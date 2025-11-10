Добро пожаловать в Агульский район – уникальное место, где сливаются богатая культура и потрясающие природные красоты.
Вас ждут величественные горы, зелёные долины и кристально чистые реки, а также природный водопад и возможность прогуляться по старинному селу с дегустацией горного меда.
Не упустите шанс погрузиться в мир Агульского района и открыть для себя его богатую культуру и невероятные виды.
Описание экскурсииАтмосфера аутентичности Агульский район — это не просто точка на карте, это живая история, запечатленная в камне древних аулов и традициях гостеприимного народа. Здесь каждый камень дышит легендами, а каждый житель с гордостью хранит наследие предков. Погрузитесь в атмосферу аутентичности, где время словно замедляет свой бег, позволяя насладиться моментом и ощутить связь с природой и культурой. Живописные окрестности и дегустация горного мёда Не забудьте взять с собой камеру, чтобы запечатлеть невероятные пейзажи, которые будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия. От панорамных видов горных вершин до живописных долин, усеянных яркими цветами, — Агульский район подарит вам множество незабываемых впечатлений и станет источником вдохновения на долгое время. В ходе экскурсии вам будет предложено попробовать настоящий горный мед — продукт, созданный самой природой. Его неповторимый вкус и аромат подарят вам заряд бодрости и здоровья. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Понедельник, пятница и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этнодом Ашага-Стал
- Село Хив
- Село Хутхул
- Село Рича
- Село Тпиг
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Чаепитие
Что не входит в цену
- Личные покупки
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Ленина, д. 41
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, пятница и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
