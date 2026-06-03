Приглашаем вас в путешествие по одному из самых живописных горных районов Дагестана — Агульскому.
Вы посетите районный центр Тпиг с его историко-краеведческим музеем, где собрана богатая коллекция национальных костюмов, предметов быта
Вы посетите районный центр Тпиг с его историко-краеведческим музеем, где собрана богатая коллекция национальных костюмов, предметов быта
Описание экскурсииАгульский район, расположенный в юго-западной части региона, считается одним из самых живописных горных районов Республики Дагестан. В районном центре, в селении Тпиг, находится относительно новый музей: его датой открытия принято считать 2004 год. В собрании музейного фонда хранится более тысячи экспонатов. Коллекция Тпигского историко-краеведческого музея может похвастать большим набором национальных костюмов (в них можно даже сфотографироваться!), бытовых предметов, утвари, сельхоз инвентаря, книг и прочего. Полна трагедии и героизма многовековая история аула Рича, который, если верить преданиям, разрушали по меньшей мере 7 раз. И затем, точно птица Феникс, он возрождался из руин и пепла. Многие завоевателя пересекали Дагестан с севера на юг и обратно, проходя как раз через земли агульцев. Главная достопримечательность села – Джума-мечеть. Согласно арабской «летописи Абу Муслима», она была одной из первых мечетей, построенных на территории современного Дагестана. Но с той поры неоднократно перестраивалась. Тем не менее очень много удивительного можно найти в здании мечети: от загадочных следов рук до старинных резных столбов. Часть сцен из фильма «Кавказский пленник» Сергея Бодрова снимали как раз в Рича. Важная информация: 1. Необходимо внести предоплату по заказу за день до экскурсии на сайте или же в офисе туроператора. Без предоплаты наличие места не гарантировано. 2. Советуем взять с собой:
- удобную обувь;
- зонтик или дождевик;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- документ, удостоверяющий личность;
- наличные деньги;
- воду, легкий перекус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этнодом Ашага-Стал
- Зоопарк в комплексе «Аккада»
- Музей в селе Тпиг
- Старинный аул Рича
- Джума-мечеть
- Дегустация горного меда
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Завтрак
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед - от 700 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Агасиева, 22И
Завершение: Г. Дербент, пр. Агасиева, 22И
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 58 человек.
Важная информация
- 1. Необходимо внести предоплату по заказу за день до экскурсии на сайте или же в офисе туроператора. Без предоплаты наличие места не гарантировано
- 2. Советуем взять с собой:
- Удобную обувь
- Зонтик или дождевик
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Документ, удостоверяющий личность
- Наличные деньги
- Воду, легкий перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дербента
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