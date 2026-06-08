Увидеть город среди гор, старую ГЭС и стометровые скалы над рекой Ай
Вы исследуете Южный Урал с разных сторон: прогуляетесь по Сатке, где промышленная история соседствует с горными пейзажами, услышите шум воды у ГЭС «Пороги» и выйдете к Большим Притёсам над рекой Ай.
Описание экскурсии
Сатка
Вы увидите пряничные домики, гигантские кроссовки и скульптуру «Мыслитель» в уральской интерпретации. Узнаете о роли комбината «Магнезит» в жизни города и разберётесь, откуда в облике Сатки появилась красно-оранжевая палитра.
ГЭС «Пороги»
Её построили в 1910 году, и плотина работает до сих пор. Здесь индустриальная история соседствует с природой. У вас будет время осмотреть ГЭС и сделать фотографии.
Большие Притёсы
Вы выйдете к смотровой площадке над рекой Ай, где стометровые скалы повторяют изгибы русла. Для любителей ярких впечатлений рядом работает экстрим-парк «Грифон» — по желанию можно покачаться на качелях над пропастью, пройти по навесному мостику или прыгнуть с тарзанки.
Примерный тайминг
8:00–11:30 — дорога до Сатки 11:30–13:00 — Сатка 13:00–14:00 — обед в кафе 14:00–15:00 — переезд к ГЭС «Пороги» 15:00–16:00 — осмотр ГЭС и водопадов 16:00–17:30 — переезд к Большим Притёсам 17:30–18:30 — прогулка и фотостоп у каньона реки Ай 18:30–21:00 — возвращение в Челябинск
Организационные детали
Едем на минивэне, микроавтобусе или автобусе
Страховка от несчастного случая входит в стоимость. Обед оплачивается отдельно и по желанию — от 600 ₽
С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Малахит»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда знает Урал как свои пять пальцев, и мы готовы показать его вам с самых неожиданных сторон.
Что мы умеем:
•знакомить с историей и культурой Урала так, чтобы вы сказали: «Вау, читать дальшеуменьшить
а я и не знал!»;
•удивлять даже бывалых путешественников яркими и необычными поездками;
•принимать гостей со всего мира и делать так, чтобы они влюбились в наш край.
Наши гиды — настоящие энтузиасты, которые постоянно учатся, ездят в новые места и заряжают своей энергией всех вокруг.
Забудьте о скучных турах! Доверьтесь нам — и пусть ваше следующее приключение начнётся уже завтра.
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