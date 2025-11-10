Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в Агульский район – уникальное место, где сливаются богатая культура и потрясающие природные красоты.



Вас ждут величественные горы, зелёные долины и кристально чистые реки, а также природный водопад и возможность прогуляться по старинному селу с дегустацией горного меда.



Не упустите шанс погрузиться в мир Агульского района и открыть для себя его богатую культуру и невероятные виды.

Групповая экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-19 человек На чём проводится На автобусе Когда Понедельник, пятница и воскресенье в 07:00 3700 ₽ за человека

Описание экскурсии Атмосфера аутентичности Агульский район — это не просто точка на карте, это живая история, запечатленная в камне древних аулов и традициях гостеприимного народа. Здесь каждый камень дышит легендами, а каждый житель с гордостью хранит наследие предков. Погрузитесь в атмосферу аутентичности, где время словно замедляет свой бег, позволяя насладиться моментом и ощутить связь с природой и культурой. Живописные окрестности и дегустация горного мёда Не забудьте взять с собой камеру, чтобы запечатлеть невероятные пейзажи, которые будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия. От панорамных видов горных вершин до живописных долин, усеянных яркими цветами, — Агульский район подарит вам множество незабываемых впечатлений и станет источником вдохновения на долгое время. В ходе экскурсии вам будет предложено попробовать настоящий горный мед — продукт, созданный самой природой. Его неповторимый вкус и аромат подарят вам заряд бодрости и здоровья. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

