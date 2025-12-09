Мои заказы

Гоор и Кахиб - мир древних башен и руин (из Дербента)

К заброшенным аулам, величественным скалам и средневековому зодчеству
Едем знакомиться с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! На нашем пути — скальные выступы с живописными видами, древние христианские храмы и оборонительные башни, село Гоор, где до сих пор чтут традиции предков, и призрачный аул Старый Кахиб. Вы увидите всю эту красоту — а мы расскажем истории о ней.
Описание экскурсии

Гоцатлинское водохранилище, что находится в красивом уголке вдоль дороги к Гоору. Оно — самое молодое из всех резервуаров региона.

Аул Кахиб — одно из древнейших селений Дагестана, где до сих пор живут люди и занимаются традиционными ремёслами. Есть и заброшенная часть — отправимся туда.

Гоор — село, знаменитое скальными выступами. Легендарный Язык тролля — здесь. С высоты вы полюбуетесь невероятными пейзажами и парящими орлами.

Датунский храм — свидетель доисламского периода истории нашей республики и образец средневекового христианского зодчества.

Мы расскажем:

  • о гордых горцах и тех, кто сегодня живёт в аулах, окружённых неприступными стенами гор
  • быте, грузинском наследии особенностях местности
  • памятниках средневекового зодчества
  • прошлом и настоящем этих земель

А ещё будет сытный обед из блюд национальной кухни.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Дербента
10:30 — Гоцатлинское водохранилище
11:30 — Старый Кахиб
13:15 — Старый Гоор
13:30 — выступ Лицо горянки
13:40 — выступ Язык тролля
14:20 — обед
16:10 — Датунский храм
20:00 — возвращение в Дербент

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, обед
  • Дополнительно оплачивается джиппинг — от 400 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Саид
Саид — Организатор в Дербенте
Провёл экскурсии для 8824 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!

Входит в следующие категории Дербента

