Групповая
до 15 чел.
Чайная хроника Челябинска с гидом-историком
Познакомиться с дореволюционным прошлым города и судьбами знаменитых челябинцев
Начало: На Кировке возле памятника добровольцам-танкистам
«На одном берегу — Заречье с храмом Святой Троицы и Свято-Симеоновским собором, на противоположном — исторический центр с купеческой застройкой и советским классицизмом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
7 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от 1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Прогуляться от набережной к площади Революции через главные исторически артерии
«На набережной у Исторического музея мы перенесёмся в 1736 год»
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Поездка оставила самые яркие впечатления, как у старшего, так и у младшего поколения. Работа водителя и гида на высоте! Рекомендую.
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Всё было хорошо, кроме того, что мы не поднимались на хребет Зюраткуль. Хотя в программе такой вариант не оговаривался. Уточняйте перед экскурсией!
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Сама экскурсия приятная, по природным красивым локациям Урала. Но главное украшение экскурсии - это экскурсовод Ольга. Во время дороги мы
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О
Огромное спасибо водителю Юрию Ивановичу и гиду Наталье Павловне! С Вами было интересно, комфортно и весело! Сняли 1 звезду за
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Г
Хочется выразить особую благодарность экскурсоводу Светлане Геннадьевне. Экскурсия прошла просто чудесно, много нового узнали о Челябинской области и вообще о
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А
Огромное спасибо нашему супер гиду Татьяне, она превратила этот маршрут в незабываемое путешествие! Рассказала очень интересные факты о нашем крае,
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Отличный тур! Восторг! Спасибо большое за организацию!
Подъём на хребет несложный: сначала пологий прямо по деревянным дорожкам, потом вверх по тропе. Да, есть камни, но там натоптанная тропа, так что через них можно пройти. Виды с вершины завораживающие!
Подъём на хребет несложный: сначала пологий прямо по деревянным дорожкам, потом вверх по тропе. Да, есть камни, но там натоптанная тропа, так что через них можно пройти. Виды с вершины завораживающие!
+6
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Потрясающая экскурсия. Места очень красивые, комфортный трансфер до места, но особую роль здесь играет потрясающий гид Наталья Павловна. Она просто
+3
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Н
Прекрасно провели время. Южный Урал очень интересное место. Сопровождающие нас гиды очень понравились, везде были с нами, прекрасно пообщались.
Подъем на саму вершину рекомендую только людям без сердечно-сосудистых заболеваний.
Остальным можно дойти до подножья
Подъем на саму вершину рекомендую только людям без сердечно-сосудистых заболеваний.
Остальным можно дойти до подножья
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И
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Марине и Яне за прекрасно организованную поездку. Зюраткуль - одно из красивейших высокогорных мест Южного
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Всего 2 отзыва в Челябинске в категории "Набережная"
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Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Челябинску в августе 2026
Сейчас в Челябинске в категории "Набережная" можно забронировать 2 экскурсии от 1400 до 5950. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Челябинске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Челябинска. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026