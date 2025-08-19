Неплохой вариант, с учётом того, что у нас было мало времени, да и выбор экскурсий в Челябинске (по крайней мере

на этом ресурсе) не велик. С удовольствием прогулялись компанией по местам, по маршруту квеста. Всё достаточно просто, не надо решать какие супер сложные задачи.

Н Наталья

Понравился формат, нет привязки ко времени, учень удобно. Больше конечно на детей расчитанг, но мы тоже побродили с удовольствием. Кое-что так бы и ее увидели, если бы не квест. Если думаете как занять пару свободных часов, это отличный вариант.