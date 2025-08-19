Мои заказы

Развлечения в Челябинске

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Челябинске, цены от 1170 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
На машине
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архитектура Челябинска
Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Начало: На площади Революции
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
11 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест «Погоня за лекарством»
Погрузитесь в атмосферу приключений, разгадывая тайны Челябинска и спасая мир от вируса. Время на вашей стороне
Начало: У памятника-мавзолея В.И. Ленину
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1170 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
    Неплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере
    читать дальше

    на этом ресурсе) не велик.
    С удовольствием прогулялись компанией по местам, по маршруту квеста. Всё достаточно просто, не надо решать какие супер сложные задачи.

    Неплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере на этом ресурсе) не великНеплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере на этом ресурсе) не великНеплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере на этом ресурсе) не великНеплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере на этом ресурсе) не великНеплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере на этом ресурсе) не великНеплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере на этом ресурсе) не велик
  • Н
    Наталья
    10 июля 2025
    Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
    Понравился формат, нет привязки ко времени, учень удобно. Больше конечно на детей расчитанг, но мы тоже побродили с удовольствием. Кое-что так бы и ее увидели, если бы не квест. Если думаете как занять пару свободных часов, это отличный вариант.

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
  2. Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
  3. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  4. Мобильный квест в Челябинске «Погоня за лекарством от вируса»
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Ленину
  2. Сфера любви
  3. Площадь Революции
  4. Кировка
  5. Парк Таганай
  6. озеро Тургояк
  7. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в декабре 2025
Сейчас в Челябинске в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 1170 до 21 590. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Челябинске на 2025 год по теме «Развлечения», 128 ⭐ отзывов, цены от 1170₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль