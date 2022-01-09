Вас ожидают: ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби.
А также: замёрзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественным горным хребтам, посещение мест силы и сакральных комплексов.
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Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река КАТУНЬ.О. Патмос и Чемальская ГЭС
09.00-10.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также, мы можем Вас встретить:
07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Ленина-84, ТЦ «Апельсин»);
10:30 Встреча группы под городом Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой).
Заселение на турбазу по 2 человека в номер.
Прогулка к о. Патмос, где вы увидите часовню на острове, посередине реки Катунь. К часовне ведет живописный подвесной мост.
Ужин, глинтвейн и вечер знакомств.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: ужин.
- Экскурсии: 1. Знакомство с Алтаем; 2. О. Патмос и Чемальская ГЭС.
- Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 540 км.
Голубые озера «Глаза Катуни». Обряд исполнения желаний. Празднование Нового Года
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни».
И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
В качестве дополнительного мероприятия за дополнительную плату – поездка на брутальном снегоболотоходе «Сокол» в горы, стоимость – 6000 руб. за человека.
Подготовка к Новому Году.
Обряд исполнения желаний и ритуал у большого костра.
Праздничный ужин (оплачивается дополнительно - 4500 руб. за человека, подробное меню Вам направит менеджер), обмен подарками, встреча Нового года под бой курантов, глинтвейн в зимнем лесу у жаркого костра.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: завтрак, глинтвейн.
- Экскурсии: 1) Голубые озера – глаза Катуни; 2) Обряд исполнения желаний у костра.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Ущелье духов. Поселок мастеров Аскат
Поздний завтрак.
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
Далее, мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Ужин, настольные игры и вечернее общение на базе.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Посещение горнолыжного комплекса «Манжерок». Замерзший Камышлинский водопад
08.00-09.00 Завтрак.
09.00-10.10 Трансфер.
10:10-14:30 Сегодня мы посетим ультрасовременный горнолыжный комплекс «Манжерок», где каждый сможет найти себе занятие по душе.
Вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде или плюшках, совершить экскурсионный подъем на гондольном подъемнике, откуда открывается чарующая панорама гор, прокатиться на снегоходе, выпить авторского чая или глинтвейна в баре или ресторане с отличным видом, поучаствовать в анимационных активностях, которые подготовит горный курорт.
Пообедать вы сможете в одном из ресторанов или баров комплекса, либо, посетить шведскую линию в отеле 3* или 5*.
Все мероприятия и услуги на территории комплекса оплачиваются участниками самостоятельно.
Встреча группы в 14:30 на парковке около автобуса.
Далее, программа на выбор:
1 Вариант. Прогулка по заснеженному лесу к Камышлинскому водопаду.
14.30-15.10 Трансфер.
15.10-17.20 Экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
17.10-18.00 Трансфер на «Территорию счастья».
18.00-19.30 Авторский травяной чай с медом и мастер-класс около дровяной печи.
19.30-22.00 Прощальный ужин.
2 Вариант. Продолжение самостоятельного отдыха на горнолыжном курорте «Манжерок».
14.30-16.50 Самостоятельный отдых на горнолыжном курорте.
В 16:50 посадка в автобус на парковке.
16.50-18.00 Трансфер на «Территорию счастья».
18.00-19.30: Авторский травяной чай с медом и мастер-класс около дровяной печи.
19.30-22.00 Прощальный ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Камышлинский водопад; Отдых на ГЛК «Манжерок» (оплачивается дополнительно).
- Протяженность маршрута: на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер
07:00-08:00 Завтрак, сбор вещей, выезд из номеров.
08:00-11:30 Трансфер в заказник «Лебединый».
Место, где остаются на зимовку дикие лебеди-кликуны и утки.
11:30-12:30 Прогулка вдоль озера Светлое, где сквозь морозную дымку вы можете полюбоваться грациозными птицами и покормить их овсом.
На этом наш тур завершается.
Прощание участников друг с другом.
Далее, у Вас есть 3 Варианта программы, в зависимости от условий выезда/вылета и городов обратного вылета/выезда.
1 Вариант. Для тех, кто планирует остаться на ночлег в г. Горно-Алтайске или продолжить самостоятельный отдых в Республике Алтай.
12:30-14:30 Трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайска, трансфер до гостиницы «Игман» (рекомендуем забронировать там размещение, в случае ночлега в г. Горно-Алтайске).
Прощание участников.
2 Вариант. Для тех, кто планирует вылетать или выезжать из г. Барнаула.
12:30-13:30 Трансфер до г. Бийска.
13:30-14:30 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
14:30-16:30 (17:00) Трансфер Новоалтайска, ул. Дорожная-13, ГК «Облепиха».
Данная локация – большой придорожный комплекс с кафе, туалетами, зоной отдыха, магазином, сюда можно вызвать такси, которое доставит вас в необходимую точку г. Барнаула.
Обратите внимание! Находится под городом Барнаулом, но это не Барнаул, трансфер проходной, без заезда в сам город, примерное время в пути на такси от ГК «Облепиха» до аэропорта города Барнаула около 1 часа, такси оплачивается самостоятельно.
3 Вариант. Для тех, кто планирует вылетать или выезжать из г. Новосибирска.
12:00-13:00 Трансфер до г. Бийска.
13:00-14:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
14:00-21:30 Трансфер до г. Новосибирска, Ленина-84.
Прощание.
Рекомендуем разместиться в отеле «Маринс парк отель», вас доставят прямо к парковке данного отеля.
Проживание
Тур предусматривает проживание на уютной турбазе в Чемальском районе, двухместные номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- 54 700 руб. за 1 человека, при двухместном размещении «Стандарт» (душ и туалет в номере). Доплата за одноместное размещение 15 000 руб.
- 53 700 руб. за 1 человека, при трехместном размещении в семейном номере (душ и туалет в номере), 1 кровать общая, 1 односпальная.
- 49 900 руб. за 1 человека, при четырехместном размещении в семейном номере, 1 кровать «Дабл», 2 односпальные кровати (душ и туалет в номере).
Название турбазы станет известно ближе к дате начала тура, уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Турбаза
Тур предусматривает проживание на уютной турбазе в Чемальском районе, двухместное размещение, удобства в номере. Название турбазы станет известно ближе к дате начала тура, уточняйте при бронировании.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от города встречи и обратно (Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск)
- Питание - 4 завтрака
- Питание - 3 ужина
- Проживание на турбазе - 4 ночи
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа-и ж/д билеты в Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск и обратно
- Питание (обеды) - средний чек 850-1000 руб
- Услуги горнолыжного комплекса «Манжерок» согласно тарификации курорта
- Новогодний ужин - 4 500 руб. (ужин не обязательный, меню еще не готово)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий (Без каблуков!!). Главное, чтобы обувь была теплая и не скользила. Т. к на Алтае нет асфальта, ходим по тропинкам и каменистой поверхности. Можно взять теплые тапочки (удобно ходить в помещении);
Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и не продуваемой курткой), шапка теплая, шарф или балаклава, горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки.
Одежда: теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, обычные носки.
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен.
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка. шлёпки, купальник (если захотите купаться в Голубых озерах).
Основные вещи можно вести в чемодане Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(сухие варежки, кофта, вода или термос, фотоаппарат и тд).
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в морозную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем.
Из полезных, но не обязательных вещей:
Индивидуальный маленький термос,
Хоба или туристическая сидушка.
Сушилка для обуви Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии.
По поводу алкоголя (для кого актуально). Можно взять алкоголь с собой. Выбор в магазинах будет, но не большой.
Наличные деньги!!! На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Какие документы мне необходимо взять с собой?
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Какая нас ожидает погода в туре?
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия при желании Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды…
Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.