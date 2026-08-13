Вы совершите путешествие во времени и узнаете, как складывалась история Чебоксар на протяжении столетий. Услышите о языческом прошлом чувашей и о местных традициях, обычаях и самобытной культуре.
Описание экскурсииМы с вами отправимся в путешествие по историческому центру города, в ходе которого вы узнаете немало интересных фактов, в частности, как с городом связаны Иван Грозный, архиепископ Гурий и Екатерина II. А также услышите о языческом прошлом чувашей и о местных традициях, обычаях и самобытной культуре. Наша экскурсия начнется от Красной площади и Чебоксарского Арбата, это центральный променад Чебоксар. Оцените вид на залив с Московского моста и со смотровой площадки архитектурной доминанты города — монумента Матери. Увидите самый длинный световой туннель России. И затем отправимся в историческую часть, увидим старые постройки, зайдем в Введенский собор и на смотровую площадку Важная информация: Автомобиль комфорт-класса Suzuki-Vitara
Ежедневно с 9:00 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь и Чебоксарский Арбат
- Монумент Матери-Покровительнице
- Введенский собор
- Московская набережная
- Самая старая действующая тюрьма России
- Памятники архитектуры в исторической части
- Балкон города (смотровая площадка)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Возможно увеличение время экскурсии за дополнительную плату
- Дегустация пива от чувашских частных пивоварен 570 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской округ Чебоксары, Ленинский район, Красная площадь, 5/2
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Автомобиль комфорт-класса Suzuki-Vitara
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод!
Наталия — настоящий профессионал и очень приятный человек. Экскурсия получилась интересной, насыщенной и познавательной, при этом информация была подана легко и увлекательно.
Отдельно хочется отметить, что Наталия
Наталия — настоящий профессионал и очень приятный человек. Экскурсия получилась интересной, насыщенной и познавательной, при этом информация была подана легко и увлекательно.
Отдельно хочется отметить, что Наталия
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Е
Приехали в Чебоксары впервые и конечно хотелось увидеть город и узнать его историю. Без помощи профессионала это невозможно, тем более за один день. Очень благодарны Спутнику, что с ним работают
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О
Экскурсия,, Влюбиться в Чебоксары" оправдывает своё название. Мы, действительно влюбились благодаря Наталии. Наталия профессионал своего дела, с какой любовью она рассказала про свой город. Время пролетело как один миг, а
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V
Брали индивидуальную авто экскурсию "Влюбиться в Чебоксары" с Наталией Жидковой. Наталия прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой город, эмоционально и профессионально-интересно поделилась с нами своей любовью. Благодарим за прекрасное времяпрепровождение. Вера и Софья.
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О
Мы действительно влюбились в Чебоксары. Благодаря Наталье увидели этот город со всех сторон и он со всех сторон прекрасен. Приезжайте не мимоходом, а на несколько дней, он того стоит!
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Е
Ознакомились с главными достопримечательностями города Чебоксар, очень впечатлил рассказ о народе чувашей экскурсовода Натальи, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!
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