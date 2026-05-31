Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам. Это возможность познакомиться с «визитными карточками» города, кроме этого вы посетите Музея пива.



В музее вы окунётесь в историю хмельного напитка, выясните, почему государь Алексей Михайлович запрещал изготовление пива и его продажу, узнаете, где зародилась традиция пивоварения. 4.9 17 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Чебоксарах Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 17 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы познакомитесь с монументом «Мать-Покровительница», старинными улочками, смотровыми площадками с панорамами на Волжские просторы. Далее предусмотрено посещение Музея пива. Этот напиток считается в Чувашии национальным, именно пиво наравне со сладостями туристы зачастую везут из Чебоксар друзьям. В музее собраны любопытные коллекции пивных бутылок XIX века, кружек, кувшинов, пробок и этикеток разных времён. Немало сказано о старинных и современных рецептах пенного напитка. И естественно, после осмотра экспонатов гостей пригласят в специальный зал для проведения запоминающейся дегустации. Важная информация Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монумент «Мать-Покровительница»

Дом Федора Ефремова

Храм Михаила Архангела

Памятник Екатерине II

Сквер К.В. Иванова

Смотровая площадка

Набережная

Световой мост

Аллея Влюблённых

Нулевой километр

Свято-Троицкий мужской монастырь

Музей пива Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Дегустация пяти сортов пива (220 руб. /чел.)

Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.). Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.