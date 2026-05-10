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изюминка и находка. Столько интересных историй было рассказано, столько исторических фактов мы узнали в ходе экскурсии. В общем, без Натальи Павловны полностью прочувствовать это место не получилось бы. Она показала наиболее комфортный подъем на хребет Зюраткуль, не пришлось идти только по курумнику. Наталья Павловна много рассказала интересного о местных камнях и даже подарила нам несколько на память. Одна из лучших экскурсий по Уралу! Спасибо. Теперь буду советовать её друзьям и близким.