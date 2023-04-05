Крепость и Джума-мечеть: экскурсия по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО
Древнегреческий историк Геродот упоминает о Дербентском перевале в V в. до н. э. а Римская империя очень интересовалась городом в 290-281 гг. до н. э. Приглашаем Вас на познавательную пешую прогулку по древним улицам Дербента.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Цитадель Нарын-Кала.
- Старая часть Дербента, древние улочки.
- Памятники федерального значения и объекты из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Красивый старинный город на берегу Каспийского моря.
- Экскурсия охватывает объекты включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и памятники культуры федерального значения.
- Мы увидим Крепость, возраст которой насчитывает 1500 лет. А с высоты ее стен - нам откроется великолепный вид на город. На территории Крепости имеется раннехристианское культовое сооружение, датируемое V–VII вв. (это одна из версий ученных; и если версия верна - то данная постройка может являться одним из ранних христианских культовых сооружений на территории России).
- Затем мы пройдемся по кривым и узким улочкам Старого города. Там нам откроется Джума-мечеть VIII века - одна из старейших в мире. Кроме нее - увидим и другие интересные обЪекты, прикоснемся к древним камням и окунемся в богатую историю города.
- По желанию, в процессе экскурсии, Вы сможете посетить Мемориальный Дом-музей А. А. Бестужева-Марлинского и музей «Культура и быт древнего Дербента».
Важная информация:
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида (сама экскурсия)
- Что не входит
- 1. Стоимость входных билетов в Цитадель:
- Взрослый — 200 руб. /чел.
- Детский — 100 руб. /чел. (дети дошкольного возраста - бесплатно)
- 2. Стоимость входных билетов в музеи Старого города (при вашем желании посетить музеи):
- Взрослый — 150 руб. /чел.
- Детский — 100 руб. /чел.
- 3. Стоимость экскурсий по музеям Старого города (при вашем желании заказать экскурсию - она приобретается на кассе музея)
- 4.. Питание, напитки, транспортные услуги
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Магал, Дербент, Цитадель Нарын-КалаЗавершение: ул. Дрожжина, 3, Дербент
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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