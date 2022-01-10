Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий (Без каблуков!!). Главное, чтобы обувь была теплая и не скользила. Т. к на Алтае нет асфальта, ходим по тропинкам и каменистой поверхности. Можно взять теплые тапочки (удобно ходить в помещении);

Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и не продуваемой курткой), шапка теплая, шарф или балаклава, горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки.

Одежда: теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, обычные носки.

Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен.

Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка. шлёпки, купальник (если захотите купаться в Голубых озерах).

Основные вещи можно вести в чемодане Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.

Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(сухие варежки, кофта, вода или термос, фотоаппарат и тд).

Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в морозную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем.

Из полезных, но не обязательных вещей:

Индивидуальный маленький термос,

Хоба или туристическая сидушка.

Сушилка для обуви Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии.

По поводу алкоголя (для кого актуально). Можно взять алкоголь с собой. Выбор в магазинах будет, но не большой.

Наличные деньги!!! На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.