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за один день. Очень благодарны Спутнику, что с ним работают люди знающие и любящие город.

Мы влюбились не только в Чебоксара, но и в нашего гида Наталью. Комфортно и мобильно передвигались по городу, останавливались и гуляли по значимым местам. Наталья очень позитивный,эрудированный,весёлый и музыкальный человек, не только слушали историю, но и песни в ее исполнении Очень много зависит от человека, который в столь короткий срок может рассказать и показать столько нового и интересного. И нам очень повезло,что Наталья была нашим гидом. Очень рекомендую познакомиться с ней, а она познакомит вас с Чебоксарами.