Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам.



Это возможность познакомиться с «визитными карточками» города, кроме этого вы посетите Музея пива.



В музее вы окунётесь в историю хмельного напитка, выясните, почему государь Алексей Михайлович запрещал изготовление пива и его продажу, узнаете, где зародилась традиция пивоварения.