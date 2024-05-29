1 чел.
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Групповая
13 часов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалера29 мая 2024Всё отлично спасибо
- ЕЕкатерина16 мая 2024Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили поездку. 5 звёзд именно
- ГГеоргий10 мая 2024Экскурсия была интересная и познавательная, отдельная благодарность экскурсоводу Тамирлану за историю Дагестана и Чечни, долгие переезды прошли незаметно) Очень светлая во всех смыслах мечеть в Шали. Даже иноверцам советую посетить, в этом месте вас услышат.
- ЕЕлена9 мая 2024Поездка долгая, но интересная. Летом можно попасть в пробку, а нам повезло: мы нигде практически не задержались. Женщинам стоит внимательно
- ББулат29 февраля 2024Хороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с старинными фотографиями локаций. Алияр! Бик Зур Рэхмят🙏
- ЯЯрославна2 февраля 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (я, муж и 2е детей),
- ЭЭльвира7 января 2024Вчера побывали на замечательной экскурсии. Хотим поблагодарить Алияра, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Понравилось хорошее знание исторических фактов. Экскурсия прошла легко, с юмором, много узнали про город Дербент. Экскурсию рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Мечети и Соборы»
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