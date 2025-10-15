Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в Гамсутль и Чох — это погружение в другой мир. Здесь нет суеты, только тишина гор, шепот ветра и отголоски былых эпох.



Описание экскурсии Заброшенный аул Гамсутль – одна из самых известных достопримечательностей Дагестана. Гамсу́тль — село в Гунибском районе Дагестана. В прошлом аул был достаточно населённым и имел весьма развитую инфраструктуру Около четырёх десятков лет назад жители села Гамсутль начали постепенно покидать село, отправляясь в более крупные и менее труднодоступные населённые пункты. Впоследствии село опустело, в 2015 году скончался последний его обитатель. Аул Чох — историческое поселение аварцев, расположенное в Дагестане, Россия. Это один из старейших аулов республики, основанный ещё в XIII веке. Чох расположен высоко в горах, среди живописных ландшафтов, окружающих Кавказские горы. По легенде, название аула произошло от древнего аварского выражения, означающего «место встречи», поскольку в древности этот регион служил местом сбора различных племен Кавказа. Именно отсюда начинались многие важные исторические события, влияющие на развитие региона. Во времена расцвета Чоха население достигало нескольких тысяч человек, а сам аул славился своими ремесленниками, кузнецами и гончарами. Многие дома были построены в традиционном стиле с использованием камня и дерева, создавая уникальный архитектурный ансамбль. Однако с течением времени население уменьшилось, и сегодня численность жителей составляет около тысячи человек. Несмотря на уменьшение численности населения, культурная значимость аула сохраняется благодаря своей истории и уникальной архитектуре. Архитектура и культура Жилища в ауле строились из местного известняка и древесины, образуя своеобразные террасы, расположенные вдоль склонов гор. Традиционные жилые постройки представляют собой двухэтажные каменные строения с плоскими крышами, приспособленные к суровым климатическим условиям высокогорья. Сегодня в ауле проводятся мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, такие как фестивали традиционной музыки и танцев, выставки народных ремёсел и кулинарии. Эти мероприятия привлекают туристов, желающих познакомиться с историей и культурой Дагестана. Современность Несмотря на трудности, связанные с удалённостью и труднодоступностью, жители аула продолжают сохранять свою уникальную идентичность и поддерживать традиционные обычаи. Здесь сохраняются древние обычаи гостеприимства, семейные ценности и уважение к старшим поколениям. Таким образом, Аул Чох является живым памятником истории и культуры народов Северного Кавказа, привлекающим внимание исследователей, этнографов и любителей путешествий. Важная информация: Важно иметь при себе паспорт, удобную обувь и одежду, наличные денежные средства.

