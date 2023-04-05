Пешая экскурсия по древнему Дербенту

Крепость и Джума-мечеть: экскурсия по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Древнегреческий историк Геродот упоминает о Дербентском перевале в V в. до н. э. а Римская империя очень интересовалась городом в 290-281 гг. до н. э. Приглашаем Вас на познавательную пешую прогулку по древним улицам Дербента.
Пешая экскурсия по древнему Дербенту
Пешая экскурсия по древнему Дербенту
Пешая экскурсия по древнему Дербенту
Пешая экскурсия по древнему Дербенту
Пешая экскурсия по древнему Дербенту
Пешая экскурсия по древнему Дербенту
Пешая экскурсия по древнему Дербенту
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Что вас ожидает:

  • Цитадель Нарын-Кала.
  • Старая часть Дербента, древние улочки.
  • Памятники федерального значения и объекты из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Красивый старинный город на берегу Каспийского моря.
  • Экскурсия охватывает объекты включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и памятники культуры федерального значения.
  • Мы увидим Крепость, возраст которой насчитывает 1500 лет. А с высоты ее стен - нам откроется великолепный вид на город. На территории Крепости имеется раннехристианское культовое сооружение, датируемое V–VII вв. (это одна из версий ученных; и если версия верна - то данная постройка может являться одним из ранних христианских культовых сооружений на территории России).
  • Затем мы пройдемся по кривым и узким улочкам Старого города. Там нам откроется Джума-мечеть VIII века - одна из старейших в мире. Кроме нее - увидим и другие интересные обЪекты, прикоснемся к древним камням и окунемся в богатую историю города.
  • По желанию, в процессе экскурсии, Вы сможете посетить Мемориальный Дом-музей А. А. Бестужева-Марлинского и музей «Культура и быт древнего Дербента».

Важная информация:

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (сама экскурсия)
Что не входит
  • 1. Стоимость входных билетов в Цитадель:
  • Взрослый — 200 руб. /чел.
  • Детский — 100 руб. /чел. (дети дошкольного возраста - бесплатно)
  • 2. Стоимость входных билетов в музеи Старого города (при вашем желании посетить музеи):
  • Взрослый — 150 руб. /чел.
  • Детский — 100 руб. /чел.
  • 3. Стоимость экскурсий по музеям Старого города (при вашем желании заказать экскурсию - она приобретается на кассе музея)
  • 4.. Питание, напитки, транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Магал, Дербент, Цитадель Нарын-Кала
Завершение: ул. Дрожжина, 3, Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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