Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам. Это возможность познакомиться с «визитными карточками» города, кроме этого вы посетите Музея пива.
В музее вы окунётесь в историю хмельного напитка, выясните, почему государь Алексей Михайлович запрещал изготовление пива и его продажу, узнаете, где зародилась традиция пивоварения.
В музее вы окунётесь в историю хмельного напитка, выясните, почему государь Алексей Михайлович запрещал изготовление пива и его продажу, узнаете, где зародилась традиция пивоварения.
Описание экскурсииВы познакомитесь с монументом «Мать-Покровительница», старинными улочками, смотровыми площадками с панорамами на Волжские просторы. Далее предусмотрено посещение Музея пива. Этот напиток считается в Чувашии национальным, именно пиво наравне со сладостями туристы зачастую везут из Чебоксар друзьям. В музее собраны любопытные коллекции пивных бутылок XIX века, кружек, кувшинов, пробок и этикеток разных времён. Немало сказано о старинных и современных рецептах пенного напитка. И естественно, после осмотра экспонатов гостей пригласят в специальный зал для проведения запоминающейся дегустации. Важная информация Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент «Мать-Покровительница»
- Дом Федора Ефремова
- Храм Михаила Архангела
- Памятник Екатерине II
- Сквер К.В. Иванова
- Смотровая площадка
- Набережная
- Световой мост
- Аллея Влюблённых
- Нулевой километр
- Свято-Троицкий мужской монастырь
- Музей пива
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Дегустация пяти сортов пива (220 руб. /чел.)
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый вечер. Экскурсия очень понравилась. Елена эрудированный экскурсовод. Рассказ ее был очень интересный, в то же время легкий, ненавязчивый. Подача материала доступная и запоминающаяся. Узнали очень много о чувашских обычаях,
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Е
Очень интересная,познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод Елена! Рассказывала,отвечала на вопросы. Всё вовремя. Нам понравилось,рекомендую!
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Е
Экскурсия и по городу и в Музей пива отлично. Многое узнала впервые. Дегустация не входит в состав экскурсии. Обманули. Взяли за свой счет, 300 рублей с человека. Поэтому осадочек остался. Название экскурсии без дегустации.
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Е
Отличная экскурсия, большое спасибо Елене за небанальную подачу. Несмотря на непогоду было очень интересно и познавательно!
В музее пива были проблемы с электричеством, сместилась очередь на посещение, поэтому в него не
В музее пива были проблемы с электричеством, сместилась очередь на посещение, поэтому в него не
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А
Прекрасная насыщенная и в тоже время не утомительная обзорная экскурсия! Спасибо гиду! Музей пива тоже очень интересная познавательная экскурсия! Пиво очень вкусное! Единственное место, где понравилось темное пиво! Рекомендую.
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П
Прекрасная насыщенная и в тоже время не утомительная обзорная экскурсия! Спасибо гиду! Музей пива тоже очень интересная познавательная экскурсия! Пиво очень вкусное! Единственное место, где понравилось темное пиво! Рекомендую.
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Входит в следующие категории Чебоксар
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