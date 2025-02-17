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ещё зимой. С групповыми экскурсиями тяжеловато, но на Tripster.ru нашла Татьяну и отправилась с ней на прогулку. История и современность, культура и религия, сказания и факты - всё сплелось воедино. Татьяна так увлекательно и с душой обо всем этом рассказала, что частичка моего сердца навсегда осталась в этом крае с этим замечательным народом. Спасибо ей за это.