Гоор и Кахиб - мир древних башен и руин (из Дербента)
К заброшенным аулам, величественным скалам и средневековому зодчеству
Едем знакомиться с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! На нашем пути — скальные выступы с живописными видами, древние христианские храмы и оборонительные башни, село Гоор, где до сих пор чтут традиции предков, и призрачный аул Старый Кахиб. Вы увидите всю эту красоту — а мы расскажем истории о ней.
Описание экскурсии
Гоцатлинское водохранилище, что находится в красивом уголке вдоль дороги к Гоору. Оно — самое молодое из всех резервуаров региона.
Аул Кахиб — одно из древнейших селений Дагестана, где до сих пор живут люди и занимаются традиционными ремёслами. Есть и заброшенная часть — отправимся туда.
Гоор — село, знаменитое скальными выступами. Легендарный Язык тролля — здесь. С высоты вы полюбуетесь невероятными пейзажами и парящими орлами.
Датунский храм — свидетель доисламского периода истории нашей республики и образец средневекового христианского зодчества.
Мы расскажем:
о гордых горцах и тех, кто сегодня живёт в аулах, окружённых неприступными стенами гор
быте, грузинском наследии особенностях местности
памятниках средневекового зодчества
прошлом и настоящем этих земель
А ещё будет сытный обед из блюд национальной кухни.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Дербента 10:30 — Гоцатлинское водохранилище 11:30 — Старый Кахиб 13:15 — Старый Гоор 13:30 — выступ Лицо горянки 13:40 — выступ Язык тролля 14:20 — обед 16:10 — Датунский храм 20:00 — возвращение в Дербент
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, обед
Дополнительно оплачивается джиппинг — от 400 ₽ за чел.
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 07:00
