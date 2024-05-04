1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами
Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 мая 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
- ЕЕлена24 апреля 2024Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
- ННадежда9 апреля 2024Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты составлены интересно. Много мелких интересных точек по пути. Алексей - прекрасный гид и водитель. Рекомендуем!
- ЕЕлена21 августа 2023Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день. Это было очень увлекательно! Путешествовали с
- ООльга18 августа 2023Здравствуйте, Женя. Экскурсия нам очень понравилась, очень интересно было слушать экскурсовода Светлану Григорьевну, узнали много нового о нашем крае, находились,
- ИИван15 августа 2023Большое спасибо Дарье за организацию прекрасной экскурсии на озеро Тургояк! Благодарность гиду Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Много интересного узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «озеро Тургояк»
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