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прекрасно нашла подход к нашему 12-летнему сыну. Для нас это было особенно важно: экскурсия была достаточно содержательной для взрослых, но при этом адаптирована к восприятию подростка — ему было действительно интересно, он слушал и задавал вопросы.

Наталия очень много знает, умеет интересно рассказывать и чувствует, когда нужно подробнее остановиться на каком-то моменте, а когда можно двигаться дальше. Прекрасный рассказчик и великолепный водитель — в дороге чувствовали себя спокойно и комфортно.

Спасибо Наталии за замечательный день в Чебоксарах! Благодаря ей мы не просто посмотрели город, а действительно узнали и почувствовали его. С удовольствием рекомендуем Наталию другим путешественникам и сами будем рады встретиться с ней снова!