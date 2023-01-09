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Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров Патмос и Чемальская ГЭС
08.15-09.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также мы можем вас встретить:
- 07:00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);
- 10:30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.
Заселение на турбазу по 2 человека в номер.
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.
Далее, пройдете по козьей тропе к старейшей в России ГЭС 30-ых годов.
Ужин.
Вечер знакомств.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере (возможно трёх- и четырёхместное, по согласованию).
- Включено питание: ужин.
- Экскурсии: 1. Ознакомительная экскурсия; 2. О. Патмос и Чемальская ГЭС.
- Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 520 км.
Голубые озёра «Глаза Катуни». Камышлинский водопад. Обряд исполнения желаний
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее, мы прогуляемся по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому, прогулка занимает 2 часа, необходима удобная обувь.
Возвращение на базу.
Подготовка к новому году.
Мастер-класс в кафе.
Глинтвейн в лесу.
Обряд исполнения желаний у костра.
Новогодний ужин в кафе (оплачивается дополнительно, 4500 руб. за человека, по желанию).
Встреча Нового года.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: завтрак.
- Экскурсии: 1 Голубые озера; 2 Прогулка до Камышлинского водопада;
- Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Горнолыжный комплекс «Манжерок»
Поздний завтрак.
Первая половина дня - отдых после торжества.
Во-второй половине дня мы отправимся в суперсовременный горнолыжный комплекс «Манжерок».
Здесь вы сможете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, коньках.
Если катание Вас не привлекает, то вы можете совершить экскурсионный подъем на гондольном подъемнике к вершине горы Синюха, откуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь, горы и озера.
Также, на территории курорта находится множество кафе, ресторанов и различных развлечений для взрослых и детей.
Примечание: оплата подъёмника, аренда снаряжения производится за собственный счет, дополнительно, на месте, согласно прайсу курорта.
Вечер творчества и настольных игр в теплой душевной компании.
Ужин у очага.
- Экскурсии: Посещение горнолыжного курорта «Манжерок».
- Размещение: турбаза, двухместное размещение (возможно трехместное и четырехместное, по запросу), удобства в номере.
- Включено питание: завтрак, ужин.
Ущелье духов. Посёлок мастеров Аскат
Завтрак.
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах, создадим свою этно-группу, пройдем звукотерапию тибетскими поющими чашами.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 5 км.
Зубровый заказник. Природный парк Уч Энмек. Концерт горлового пения
Завтрак, сбор вещей, сдача номеров.
Сегодня мы уезжаем в другой район Республики Алтай – Улаганский. В пути вы посетите Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).
Вы сможете увидеть этих величественных животных и угостить их яблоками.
Далее наша дорога будет лежать через Семинский перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского резерва и большой сувенирный рынок.
Обед (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек.
Вы познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест Алтая, увидите древнейшие археологические памятники и знаменитый Башадарский полумесяц, над загадкой которого ученые до сих пор ломают голову.
Концерт горлового пения.
Трансфер по Чуйскому тракту, вы отправитесь в приграничные территории с Монголией.
Заселение на турбазу «Речные земли».
Ужин в кафе.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Зубровый заказник; 2. Природный парк «Уч Энмек».
- Протяженность маршрута на автомобиле – 180 км, пешком – 3 км.
Путешествие по Чуйскому тракту
Утренний кофе и завтрак с видом на заснеженные елки.
В первой половине дня мы совершим прогулку до водопада Ширлак.
Далее, отыщем древний путь, по которому ездили торговцы в Монголию и полюбуемся панорамой реки Чуя.
Совершим экскурсию по комплексу наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось свыше 5000 петроглифов, от каменного века, до наших дней.
Посетим место силы на слиянии двух бурных рек – Катуни и Чуи.
Ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: Слияние Чуи и Катуни; Петроглифы Калбак-Таш; Водопад Ширлак.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 170 км, пешком – 4 км.
Красные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина реки Чулышман
Завтрак.
Мы отправимся по необыкновенно красивому маршруту через узкое ущелье между скал.
Посещение Красных ворот, ртутного озера.
Преодолев Улаганский перевал, мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских царей. По оценкам ученых, возраст некоторых курганов более 20 000 лет.
Обед — ланч-боксы.
После этого мы посетим одно из самых красивых мест Горного Алтая – долину реки Чулышман. Оттуда открываются потрясающие виды на горы!
Обратное возвращение.
Ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Красные ворота; 2. Оз. Киделю; 3. Пазырыкские курганы; 4. Кату-Ярык.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 200 км, пешком – 3 км.
Гейзерное озеро. Прогулка по льду замерзшей реки Чуя
Завтрак.
Прогулка к гейзерному озеру (потаенному). На дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.
Осмотр панорамы Северо-Чуйского хребта и прогулка прямо по зеленому льду реки Чуя в сторону Маашейского ледника.
Обед (оплачивается дополнительно).
Посещение Чуйской степи и поселка Кош-Агач.
Рождественский ужин, гадания.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Гейзерное озеро; 2. Панорама Северо-Чуйского хребта; 3. Прогулка по льду реки Чуя.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 30 км, пешком – 5 км.
Ильгуменские пороги. Обратный трансфер
07:00-08:00 Завтрак.
Выезд из номеров.
08:00-16:30 Обратное возвращение по Чуйскому тракту с остановками в красивых местах и прогулкой до эффектных Ильгуменских порогов.
Обед по пути следования (оплачивается самостоятельно).
Приезд в г. Горно-Алтайск.
Далее, трансферная программа на выбор, в зависимости от города Вашего обратного вылета:
1 Вариант. Если вы планируете улететь утренними рейсами на следующий день от города Горно-Алтайска.
16:30-16:45 Переезд по г. Горно-Алтайску до гостиницы «Игман».
Прощание с участниками и завершение тура.
Рекомендуем заранее забронировать себе номер в отеле (стоимость номера не входит в стоимость тура).
2 Вариант. Если вы планируете улететь/уехать на следующий день утренними рейсами от г. Барнаула.
16:45-20:45 Трансфер от г. Горно-Алтайска до г. Новоалтайска (ул. Дорожная 13). Придорожный комплекс «Облепиха», находится под Барнаулом.
Обратите внимание, т. к. трансферный автобус проходной, то заезд в сам город Барнаул не осуществляется.
От комплекса «Облепиха» до города Барнаула вы сможете добраться на такси, время в пути 40 минут-1 час.
Рекомендуем разместиться в гостинице «Аэропорт» или гостинице «Барнаул» (такси до отеля и размещение в отеле оплачивается самостоятельно).
3 Вариант. Если вы планируете улететь/уехать на следующий день ночными или утренними рейсами от г. Новосибирска.
16:45-00:30 Трансфер от г. Горно-Алтайска до города г. Новосибирска, остановка на ул. Вокзальная магистраль-1.
Рекомендуем разместиться в гостинице «Маринс парк отель» (размещение в отеле оплачивается самостоятельно).
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание на двух турбазах.
Доплата за одноместное размещение в номере – 30 000 руб.
Ниже представлены возможные варианты проживания, чтобы узнать на какой именно турбазе вы будете размещаться в туре, уточните у менеджера при бронировании.
Варианты проживания
Турбаза «Территория Счастья»
Двухместное размещение, удобства в номере.
Горный отель «Речные земли»
Двухместное размещение, удобства в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск - турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск (1240 км)
- Питание - 8 завтраков
- Питание - 7 ужинов (кроме банкетного)
- Проживание на турбазах - 8 ночей
- Баня - 1 раз
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание (обеды) - средний чек 750-1200 руб
- Услуги горнолыжного комплекса оплачиваются согласно прайсам ГЛК "Манжерок" и ГЛК "Телецкий"
- Банкетный ужин (Новогодняя ночь) - от 4 500 руб. ((ужин не обязательный, меню ещё не готово)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий (Без каблуков!!). Главное, чтобы обувь была теплая и не скользила. Т. к на Алтае нет асфальта, ходим по тропинкам и каменистой поверхности. Можно взять теплые тапочки (удобно ходить в помещении);
Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и не продуваемой курткой), шапка теплая, шарф или балаклава, горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки.
Одежда: теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, обычные носки.
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен.
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка. шлёпки, купальник (если захотите купаться в Голубых озерах).
Основные вещи можно вести в чемодане Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(сухие варежки, кофта, вода или термос, фотоаппарат и тд).
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в морозную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем.
Из полезных, но не обязательных вещей:
Индивидуальный маленький термос,
Хоба или туристическая сидушка.
Сушилка для обуви Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии.
По поводу алкоголя (для кого актуально). Можно взять алкоголь с собой. Выбор в магазинах будет, но не большой.
Наличные деньги!!! На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Какие документы мне необходимо взять с собой?
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Какая нас ожидает погода в туре?
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Юля замечательный гид, столько сказок и легенд я слышала только в детстве. Юле очень нравится