Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией

Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам

Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам.

Это возможность познакомиться с «визитными карточками» города, кроме этого вы посетите Музея пива.

В музее вы окунётесь в историю хмельного напитка, выясните, почему государь Алексей Михайлович запрещал изготовление пива и его продажу, узнаете, где зародилась традиция пивоварения.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией

Что вы увидите 🤩

  • Монумент «Мать-Покровительница»
  • Дом Федора Ефремова
  • Храм Михаила Архангела
  • Памятник Екатерине II
  • Сквер К. В. Иванова
  • Смотровая площадка
  • Набережная
  • Световой мост
  • Аллея Влюблённых
  • Нулевой километр
  • Свято-Троицкий мужской монастырь
  • Музей Пива

Что вас ожидает:

  • Вы познакомитесь с монументом «Мать-Покровительница», старинными улочками, смотровыми площадками с панорамами на Волжские просторы.
  • Далее предусмотрено посещение Музея пива. Этот напиток считается в Чувашии национальным, именно пиво наравне со сладостями туристы зачастую везут из Чебоксар друзьям.
  • В музее собраны любопытные коллекции пивных бутылок XIX века, кружек, кувшинов, пробок и этикеток разных времён. Немало сказано о старинных и современных рецептах пенного напитка. И естественно, после осмотра экспонатов гостей пригласят в специальный зал для проведения запоминающейся дегустации.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

Гиды В.
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