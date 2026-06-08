Вы исследуете Южный Урал с разных сторон: прогуляетесь по Сатке, где промышленная история соседствует с горными пейзажами, услышите шум воды у ГЭС «Пороги» и выйдете к Большим Притёсам над рекой Ай.

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Описание экскурсии

Сатка

Вы увидите пряничные домики, гигантские кроссовки и скульптуру «Мыслитель» в уральской интерпретации. Узнаете о роли комбината «Магнезит» в жизни города и разберётесь, откуда в облике Сатки появилась красно-оранжевая палитра.

ГЭС «Пороги»

Её построили в 1910 году, и плотина работает до сих пор. Здесь индустриальная история соседствует с природой. У вас будет время осмотреть ГЭС и сделать фотографии.

Большие Притёсы

Вы выйдете к смотровой площадке над рекой Ай, где стометровые скалы повторяют изгибы русла. Для любителей ярких впечатлений рядом работает экстрим-парк «Грифон» — по желанию можно покачаться на качелях над пропастью, пройти по навесному мостику или прыгнуть с тарзанки.

Примерный тайминг

8:00–11:30 — дорога до Сатки

11:30–13:00 — Сатка

13:00–14:00 — обед в кафе

14:00–15:00 — переезд к ГЭС «Пороги»

15:00–16:00 — осмотр ГЭС и водопадов

16:00–17:30 — переезд к Большим Притёсам

17:30–18:30 — прогулка и фотостоп у каньона реки Ай

18:30–21:00 — возвращение в Челябинск

Организационные детали