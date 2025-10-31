Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Черняховске

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Черняховске, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Открыть Черняховск с коренным жителем
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Пешая
2 часа
3 отзыва
Квест
до 8 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
4300 ₽ за всё до 8 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
Начало: У памятника Барклаю де Толли
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    31 октября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Сначала переживали, что мы тут будем делать в маленьком городке 4часа. Буквально через 15 минут нам стало супер-комфортно! Максим замечательный!!!
    читать дальше

    Не могли расстаться! Экскурсия растянулась 😂😂😂Прекрасный город! Стал! А с его помощью ещё прекраснее! Настоящий патриот(или, как сейчас называют-урбанофил))) своего города. Приезжайте, наслаждайтесь! Лучше на подольше, чем наша однодневная экскурсия. Максим предлагает прокатиться по близлежащим городам. Очень хотим! Обязательно запланируем и приедем! 🤗🤗🤗 До сих пор пытаемся найти ответки на его вопросики)) но это спойлер! Не открываем все его секреты! А их много!!! ✌️👍😂

    Сначала переживали, что мы тут будем делать в маленьком городке 4часа. Буквально через 15 минут нам
  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    Ночной Черняховск: очарование и жуть
    Доброе утро. Хочу оставить отзыв, о вечерней экскурсии "Черняховск: очарование и жуть" с Максимом.
    Это была очень впечатляющая прогулка, с моментами
    читать дальше

    поездки на машине. Максим прекрасный экскурсовод, было очень интересно его слушать, его подкованность и знание города впечатляют. Это экскурсия была больше похожа на дружескую встречу. Без Максима мы бы ничего о Черняховске не узнали. Были в таких сакральных местах, мне кажется, что местные жители про них и не знают. Спасибо Максиму за познание и путешествие по Черняховску. Будем ещё обращаться к нему, чтобы узнать область.

  • а
    анна
    26 октября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Были на экскурсии 25 октября 2025г. Все,что было в описании экскурсии,совпало. Спасибо Максиму за интереснейший рассказ о Черняховске. Он водил
    читать дальше

    нас по улочкам,куда сами мы бы не добрались. Живописные немецкие дома,кирха,история города. Максим старался влюбить нас в свой город и это ему удалось. После пешей прогулки мы выпили кофе и началась экскурсия на автомобиле. Время пролетело незаметно.,хотя экскурсия продолжалась 4часа. Мы остались очень довольны.

  • С
    Саша
    30 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Хотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит свою Родину. Всего лишь за
    читать дальше

    несколько часов прогулки по старинным улицам полных историй и рассказов из прошлого и настоящего, его любовь заразила и нас. Он показал нам сердце Черняховска и даже позволил к нему прикоснуться.
    Спасибо Вам, за этот прекрасный день!
    Спасибо Вам, за этот прекрасный день!

    Хотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит своюХотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит своюХотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит своюХотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит своюХотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит своюХотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит своюХотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит своюХотим поблагодарить Максима за удивительный день в городе Черняховск. Этот человек действительно всей душой любит свою
  • Н
    Наталья
    29 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Маленький городок и целая эпоха - Черняховск разный.
    Максим его любит, гордится им и делится своим чувством.

    Очень хорошая экскурсия.
  • А
    Анна
    17 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Очень понравилась экскурсия с Максимом. Мы были второй раз в Черняховске, но с экскурсией взглянули на город как будто бы
    читать дальше

    впервые. Было очень интересно и познавательно и в плане исторических фактов, и в плане архитектуры. Максим сумел завлечь наше внимание и время экскурсии пролетело незаметно.

    Очень понравилась экскурсия с Максимом. Мы были второй раз в Черняховске, но с экскурсией взглянули на
  • Е
    Елена
    6 сентября 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Превосходная экскурсия.
    Максим - замечательный гид, искренне любящий свой город и передающий эти чувства своим подопечным.
    Влюбились в город после этой экскурсии и, конечно, еще вернемся сюда.
    Превосходная экскурсияПревосходная экскурсияПревосходная экскурсияПревосходная экскурсияПревосходная экскурсияПревосходная экскурсияПревосходная экскурсияПревосходная экскурсия
  • О
    Оксана
    31 августа 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Потрясающая экскурсия в компании Максима, который влюблён в свой город и знает про него всё. Настолько было легко и увлекательно,
    читать дальше

    что у нас создалось впечатление, что это встреча не с городом, а с давним другом. Всё потому, что Максим знакомит с городом, не отделяя его историю от жителей. Первый раз были на экскурсии в таком формате! И нам это очень понравилось! А мы уже бывалые туристы. Отдельное спасибо Максиму за внимательное отношение к своим гостям. Нам было очень комфортно и удобно. Надеемся на новую встречу с Максимом и прекрасным Черняховском

  • И
    Ирина
    18 августа 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Прекрасная прогулка с прекрасным гидом. Содержательно и интересно.
  • О
    Ольга
    8 августа 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    06.08. побывали в г. Черняховск с гидом Максимом. Максим житель города, который он любит всей душой. Свою любовь, знания о городе и заповедные уголки показывает своим гостям. Очень душевная поездка с приобретенными новыми впечатлениями и знаниями. Очень рекомендую.
  • М
    Марина
    3 августа 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Максим-настоящий патриот своего края. Сразу видно насколько он любит свой город. Он прекрасно знает историю своего края. Черняховск- это его
    читать дальше

    Родина и он понимает и ценит город на уровне эмоций, звуков и запахов.. -это, конечно, бесценно, редко встретишь эксурсовода настолько влюбленного в свой город. Эрудиция Максима вызывает уважение, он настоящий краевед, готовый рассказать, практически, о любом историческом объекте. В своей экскурсии он постоянно обращается к воспоминаниям бывших жителей города, возвращая вас таким образом в атмосферу Инстербурга прошлого века. Сообщая любопытные факты из истории города, Максим периодически загадывает загадки, превращая экскурсию в занимательный квест. Он очень доброжелательный, предупредительный человек. Оставляет самое приятное впечатление.

  • М
    Михаил
    3 августа 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    19 июля 2025 года посетили чудесный, красивый, ухоженный город Черняховск.
    Экскурсия "Открыть Черняховск с коренным жителем".
    Сопровождал нас гид Максим. Прекрасное знание
    читать дальше

    города, хорошо посталенная речь, отличное чувство юмора. Нам были показаны места, которые в обычной туристической группе остаются без внимания. Экскурсия проходила пешим маршрутом и на машине., Максим очень хороший водитель. Никуда не торопились, отдыхали по пути следования, все было очень хорошо. Максим дал нам возможность выпить хороший кофе и съесть вкуснейшие круасаны.
    В конце нашей экскурсии нам был сделан очень милый и трогательный подарок. В этом отзыве не скажу, что это было, дабы не раскрывать секрет, скажу только, что нам было очень приятно.
    Желаем дальнейших успехов, удачи во всем, счастья в жизни, здоровья и любви. Рекоментуем к сотрудничеству, не пожалеете.
    С большой благодарностью и уважением, Михаил и Наталия, г. Москва.

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Одна из лучших экскурсий которые мы посещали! Безумно интересный и понятный рассказ, но самое главное - человек настолько любит свой
    читать дальше

    край, такое очень и очень редко встретишь, а еще реже людям удается передать это настроение другим. У Максима это все получилось - не просто рассказать, но и влюбить нас в свой город. Лично моё менее - это в разы круче попсовых мест на побережье! От души рекомендую, всем, кто ищет чего-то интереснее и сложнее чем Зеленоградск и Светлогорск! Это прям топ!

  • А
    Алексей
    24 июля 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Патриот города, хороший рассказчик, знает не только историю города, но и городские легенды и дополняет рассказ личными историями о городе и жителях
  • А
    Александр
    18 июня 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Очень интересная и душевная экскурсия. Остались приятные впечатления от прогулки: Максим любит свой город, его историю, региона нашей страны. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Были на 4х часовой экскурсии по Черняховску, которая прошла на "одном дыхании"! Время пролетело незаметно, Максим интересно показал свой город с разных сторон, узнали много удивительных фактов. И город и экскурсия с Масимом нам очень понравились. Рекомендую однозначно!
  • Е
    Елена
    13 июня 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Ездили из Калининграда. Благодаря этому у нас увеличилась по времени экскурсия. А это еще много дополнительной информации. Бесподобная экскурсия! Сколько
    читать дальше

    ездим, таких волшебных экскурсий у нас не было. Максим уникальный гид! Невозможно выразить свои эмоции и благодарность. Мы полюбили этот город увидев его со всех сторон. Рекомендуем всем, кто даже был уже в Черняховске! Вы посмотрите на него другими глазами. Очень жаль было расставаться с городом и Максимом! ❤️❤️❤️❤️❤️

    Ездили из Калининграда. Благодаря этому у нас увеличилась по времени экскурсия. А это еще много дополнительнойЕздили из Калининграда. Благодаря этому у нас увеличилась по времени экскурсия. А это еще много дополнительнойЕздили из Калининграда. Благодаря этому у нас увеличилась по времени экскурсия. А это еще много дополнительнойЕздили из Калининграда. Благодаря этому у нас увеличилась по времени экскурсия. А это еще много дополнительнойЕздили из Калининграда. Благодаря этому у нас увеличилась по времени экскурсия. А это еще много дополнительной
  • Н
    Наталья
    30 мая 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Если бы стены старинных зданий Черняховска умели говорить, они, наверное, рассказали бы примерно то же, что и наш гид Максим
    читать дальше

    - только не с таким юмором и энтузиазмом!

    Максим это тот человек, кто знает о Черняховске больше, чем первые ссылки в интернете, только еще и подает всю информацию с шутками и огромным интересом в голосе, что завораживает еще больше! То Ленин в кепке, что памятник с именем Сергеевич - и с каждым таким новым местечком ты начинаешь себя ощущать не на экскурсии, а на квесте с массой интересных загадок и фактов, которые запоминаются надолго.

    Огромное спасибо за такую уникальную возможность познакомиться с удивительным местом, еще и с такой стороны!

    Если бы стены старинных зданий Черняховска умели говорить, они, наверное, рассказали бы примерно то же, чтоЕсли бы стены старинных зданий Черняховска умели говорить, они, наверное, рассказали бы примерно то же, чтоЕсли бы стены старинных зданий Черняховска умели говорить, они, наверное, рассказали бы примерно то же, чтоЕсли бы стены старинных зданий Черняховска умели говорить, они, наверное, рассказали бы примерно то же, чтоЕсли бы стены старинных зданий Черняховска умели говорить, они, наверное, рассказали бы примерно то же, что
  • А
    Александр
    19 мая 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Прекрасная экскурсия! 4 часа пролетели как 20 минут.
  • Н
    Наталья
    17 мая 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Очень понравилось! Необычная экскурсия! Всем рекомендую!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открыть Черняховск с коренным жителем
  2. По следам Зелёной кошки в Черняховске
  3. Ночной Черняховск: очарование и жуть
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в декабре 2025
Сейчас в Черняховске в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4300 до 7500. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Черняховске на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 44 ⭐ отзыва, цены от 4300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль