Экскурсии по мечетям и соборам Дербента

Найдено 4 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Дербенте, цены от 1 425 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: путешествие по величественным мечетям из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 950 за человека
Дербент: один из древнейших в мире
🚶 Пешая
скидка
5%
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00, в пятницу в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 425 за человека
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
Посетить главные мечети Чечни и другие знаковые локации
Начало: На ул. Гагарина
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000 за человека
Из Дербента - в Чечню
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Дербента - в Чечню
Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Начало: В удобном вам месте в Дербенте
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валера
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Всё отлично спасибо
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили поездку. 5 звёзд именно
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    парням), вы должны всегда работать в паре. Посетили 3 мечети (Сердце Чечни, Сердце Матери, Гордость Мусульман). Моё сердечко осталось в Шали (мечеть "Гордость Мусульман"). В Грозном поднялись на высотку, посмотрели на город, погуляли по цветочному парку,обед. Были в Аргуне, мечеть Сердце Матери. Считаю, что лучше выбрать одну мечеть и добавить больше местных достопримечательностей. Так же появились новые знакомства и уже договорились в июле приехать снова) Вы сближаете людей😁

    Именно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасилиИменно благодаря Азиму и Умалату всё было круто! Новые истории, весёлое настроение и хорошая компания скрасили
  • Г
    Георгий
    10 мая 2024
    Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
    Экскурсия была интересная и познавательная, отдельная благодарность экскурсоводу Тамирлану за историю Дагестана и Чечни, долгие переезды прошли незаметно) Очень светлая во всех смыслах мечеть в Шали. Даже иноверцам советую посетить, в этом месте вас услышат.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
    Поездка долгая, но интересная. Летом можно попасть в пробку, а нам повезло: мы нигде практически не задержались. Женщинам стоит внимательно
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    отнестись к требованиям, предъявляемым к внешнему виду посетительниц мечетей. Мечеть "Гордость мусульман" восхищает. Вид со смотровой площадки в Грозном позволяет составить представление о столице Чечни, её архитектуре.

  • Б
    Булат
    29 февраля 2024
    Дербент: один из древнейших в мире
    Хороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с старинными фотографиями локаций. Алияр! Бик Зур Рэхмят🙏
    Хороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с стариннымиХороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с стариннымиХороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с стариннымиХороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с стариннымиХороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с стариннымиХороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с стариннымиХороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с стариннымиХороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с стариннымиХороший специалист,по максимуму рассказал в эти 3 часа пешей экскурсии. Отдельно запомнился его альбом с старинными
  • Я
    Ярославна
    2 февраля 2024
    Дербент: один из древнейших в мире
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (я, муж и 2е детей),
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    экскурсию Алияр провел! Получилась индивидуальная! Мы в восторге! Спасибо! Еще, выбрали экскурсию в конце января, когда не туристический сезон. Так народу почти не было и мы спокойно могли слушать, смотреть и фотографироваться в любых локациях)

    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (яОчень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (яОчень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (яОчень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (яОчень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (яОчень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (яОчень понравилась экскурсия и экскурсовод Алияр! Несмотря на то, что заявились на экскурсию только мы (я
  • Э
    Эльвира
    7 января 2024
    Дербент: один из древнейших в мире
    Вчера побывали на замечательной экскурсии. Хотим поблагодарить Алияра, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Понравилось хорошее знание исторических фактов. Экскурсия прошла легко, с юмором, много узнали про город Дербент. Экскурсию рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Мечети и Соборы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
  2. Дербент: один из древнейших в мире
  3. Из Дербента - в Грозный, Шали и Аргун (мини-группа)
  4. Из Дербента - в Чечню
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 4 экскурсии от 1 425 до 23 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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