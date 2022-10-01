Мы приедем из Челябинска и рассмотрим город Миасс от начала его пути до настоящего времени
Мы приедем из Челябинска и рассмотрим город Миасс от начала его пути до настоящего времени.
Посетим различные районы города у каждого из которых свое предназначение, своя специализация, своя архитектура.
Посетим природные достопримечательности. При перемещении из района старая часть (старуха) в центральный район возможно посещение Ильменского минералогического музея. Посещение озера Тургояк (второе по чистоте после Байкала) обязательно.
Посетим различные районы города у каждого из которых свое предназначение, своя специализация, своя архитектура.
Посетим природные достопримечательности. При перемещении из района старая часть (старуха) в центральный район возможно посещение Ильменского минералогического музея. Посещение озера Тургояк (второе по чистоте после Байкала) обязательно.
Что вас ожидает 🤩
- Старая часть города (в народе старуха)
- Царево-Алексеевский прииск (возможно с работающими драгами)
- Миасский краеведческий музей
- Обзорная точка на старую часть
- Ильменский заповедник (по запросу)
- Ильменский минералогический музей (по запросу)
- Автозаводская часть (включая улицу Победы и Орловскую)
- Стелла первый уральский автомобиль
- Инженерный корпус уральского автомобильного завода
- Музей «УралАЗ» (по запросу)
- Здание ГРЦ
- Район «машгородок»
- Озеро Тургояк (второе озеро по чистоте после Байкала)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город среди гор
Миасс атмосферный и интересный город, такие же тут и достопримечательности, созданные с любовью к своему краю. Миасс иногда называют «городом в золотой долине», т. к. здесь до сих пор добывают золото.
Вас очаруют горы, озера и хвойные леса в окрестностях города, и вы непременно захотите сюда вернуться снова.
Озеро Тургояк
Тургояк называют самым красивым и лучшим местом для отдыха в Челябинской области. Так же его называют «младшим братом Байкала», в чистоте воды и красоте природы Тургояк ничем не уступает.
Ниже вы можете ознакомиться со всеми местами, которые мы посетим. По вашему запросу, мы сможем посетить заповедник и некоторые музеи.
Важно:
000 руб. за трансфер из Челябинска входит в стоимость, доплачивать ничего не нужно.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Еда
- Дополнительные отклонения от маршрута
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Миасс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любое время, любой деньЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Я встречаю туристов сам
- Напишите где вы находитесь или свяжитесь через мессенджер
- Либо по телефону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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