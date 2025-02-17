Московская набережная – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «Московская набережная» в Чебоксарах, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Пешая
скидка
10%
2 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Чебоксарам! Узнайте об истории города, посетите знаковые места и насладитесь видами на Волгу
Начало: В районе театра оперы и балета
26 фев в 10:00
28 фев в 10:00
1100990 за человека
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Пешая
9 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5500 за всё до 4 чел.
Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
Пешая
24 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Чебоксары: пешеходная экскурсия
Откройте тайны Чебоксар, прогуливаясь по Красной площади и набережной. Узнайте легенды и посетите первую церковь города
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
1000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 февраля 2025
    Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
    Огромная благодарность гиду за увлекательную экскурсию по исторической части города. Два часа пролетели на одном дыхании. Елена замечательный рассказчик, с
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    глубоким знанием материала и влюбленный в свой город и в свою профессию. Экскурсия не перегружена историческими датами и цифрами, но дает представление об основных этапах развития города и республики. В конце экскурсии были даны рекомендации по самостоятельному осмотру наиболее интересных достопримечательностей Чебоксар.

  • С
    Старостина
    14 февраля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
    Были сегодня на групповой экскурсии у Татьяны, нам все понравилось. Прохладно конечно в феврале у воды, но интересная история и
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    2,5 часа пролетели незаметно) мы успели не только узнать историю города, но и посетили несколько церквей, Введенский собор меня просто поразил своими сводами. Татьяна отвечала на все наши вопросы о местных блюдах и обычаях, а также давала рекомендации где что еще можно посмотреть или что посетить, огромное спасибо) Я думаю, экскурсия подойдет для любого возраста, главное одеваться по погоде)

    Были сегодня на групповой экскурсии у Татьяны, нам все понравилось. Прохладно конечно в феврале у водыБыли сегодня на групповой экскурсии у Татьяны, нам все понравилось. Прохладно конечно в феврале у водыБыли сегодня на групповой экскурсии у Татьяны, нам все понравилось. Прохладно конечно в феврале у воды
  • И
    Ирина
    14 февраля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия «От Сувара - к Чебоксарам»
    Замечательная экскурсия от замечательного гида! Что ещё надо одинокому туристу) А если серьёзно, то я приехала в Чебоксары впервые, да
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    ещё зимой. С групповыми экскурсиями тяжеловато, но на Tripster.ru нашла Татьяну и отправилась с ней на прогулку. История и современность, культура и религия, сказания и факты - всё сплелось воедино. Татьяна так увлекательно и с душой обо всем этом рассказала, что частичка моего сердца навсегда осталась в этом крае с этим замечательным народом. Спасибо ей за это.

  • Ф
    Фарида
    7 февраля 2025
    Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
    Очень понравилась экскурссия, от экскурсовода Елены, всем рекомендую! Узнала очень много новой информации о городе Чебоксары, вообще о республике, о людях проживающих! Отличный экскурссовод!
  • M
    Maksim
    4 февраля 2025
    Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия, спасибо!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Московская набережная»

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  3. Чебоксары: пешеходная экскурсия в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Введенский Собор
  5. Набережная
  6. Площадь Республики
  7. Парк Амазония
  8. Чебоксарский залив
  9. Свято-Троицкий монастырь
  10. Парк Победы
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в феврале 2025
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