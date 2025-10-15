Экскурсия в Гамсутль и Чох — это погружение в другой мир. Здесь нет суеты, только тишина гор, шепот ветра и отголоски былых эпох.
Вы увидите величественные руины Гамсутля, застывшие во времени, аутентичный Чох с его живой культурой и древней архитектурой и потрясающие панорамы Кавказских гор, от которых захватывает дух. Это путешествие для тех, кто ценит историю, природу и подлинные эмоции!
Описание экскурсииЗаброшенный аул Гамсутль – одна из самых известных достопримечательностей Дагестана. Гамсу́тль — село в Гунибском районе Дагестана. В прошлом аул был достаточно населённым и имел весьма развитую инфраструктуру Около четырёх десятков лет назад жители села Гамсутль начали постепенно покидать село, отправляясь в более крупные и менее труднодоступные населённые пункты. Впоследствии село опустело, в 2015 году скончался последний его обитатель. Аул Чох — историческое поселение аварцев, расположенное в Дагестане, Россия. Это один из старейших аулов республики, основанный ещё в XIII веке. Чох расположен высоко в горах, среди живописных ландшафтов, окружающих Кавказские горы. По легенде, название аула произошло от древнего аварского выражения, означающего «место встречи», поскольку в древности этот регион служил местом сбора различных племен Кавказа. Именно отсюда начинались многие важные исторические события, влияющие на развитие региона. Во времена расцвета Чоха население достигало нескольких тысяч человек, а сам аул славился своими ремесленниками, кузнецами и гончарами. Многие дома были построены в традиционном стиле с использованием камня и дерева, создавая уникальный архитектурный ансамбль. Однако с течением времени население уменьшилось, и сегодня численность жителей составляет около тысячи человек. Несмотря на уменьшение численности населения, культурная значимость аула сохраняется благодаря своей истории и уникальной архитектуре. Архитектура и культура Жилища в ауле строились из местного известняка и древесины, образуя своеобразные террасы, расположенные вдоль склонов гор. Традиционные жилые постройки представляют собой двухэтажные каменные строения с плоскими крышами, приспособленные к суровым климатическим условиям высокогорья. Сегодня в ауле проводятся мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, такие как фестивали традиционной музыки и танцев, выставки народных ремёсел и кулинарии. Эти мероприятия привлекают туристов, желающих познакомиться с историей и культурой Дагестана. Современность Несмотря на трудности, связанные с удалённостью и труднодоступностью, жители аула продолжают сохранять свою уникальную идентичность и поддерживать традиционные обычаи. Здесь сохраняются древние обычаи гостеприимства, семейные ценности и уважение к старшим поколениям. Таким образом, Аул Чох является живым памятником истории и культуры народов Северного Кавказа, привлекающим внимание исследователей, этнографов и любителей путешествий. Важная информация: Важно иметь при себе паспорт, удобную обувь и одежду, наличные денежные средства.
по вторникам в 06.00по четвергам в 06.00по субботам а 06.00по воскресениям в 06.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибская ГЭС
- Аул-призрак Гамсутль
- Чохские террасы
Что включено
- Услуги гида
- Обед
- Транспорт
Что не входит в цену
- Джиппинг в Гамсутль
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Важно иметь при себе паспорт
- Удобную обувь и одежду
- Наличные денежные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
С
Светлана
15 окт 2025
Ездили в горы, в город-призрак Гамсутль, 11.10.25 с гидом Азизом и водителем Русланом. Парни просто молодцы. Везде привезли, все показали по маршруту. На любые кабельные вопросы смогли подобрать ответы. Широта
Входит в следующие категории Дербента
