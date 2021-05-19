Полезная информация о Чите
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Где находится Чита на карте
Чита
Популярные экскурсии в Чите
150
₽
за чел.
Впечатлиться дореволюционной застройкой и узнать, как связаны судьбы домов и их хозяев
5
6 отзывов
1000
₽
за чел.
Увидеть главные памятники центра Забайкальского края и познакомиться с историей и культурой города