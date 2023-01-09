1 день

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров Патмос и Чемальская ГЭС

08.15-09.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.

Также мы можем вас встретить:

07:00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);

10:30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).

Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.

Заселение на турбазу по 2 человека в номер.

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.

Далее, пройдете по козьей тропе к старейшей в России ГЭС 30-ых годов.

Ужин.

Вечер знакомств.