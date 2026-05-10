Мои заказы

Экскурсии по набережной Челябинска

Найдено 2 экскурсии в категории «Набережная» в Челябинске, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Чайная хроника Челябинска с гидом-историком
Пешая
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Чайная хроника Челябинска с гидом-историком
Познакомиться с дореволюционным прошлым города и судьбами знаменитых челябинцев
Начало: На Кировке возле памятника добровольцам-танкистам
«На одном берегу — Заречье с храмом Святой Троицы и Свято-Симеоновским собором, на противоположном — исторический центр с купеческой застройкой и советским классицизмом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
7 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от 1400 ₽ за человека
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Прогуляться от набережной к площади Революции через главные исторически артерии
«На набережной у Исторического музея мы перенесёмся в 1736 год»
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Захарцев
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Поездка оставила самые яркие впечатления, как у старшего, так и у младшего поколения. Работа водителя и гида на высоте! Рекомендую.
Поездка оставила самые яркие впечатления, как у старшего, так и у младшего поколения. Работа водителя и гида на высоте! Рекомендую.
Поездка оставила самые яркие впечатления, как у старшего, так и у младшего поколения. Работа водителя и гида на высоте! Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Всё было хорошо, кроме того, что мы не поднимались на хребет Зюраткуль. Хотя в программе такой вариант не оговаривался. Уточняйте перед экскурсией!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Сама экскурсия приятная, по природным красивым локациям Урала. Но главное украшение экскурсии - это экскурсовод Ольга. Во время дороги мы
читать дальшеуменьшить

услышали столько интересного и нового для себя. Все было рассказано с такой душой, что не возможно не запомнить. Ольга, спасибо большое. Ваш рассказ сделал экскурсию незабываемой. А также огромное спасибо водителю Юрию Ивановичу за заботу и комфортное путешествие.

Вам был полезен этот отзыв?
О
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Огромное спасибо водителю Юрию Ивановичу и гиду Наталье Павловне! С Вами было интересно, комфортно и весело! Сняли 1 звезду за
читать дальшеуменьшить

«спартанские гигиенические условия» 😄- к имеющимся га озере туалетам можно было подойти только в противогазах, воспользоваться - вряд ли. В остальном - прекрасные виды, познавательные рассказы. Еще раз спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Г
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Хочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о Челябинской области и вообще о
читать дальшеуменьшить

Южном Урале. Организатор входит в положение, по нашей просьбе посетили ещё одну достопримечательность - Айские притёсы. Будем всем рекомендовать именно эту экскурсию именно с этим гидом. Полный восторг!

Хочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о Челябинской
Хочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о Челябинской
Хочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о Челябинской
Вам был полезен этот отзыв?
А
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Огромное спасибо нашему супер гиду Татьяне, она превратила этот маршрут в незабываемое путешествие! Рассказала очень интересные факты о нашем крае,
читать дальшеуменьшить

поделилась своим необыкновенным опытом в альпинизме! Маршрут не сложный, но очень увлекательный! Однозначно рекомендую всем увидеть наш край с высоты Зюраткуля!

Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Подъём на хребет несложный: сначала пологий прямо по деревянным дорожкам, потом вверх по тропе. Да, есть камни, но там натоптанная тропа, так что через них можно пройти. Виды с вершины завораживающие!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!+6
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид Наталья Павловна. Она просто
читать дальшеуменьшить

изюминка и находка. Столько интересных историй было рассказано, столько исторических фактов мы узнали в ходе экскурсии. В общем, без Натальи Павловны полностью прочувствовать это место не получилось бы. Она показала наиболее комфортный подъем на хребет Зюраткуль, не пришлось идти только по курумнику. Наталья Павловна много рассказала интересного о местных камнях и даже подарила нам несколько на память. Одна из лучших экскурсий по Уралу! Спасибо. Теперь буду советовать её друзьям и близким.

Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид
Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид
Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид
Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид+3
Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид
Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид
Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид
Вам был полезен этот отзыв?
Н
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Прекрасно провели время. Южный Урал очень интересное место. Сопровождающие нас гиды очень понравились, везде были с нами, прекрасно пообщались.
Подъем на саму вершину рекомендую только людям без сердечно-сосудистых заболеваний.
Остальным можно дойти до подножья
Вам был полезен этот отзыв?
И
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Марине и Яне за прекрасно организованную поездку. Зюраткуль - одно из красивейших высокогорных мест Южного
читать дальшеуменьшить

Урала с непредсказуемой погодой. . Были в сентябре, золотой осенью. Из-за погоды не удалось покорить вершину, так как в горах неожиданно выпал снег. Но это совершенно не испортило впечатление. Заснеженный лес имеет свое очарование. Получили удовольствие от интересной экскурсии и потрясающих видов.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Челябинске в категории "Набережная"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Чайная хроника Челябинска с гидом-историком;
  2. Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом.
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Кировка;
  2. Площадь Революции;
  3. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в августе 2026
Сейчас в Челябинске в категории "Набережная" можно забронировать 2 экскурсии от 1400 до 5950. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Челябинске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Челябинска. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026