скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Чебоксарам! Узнайте об истории города, посетите знаковые места и насладитесь видами на Волгу
Начало: В районе театра оперы и балета
26 фев в 10:00
28 фев в 10:00
1100990₽ за человека
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Чебоксары: пешеходная экскурсия
Откройте тайны Чебоксар, прогуливаясь по Красной площади и набережной. Узнайте легенды и посетите первую церковь города
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
1000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 февраля 2025Огромная благодарность гиду за увлекательную экскурсию по исторической части города. Два часа пролетели на одном дыхании. Елена замечательный рассказчик, с
- ССтаростина14 февраля 2025Были сегодня на групповой экскурсии у Татьяны, нам все понравилось. Прохладно конечно в феврале у воды, но интересная история и
- ИИрина14 февраля 2025Замечательная экскурсия от замечательного гида! Что ещё надо одинокому туристу) А если серьёзно, то я приехала в Чебоксары впервые, да
- ФФарида7 февраля 2025Очень понравилась экскурссия, от экскурсовода Елены, всем рекомендую! Узнала очень много новой информации о городе Чебоксары, вообще о республике, о людях проживающих! Отличный экскурссовод!
- MMaksim4 февраля 2025Отличная экскурсия, спасибо!
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Московская набережная»
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