Вы познакомитесь с монументом «Мать-Покровительница», старинными улочками, смотровыми площадками с панорамами на Волжские просторы.
Далее предусмотрено посещение Музея пива. Этот напиток считается в Чувашии национальным, именно пиво наравне со сладостями туристы зачастую везут из Чебоксар друзьям.
В музее собраны любопытные коллекции пивных бутылок XIX века, кружек, кувшинов, пробок и этикеток разных времён. Немало сказано о старинных и современных рецептах пенного напитка. И естественно, после осмотра экспонатов гостей пригласят в специальный зал для проведения запоминающейся дегустации.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.