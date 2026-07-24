Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
«— Фольклорная программа с дегустацией пива — 15000 руб»
13 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от 8100 ₽ за всё до 3 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 4 чел.
На авто гида «Влюбиться в Чебоксары» с дегустацией пива (по желанию)
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской ок...
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
11 авг в 09:00
13 авг в 14:00
7275 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
«И естественно, после осмотра экспонатов гостей пригласят в специальный зал для проведения запоминающейся дегустации»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9150 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Брали индивидуальную авто экскурсию "Влюбиться в Чебоксары" с Наталией Жидковой. Наталия прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой город, эмоционально и профессионально-интересно поделилась с нами своей любовью. Благодарим за прекрасное времяпрепровождение. Вера и Софья.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ознакомились с главными достопримечательностями города Чебоксар, очень впечатлил рассказ о народе чувашей экскурсовода Натальи, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Приехали в Чебоксары впервые и конечно хотелось увидеть город и узнать его историю. Без помощи профессионала это невозможно, тем более
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия,, Влюбиться в Чебоксары" оправдывает своё название. Мы, действительно влюбились благодаря Наталии. Наталия профессионал своего дела, с какой любовью она
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Добрый вечер. Экскурсия очень понравилась. Елена эрудированный экскурсовод. Рассказ ее был очень интересный, в то же время легкий, ненавязчивый. Подача
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия и по городу и в Музей пива отлично. Многое узнала впервые. Дегустация не входит в состав экскурсии. Обманули. Взяли за свой счет, 300 рублей с человека. Поэтому осадочек остался. Название экскурсии без дегустации.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья редактирует маршрут экскурсии под личные предпочтения путешественников. Благодаря Наталье мы узнали практически всё про Чебоксары и влюбились в этот город.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень интересная,познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод Елена! Рассказывала,отвечала на вопросы. Всё вовремя. Нам понравилось,рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
T
Большое спасибо гиду Александру! Была заказана автомобильная экскурсия по городу. Встретил нас у отеля, показал наиболее значимые места. Очень дружелюбный,
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Остались очень довольны экскурсией, особое спасибо экскурсоводу! Прекрасное знание истории и большая любовь к своему городу и краю!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 94 отзыва в Чебоксарах в категории "С дегустацией"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «С дегустацией»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в августе 2026
Сейчас в Чебоксарах в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 7275 до 9150 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2026 год по теме «С дегустацией», 94 ⭐ отзыва, цены от 7275₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь