Полезная информация о Чите

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Местное время в Чите
03:3357
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЧита
По-английскиChita
Столица регионаЧита является столицей региона
Население города308 500 чел.
АэропортКадала HTA
Часовой поясAsia/Chita
Средняя высота668 м. от уровня моря

Где находится Чита на карте

Чита фото города
Чита

Популярные экскурсии в Чите

По купеческим кварталам Читы
По купеческим кварталам Читы
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Впечатлиться дореволюционной застройкой и узнать, как связаны судьбы домов и их хозяев
Центр Читы: обзорная прогулка
Центр Читы: обзорная прогулка
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6 отзывов
1000
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Увидеть главные памятники центра Забайкальского края и познакомиться с историей и культурой города

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