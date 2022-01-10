Чего стоит только ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби..
Вас также ожидают: замерзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественному хребту спящего дракона, посещение мест силы, сакральных комплексов и Телецкого озера.
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Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Камышлинский водопад
08.15-09.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также мы можем вас встретить:
- 07.00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);
- 10.30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
Трансфер пройдет по автодороге – Чуйский тракт (внесен в список 10-ти самых красивых дорог мира), сегодня мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.
Заселение в уютные номера, небольшой отдых после перелета.
Далее нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
В лесу (неподалеку от водопада) живут сотни пушистых кроликов, которые не боятся человека.
Ужин.
Вечер знакомств.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере (возможно трёх- и четырёхместное, по согласованию).
- Включено питание: ужин.
- Экскурсии: Прогулка до Камышлинского водопада.
- Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 540 км.
Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Во-второй половине дня Вас ждет прогулка до о. Патмос.
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.
Далее, пройдете по козьей тропе до старейшей в России ГЭС 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.
Подготовка к Новому году.
Новогодний вечер пройдет в уютном зале ресторана с ведущим, праздничным оформлением и шикарным банкетным столом с большим разнообразием блюд (стоимость банкетного ужина-8000-10000 руб., подробное меню направит менеджер).
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: завтрак.
- Экскурсии: Голубые озера – глаза Катуни. Камышлинский водопад.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Ущелье духов. Поселок мастеров Аскат
Поздний завтрак.
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.
Ужин и вечернее общение на базе.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Посещение ГЛК «Манжерок». Этнографическая экскурсия в аиле
Завтрак.
Выезд из номеров.
Далее поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах.
Чистое время на курорте около 2,5-3 часов + 1,0-0,5 часов на обед в ресторане или кафе.
Если катание Вам не нравится, то вы можете совершить экскурсионный подъем на гору в закрытом от ветра гондольном подъемнике. Также, на территории комплекса находится большое количество кафе, ресторанов и всевозможных развлечений для гостей курорта.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
13:30-16:30 После обеда мы совершим переезд в г. Горно-Алтайск.
Там сделаем остановку около колоритного алтайского аила, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и продегустируете местные блюда.
16:30-20:30 Переезд вдоль изгибов реки Бия к Телецкому озеру (160 км).
20:30-22:00: Ужин.
Заселение в усадьбу «Манул Кел» или аналогичную.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Отдых на ГЛК «Манжерок» (ски-пасс и аренда снаряжения оплачивается дополнительно), этнографическая экскурсия.
- Авто: 80 км. Пешком: 5 км
Телецкое озеро. Смотровая площадка Тилан-Туу
Завтрак.
Прогулка на смотровую площадку Тилан Туу, откуда открывается отличный вид на Телецкое озеро.
Посещение священного серебряного источника.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Прогулка до водопадов третьей речки.
Баня (русская на дровах), 4 часа на всех участников группы.
Ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: Тилан-Туу, Серебряный источник, водопады третьей речки.
- Авто: 180 км. Пешком: 2 км.
Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера по желанию
Завтрак.
Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя. Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий».
Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов. Трассы подходят как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.
Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно).
Возвращение на базу.
Прощальный ужин и общение в теплой компании.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Горнолыжный курорт; 2. Снегоходная прогулка по льду озера (оплачивается дополнительно).
- Протяженность маршрута: на автомобиле – 20 км, пешком – 3 км.
Сувенирные рынки. Обратный трансфер
09:00-10:00 Завтрак, сбор вещей, выезд из номеров.
10:00-14:00: Трансфер до Горно-Алтайска.
14:00-15:00 Обед в кафе Горно-Алтайска (оплачивается дополнительно).
Далее есть несколько вариантов программы:
1 Вариант. Если вы останавливаетесь на ночлег в г. Горно-Алтайске.
15:00-15:10 Трансфер до гостиницы «Игман», где мы рекомендуем Вам разместиться (оплата размещения – самостоятельно).
Завершение тура.
Самостоятельно в качестве дополнительной программы вы можете посетить смотровую площадку Тилан Туу, откуда открывается отличный вид на город.
В случае работы также очень рекомендуем посетить национальный музей им. Анохина.
2 Вариант. Если вы следуете до города Барнаула.
15:10-19:30 Трансфер г. Горно-Алтайск – Гостиничный комплекс «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная – 13).
Завершение тура.
Обратите внимание, трансфер проходной и не заезжает в сам город Барнаул!
Точка завершения маршрута находится в 1 часе езды до аэропорта города Барнаула, от гостиничного комплекса «Облепиха» вы можете заказать такси в аэропорт или на ж. д. вокзал города Барнаула.
3 Вариант. Если вы следуете до города Новосибирска.
15:10-23:30 Трансфер до города Новосибирска.
Завершение тура по адресу – г. Новосибирск, ул. Ленина-84, напротив железнодорожного вокзала.
На ночлег рекомендуем Вам остановиться в гостинице «Маринс парк отель» или в отеле «Парк Инн Рэдиссон», так как наше путешествие.
Проживание
Размещение будет происходить на 2-ух уютных турбазах по маршруту следования — в Майминском/Чемальском районе и на Телецком озере. В двухместных номерах с удобствами (возможно трех и четырехместное по запросу).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- 73 900 руб. за 1 человека, при двухместном размещении «стандарт» (душ и туалет в номере). Доплата за одноместное размещение 24 000 руб.
- 72 900 руб. за 1 человека, при трехместном размещении в семейном номере (душ и туалет в номере);
- 69 900 руб. за 1 человека, при четырехместном размещении в семейном номере (душ и туалет в номере).
Название турбаз уточняйте ближе к началу тура. Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту следования
Размещение в двухместных номерах с удобствами (возможно трех и четырехместное по запросу). Точное место размещение уточняйте при бронировании. Возможные турбазы: «Чегыш», «Горный Источник», усадьба «Манул Кел», турбаза «Аманул».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск - турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск
- Питание - 6 завтраков в кафе
- Питание - 5 ужинов в кафе
- Проживание на турбазах - 6 ночей
- Баня - 1 раз (4 часа на группу)
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск и обратно
- Питание (обеды) - средний чек 750-1000 руб
- Услуги горнолыжного комплекса прокат горных лыж или сноуборда на весь день - уточнять на сайтах горнолыжных курортов стоимость подъемника - уточнять на сайтах горнолыжных курортов
- Снегоходная прогулка по льду Телецкого озера - 8 000 руб
- Новогодний банкет - 8000-12000 рублей/взрослый. Участие в банкете обязательно при покупке тура, тк банкет забронирован на всю группу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий (Без каблуков!!). Главное, чтобы обувь была теплая и не скользила. Т. к на Алтае нет асфальта, ходим по тропинкам и каменистой поверхности. Можно взять теплые тапочки (удобно ходить в помещении);
Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и не продуваемой курткой), шапка теплая, шарф или балаклава, горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки.
Одежда: теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, обычные носки.
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен.
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка. шлёпки, купальник (если захотите купаться в Голубых озерах).
Основные вещи можно вести в чемодане Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(сухие варежки, кофта, вода или термос, фотоаппарат и тд).
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в морозную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем.
Из полезных, но не обязательных вещей:
Индивидуальный маленький термос,
Хоба или туристическая сидушка.
Сушилка для обуви Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии.
По поводу алкоголя (для кого актуально). Можно взять алкоголь с собой. Выбор в магазинах будет, но не большой.
Наличные деньги!!! На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Какие документы мне необходимо взять с собой?
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 750-1000 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Какая нас ожидает погода в туре?
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.