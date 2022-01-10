Новогодняя жемчужина Алтая

Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить незабываемый Новый Год.

Чего стоит только ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби..

Вас также ожидают: замерзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественному хребту спящего дракона, посещение мест силы, сакральных комплексов и Телецкого озера.
5
3 отзыва
Новогодняя жемчужина Алтая
Новогодняя жемчужина Алтая
Новогодняя жемчужина Алтая
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Камышлинский водопад

08.15-09.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.

Также мы можем вас встретить:

  • 07.00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);
  • 10.30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).

Трансфер пройдет по автодороге – Чуйский тракт (внесен в список 10-ти самых красивых дорог мира), сегодня мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.

Заселение в уютные номера, небольшой отдых после перелета.

Далее нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.

В лесу (неподалеку от водопада) живут сотни пушистых кроликов, которые не боятся человека.

Ужин.

Вечер знакомств.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере (возможно трёх- и четырёхместное, по согласованию).
  • Включено питание: ужин.
  • Экскурсии: Прогулка до Камышлинского водопада.
  • Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 540 км.
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Камышлинский водопадЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Камышлинский водопадЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Камышлинский водопад
2 день

Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС

Завтрак.

Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Во-второй половине дня Вас ждет прогулка до о. Патмос.

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.

Далее, пройдете по козьей тропе до старейшей в России ГЭС 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.

Подготовка к Новому году.

Новогодний вечер пройдет в уютном зале ресторана с ведущим, праздничным оформлением и шикарным банкетным столом с большим разнообразием блюд (стоимость банкетного ужина-8000-10000 руб., подробное меню направит менеджер).

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
  • Включено питание: завтрак.
  • Экскурсии: Голубые озера – глаза Катуни. Камышлинский водопад.
  • Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭСГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭСГолубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос и Чемальская ГЭС
3 день

Ущелье духов. Поселок мастеров Аскат

Поздний завтрак.

Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.

В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

Обед (оплачивается дополнительно).

В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.

Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.

Ужин и вечернее общение на базе.

  • Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
  • Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Ущелье духов. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Поселок мастеров Аскат
4 день

Посещение ГЛК «Манжерок». Этнографическая экскурсия в аиле

Завтрак.

Выезд из номеров.

Далее поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах.

Чистое время на курорте около 2,5-3 часов + 1,0-0,5 часов на обед в ресторане или кафе.

Если катание Вам не нравится, то вы можете совершить экскурсионный подъем на гору в закрытом от ветра гондольном подъемнике. Также, на территории комплекса находится большое количество кафе, ресторанов и всевозможных развлечений для гостей курорта.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

13:30-16:30 После обеда мы совершим переезд в г. Горно-Алтайск.

Там сделаем остановку около колоритного алтайского аила, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и продегустируете местные блюда.

16:30-20:30 Переезд вдоль изгибов реки Бия к Телецкому озеру (160 км).

20:30-22:00: Ужин.

Заселение в усадьбу «Манул Кел» или аналогичную.

  • Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Отдых на ГЛК «Манжерок» (ски-пасс и аренда снаряжения оплачивается дополнительно), этнографическая экскурсия.
  • Авто: 80 км. Пешком: 5 км
Посещение ГЛК «Манжерок». Этнографическая экскурсия в аилеПосещение ГЛК «Манжерок». Этнографическая экскурсия в аилеПосещение ГЛК «Манжерок». Этнографическая экскурсия в аиле
5 день

Телецкое озеро. Смотровая площадка Тилан-Туу

Завтрак.

Прогулка на смотровую площадку Тилан Туу, откуда открывается отличный вид на Телецкое озеро.

Посещение священного серебряного источника.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Прогулка до водопадов третьей речки.

Баня (русская на дровах), 4 часа на всех участников группы.

Ужин.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: Тилан-Туу, Серебряный источник, водопады третьей речки.
  • Авто: 180 км. Пешком: 2 км.
Телецкое озеро. Смотровая площадка Тилан-ТууТелецкое озеро. Смотровая площадка Тилан-Туу
6 день

Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера по желанию

Завтрак.

Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя. Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий».

Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов. Трассы подходят как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.

Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно).

Возвращение на базу.

Прощальный ужин и общение в теплой компании.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Горнолыжный курорт; 2. Снегоходная прогулка по льду озера (оплачивается дополнительно).
  • Протяженность маршрута: на автомобиле – 20 км, пешком – 3 км.
Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера по желаниюГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера по желанию
7 день

Сувенирные рынки. Обратный трансфер

09:00-10:00 Завтрак, сбор вещей, выезд из номеров.

10:00-14:00: Трансфер до Горно-Алтайска.

14:00-15:00 Обед в кафе Горно-Алтайска (оплачивается дополнительно).

Далее есть несколько вариантов программы:

1 Вариант. Если вы останавливаетесь на ночлег в г. Горно-Алтайске.

15:00-15:10 Трансфер до гостиницы «Игман», где мы рекомендуем Вам разместиться (оплата размещения – самостоятельно).

Завершение тура.

Самостоятельно в качестве дополнительной программы вы можете посетить смотровую площадку Тилан Туу, откуда открывается отличный вид на город.

В случае работы также очень рекомендуем посетить национальный музей им. Анохина.

2 Вариант. Если вы следуете до города Барнаула.

15:10-19:30 Трансфер г. Горно-Алтайск – Гостиничный комплекс «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная – 13).

Завершение тура.

Обратите внимание, трансфер проходной и не заезжает в сам город Барнаул!

Точка завершения маршрута находится в 1 часе езды до аэропорта города Барнаула, от гостиничного комплекса «Облепиха» вы можете заказать такси в аэропорт или на ж. д. вокзал города Барнаула.

3 Вариант. Если вы следуете до города Новосибирска.

15:10-23:30 Трансфер до города Новосибирска.

Завершение тура по адресу – г. Новосибирск, ул. Ленина-84, напротив железнодорожного вокзала.

На ночлег рекомендуем Вам остановиться в гостинице «Маринс парк отель» или в отеле «Парк Инн Рэдиссон», так как наше путешествие.

Проживание

Размещение будет происходить на 2-ух уютных турбазах по маршруту следования — в Майминском/Чемальском районе и на Телецком озере. В двухместных номерах с удобствами (возможно трех и четырехместное по запросу).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • 73 900 руб. за 1 человека, при двухместном размещении «стандарт» (душ и туалет в номере). Доплата за одноместное размещение 24 000 руб.
  • 72 900 руб. за 1 человека, при трехместном размещении в семейном номере (душ и туалет в номере);
  • 69 900 руб. за 1 человека, при четырехместном размещении в семейном номере (душ и туалет в номере).

Название турбаз уточняйте ближе к началу тура. Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Турбазы по маршруту следования

6 ночей

Размещение в двухместных номерах с удобствами (возможно трех и четырехместное по запросу). Точное место размещение уточняйте при бронировании. Возможные турбазы: «Чегыш», «Горный Источник», усадьба «Манул Кел», турбаза «Аманул».

Турбазы по маршруту следованияТурбазы по маршруту следованияТурбазы по маршруту следованияТурбазы по маршруту следованияТурбазы по маршруту следованияТурбазы по маршруту следованияТурбазы по маршруту следованияТурбазы по маршруту следования

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск - турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск
  • Питание - 6 завтраков в кафе
  • Питание - 5 ужинов в кафе
  • Проживание на турбазах - 6 ночей
  • Баня - 1 раз (4 часа на группу)
  • Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
  • Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск и обратно
  • Питание (обеды) - средний чек 750-1000 руб
  • Услуги горнолыжного комплекса прокат горных лыж или сноуборда на весь день - уточнять на сайтах горнолыжных курортов стоимость подъемника - уточнять на сайтах горнолыжных курортов
  • Снегоходная прогулка по льду Телецкого озера - 8 000 руб
  • Новогодний банкет - 8000-12000 рублей/взрослый. Участие в банкете обязательно при покупке тура, тк банкет забронирован на всю группу
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий (Без каблуков!!). Главное, чтобы обувь была теплая и не скользила. Т. к на Алтае нет асфальта, ходим по тропинкам и каменистой поверхности. Можно взять теплые тапочки (удобно ходить в помещении);

Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и не продуваемой курткой), шапка теплая, шарф или балаклава, горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки.

Одежда: теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, обычные носки.

Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен.

Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка. шлёпки, купальник (если захотите купаться в Голубых озерах).

Основные вещи можно вести в чемодане Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.

Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(сухие варежки, кофта, вода или термос, фотоаппарат и тд).

Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в морозную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем.

Из полезных, но не обязательных вещей:

Индивидуальный маленький термос,

Хоба или туристическая сидушка.

Сушилка для обуви Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии.

По поводу алкоголя (для кого актуально). Можно взять алкоголь с собой. Выбор в магазинах будет, но не большой.

Наличные деньги!!! На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.

Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?

Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.

Какие документы мне необходимо взять с собой?

Для граждан РФ:

– Действующий внутренний или заграничный паспорт

– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)

– Полис обязательного медицинского страхования

Для иностранных граждан:

– Оформленную визу (если она требуется)

– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)

Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?

Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 750-1000 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.

Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.

Какая нас ожидает погода в туре?

Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
10 янв 2022
Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
А
11 мар 2025
Тур организован на высоком уровне. В программу включены живописные локации, гид - профессионал в своем деле, проживание на комфортабельных базах со всеми удобствами в красивейших местах
А
12 янв 2025
Все организовано было хорошо.
Все организовано было хорошо.Все организовано было хорошо.

Похожие туры из Чемала

Зимний Алтай
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Зимний Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
31 окт в 10:00
1 янв в 10:00
72 500 ₽ за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
На автобусе
Конные прогулки
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
59 900 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
На автобусе
Конные прогулки
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
18 мая в 10:00
25 мая в 10:00
115 900 ₽ за человека