко. Браво, Зоя! Спасибо огромное! Рекомендую всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Чебоксар и Чувашии.

  • К
    Кирилл
    12 мая 2023
    Город-сад - Мариинский Посад
    Это просто хорошая прогулка. Особенно в хорошую погоду. Реально в самом МП смотреть особо нечего, но тем не менее милый,
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    приятный городок. Главное, как оказалось, это был мемориальный комплекс космонавта А. Николаева. Вот это точно не ординарное место. Не так много у нас в стране мемориальных комплексов посвящённых космонавтам. Это один из них. Не только домик где родился и рос Николаев но и полноценный музей с хорошей экспозицией про космоснавтику в СССР. По организации все было хорошо. Я рекомендую эту прогулку - экскурсию

  • А
    Анна
    24 марта 2023
    Чувашско-марийский дуэт
    Экскурсовод Татьяна что-то перепутала, поэтому в 10.00 за нами никто не приехал. Но после звонка, Татьяна быстро нашла себе замену,
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    и за нами приехала Галина Васильевна. Это потрясающий экскурсовод - опытная, знающая, очень увлеченная. Много рассказала и показала. Экскурсия получилась интересная, насыщенная и живая. Спасибо огромное!

  • С
    Сергей
    18 июля 2021
    Город-сад - Мариинский Посад
    Замечательный город Мариинский посад узнали благодаря Наталье. Огромное спасибо ей за интересный рассказ. Очень понравился музей космонавтики.
  • М
    Майя
    19 июня 2021
    Город-сад - Мариинский Посад
    Потрясающая экскурсия! Если Вы хотите узнать Чувашию поближе, то очень рекомендую съездить на эту экскурсию. Обязателен к посещению краеведческий музей
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    Мариинского Посада, где собраны удивительнейшие артефакты разных веков. На обратном пути заехали также в Музей космонавтики в Шоршелы - маленький, уютный с удивительнейшими и ценнейшими экспонатами! Довольна экскурсией очень. Настоятельно рекомендую к посещению под руководством Натальи!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На весь день»

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  1. Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
  2. Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
  3. Город-сад - Мариинский Посад
  4. Чувашско-марийский дуэт
  5. Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
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  2. Монумент Матери
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  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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