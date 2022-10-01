Город среди гор

Миасс атмосферный и интересный город, такие же тут и достопримечательности, созданные с любовью к своему краю. Миасс иногда называют «городом в золотой долине», т. к. здесь до сих пор добывают золото.

Вас очаруют горы, озера и хвойные леса в окрестностях города, и вы непременно захотите сюда вернуться снова.

Озеро Тургояк

Тургояк называют самым красивым и лучшим местом для отдыха в Челябинской области. Так же его называют «младшим братом Байкала», в чистоте воды и красоте природы Тургояк ничем не уступает.

Ниже вы можете ознакомиться со всеми местами, которые мы посетим. По вашему запросу, мы сможем посетить заповедник и некоторые музеи.

Важно:

000 руб. за трансфер из Челябинска входит в стоимость, доплачивать ничего не нужно.