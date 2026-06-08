Мои заказы

Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)

Увидеть город среди гор, старую ГЭС и стометровые скалы над рекой Ай
Вы исследуете Южный Урал с разных сторон: прогуляетесь по Сатке, где промышленная история соседствует с горными пейзажами, услышите шум воды у ГЭС «Пороги» и выйдете к Большим Притёсам над рекой Ай.
Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)
Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)
Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)

Описание экскурсии

Сатка

Вы увидите пряничные домики, гигантские кроссовки и скульптуру «Мыслитель» в уральской интерпретации. Узнаете о роли комбината «Магнезит» в жизни города и разберётесь, откуда в облике Сатки появилась красно-оранжевая палитра.

ГЭС «Пороги»

Её построили в 1910 году, и плотина работает до сих пор. Здесь индустриальная история соседствует с природой. У вас будет время осмотреть ГЭС и сделать фотографии.

Большие Притёсы

Вы выйдете к смотровой площадке над рекой Ай, где стометровые скалы повторяют изгибы русла. Для любителей ярких впечатлений рядом работает экстрим-парк «Грифон» — по желанию можно покачаться на качелях над пропастью, пройти по навесному мостику или прыгнуть с тарзанки.

Примерный тайминг

8:00–11:30 — дорога до Сатки
11:30–13:00 — Сатка
13:00–14:00 — обед в кафе
14:00–15:00 — переезд к ГЭС «Пороги»
15:00–16:00 — осмотр ГЭС и водопадов
16:00–17:30 — переезд к Большим Притёсам
17:30–18:30 — прогулка и фотостоп у каньона реки Ай
18:30–21:00 — возвращение в Челябинск

Организационные детали

  • Едем на минивэне, микроавтобусе или автобусе
  • Страховка от несчастного случая входит в стоимость. Обед оплачивается отдельно и по желанию — от 600 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Малахит»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда знает Урал как свои пять пальцев, и мы готовы показать его вам с самых неожиданных сторон. Что мы умеем: •знакомить с историей и культурой Урала так, чтобы вы сказали: «Вау,
читать дальшеуменьшить

а я и не знал!»; •удивлять даже бывалых путешественников яркими и необычными поездками; •принимать гостей со всего мира и делать так, чтобы они влюбились в наш край. Наши гиды — настоящие энтузиасты, которые постоянно учатся, ездят в новые места и заряжают своей энергией всех вокруг. Забудьте о скучных турах! Доверьтесь нам — и пусть ваше следующее приключение начнётся уже завтра.

Входит в следующие категории Челябинска

Похожие экскурсии на «Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)»

Челябинская Кировка и три столетия истории
Пешая
1.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Индивидуальная экскурсия по Челябинской Кировке погрузит в атмосферу трёх столетий истории города. Улица хранит секреты от уездного прошлого до современности
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
1.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 10:00
10 июн в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
10 июн в 08:00
16 июн в 08:00
21 590 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Челябинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Челябинске
5000 ₽ за человека